El Musicario de Cádiz celebra su décimo aniversario con Steve Coleman

Fue en noviembre de 2012 cuando por fin cuajara una antigua idea que venía rondando en las cabezas de un grupo de músicos gaditanos, la de aunar fuerzas en un espacio desde donde crear y, sobre todo, difundir el enorme potencial creativo de la música improvisada. Un lugar enfocado a organizar y apoyar de forma regular la actividad musical de la ciudad que hoy se llama El Musicario y que lleva diez años cumpliendo perfectamente con esta misión de popularizar el jazz entre los gaditanos y de dotar a la ciudad de una programación cultural de calidad. Mucho que celebrar, por tanto, tiene este curso la asociación que lo hace por todo lo alto con una programación especial de conciertos que incluye tanto al mito Steve Coleman como a un buen puñado de músicos gaditanos implicados en la iniciativa desde sus orígenes.

“Estamos muy felices porque nos han pasado cosas muy bonitas en estos 10 años”, se congratula la presidenta de El Musicario, Ana Cristina Doñoro, que idea también esta celebración “para recordarle a la ciudadanía de Cádiz que estamos aquí tras unos años que, por las circunstancias de la pandemia, hemos mantenido las actividades con aforos más reducidos”, argumenta.

De hecho, el mantenimiento de una actividad más discreta no ha impedido que en El Musicario se siga trabajando por ofrecer “propuestas de mucha calidad” en los dos conciertos mensuales que suelen conformar su programación habitual. “Por sólo poner un ejemplo, la pasada semana tuvimos a Ivan Illic, un músico serbio que vive en Barcelona y que este mismo verano ha tocado en el Festival de Moscú”, apunta Doñoro “ilusionadísima” por lo que tiene por delante.

“Cuandos nos pusimos a planear qué íbamos a hacer para el aniversario surgieron como dos líneas, una la de traer un bombazo, y otra la de dar cabida a músicos de Cádiz de primer nivel que están tanto aquí como fuera trabajando. Finalmente nos dijimos, no es que estas ideas sean opuestas sino que con complementarias”, celebra la presidenta que ha encontrado “el apoyo de la Universidad de Cádiz y Salvador Catalán” para poder dar cuerpo a una de las patas de la programación. La del bombazo.

Y es que el saxofonista y compositor Steve Coleman, uno de los fundadores del movimiento M-Base, “el más joven de los mitos” de la música improvisada, “e inventor prácticamente de un estilo que tiene miles de seguidores”, define Doñoro, es el protagonista del gran concierto que promueve El Musicario por su aniversario pero que estará amparado bajo el paraguas del ciclo Campus Jazz.

Así, la actuación de Coleman del día 17 de noviembre –como el resto de este ciclo de la UCA– se celebrará en el Teatro de Puerto Real. “Además, lo vamos a traer con su banda de toda la vida, con los míticos Five Elements, que, digamos, son parte de su proyecto genuino, su banda de colegas de Chicago de cuando él empieza, con los que ha tocado en las calles y en los clubes”, explica la presidenta de El Musicario que recomienda especialmente la cita con un artista que este verano ha tocado en el Festival de Jazz de San Sebastián y que el próximo mes estará en Barcelona, “por eso lo hemos podido traera y porque se han portado muy bien con nosotros, estamos muy agradecidos al artista”, dice Doñoro que recuerda que la actividad de El Musicario se financia exclusivamente con las cuotas de los socios (5 euros al mes) que no han subido desde su creación.

Por ello, también se erigen como “muy interesantes” las nuevas alianzas que la asociación está creando con estos conciertos, con la UCA y con entidades como La Perla de Cádiz donde se van a celebrar algunos de los próximos recitales, ya que la bóveda 5 que funciona como su sede habitual (y que comparten con Aires de Cádiz) tiene sus limitaciones de espacio bajo techo.

Así, será la entidad flamenca la que este sábado día 8 de ocubre acoja otra de las citas en rojo del calendario de El Musicario, el concierto de la Orquesta de Jazz del Atlántico, “el primer concierto de una big band que hacemos en la asociación”, descubre. La formación canaria, apoyada por el Gobierno de su comunidad, viene además con un concierto “altamente recomendable para aquellas personas que no se han acercado nunca al jazz por desconocimiento o miedo” ya que ofrecerán un programa donde se repasa la música de Duke Ellington y Cout Basie. “Hablamos de música de salón de los años 50 que, incluso, todos hemos escuchado en películas o en publicidad. Es muy divertido y la gente lo va a pasar muy bien”, recomienda.

También en La Perla se celebrará otro de los proyectos destacados del décimo aniversario de la entidad y que llama, además, a su pasado. Se trata del concierto de Wise Guys Octet, uno de los primeros conciertos que celebró la asociación en 2012, creado por los músicos Miguel Ángel López Lenon y Javier Galiana y formado por músicos de Cádiz como Lipi Calvo, Pedro Cortejosa, Carlos Villoslada, Miguel Barrones, Jesús Núñez, Jose López, Juan Sainz y el propio Javier Galiana.

“Si El Musicario se creó en noviembre, ese mismo diciembre estos músicos de Cádiz presentaron su The Magi Are Coming en un concierto que hicimos en el Hotel Barceló porque todavía no teníamos ni sede”, recuerda con cariño Doñoro que fecha en el apropiado 29 de diciembre el regreso de Wise Guys Octet al Musicario con su visión de diferentes villancicos populares.

Diciembre será también el mes donde se celebre el día de los combos. Así el 18, en La Perla de Cádiz para poder abrir de nuevo esta experiencia al gran público, se celebrarán las actuaciones de los “cuatro combos” de El Musicario que cuentan, cada uno, “con de 8 a 10 músicos” con lo que se formará “tremenda fiesta”, anuncia Doñoro.

Pero antes de final de año, El Musicario tiene más atractivos para celebrar su efemérides. Así, el día 23 de octubre habrá una nueva oportunidad (ya se presentó en el Festival de Jazz pero con un aforo reducido “y se quedó mucha gente fuera”) para descifrar el proyecto En Clave Flamenca de Juan Sainz y Malick Mbengue; el 6 de noviembre, músicos emblemas de esta ciudad como Carlos Villoslada, Luis Balaguer y Paco Lobo, se presentan como Saguiba Trío (ya en la sede de El Musicario) y el 20 de noviembre el Trío Garum –Juan Sainz, José López y Javier Galiana– tocarán también en la bóveda 5.

La programación se completa con una exposición antológica de los conciertos de la historia de El Musicario con fotografías de Jesús Mayora Espada y Carlos Caburrasi que se puede visitar hasta el 30 de octubre en La Casapuerta.

Un organismo con 300 socios

En la actualidad, diez años después de su nacimiento, son casi 300 socios los que forman parte de la asociación El Musicario, que tiene como objetivo reunir en un mismo colectivo a músicos y aficionados con la intención de crear en Cádiz una masa activa y participativa de apasionados por la música.

Así, a través de conciertos, talleres de música, jam sessions, seminarios, sesiones formativas y charlas, los artífices de El Musicario llevan una década apoyando las propuestas musicales de calidad, contemporáneas y complementarias a las ya existentes en la ciudad.

Las personas inscritas abonan una cuota trimestral de 15 euros que, junto con las colaboraciones del público no asociado asistente a los dos conciertos mensuales que se organizan (el precio para ellos es de 5 euros), contribuyen a sufragar las actividades que llevan a cabo.

Los recitales se celebran de septiembre a junio en la sede de El Musicario aunque también en su historia se han servido de otros espacios como el patio medieval del Pópulo, el Hotel Barceló, el Parador Hotel Atlántico, salas de espectáculos de la ciudad privadas o públicas como la Sala Central Lechera.

Durante el mes de julio El Musicario para su actividad para volcar sus esfuerzos y recursos en la realización del Festival JazzCádiz, con el que colaboran con la Asociación Qultura desde el año 2009.

Además, desde noviembre de 2014 echó a andar Los Combos del Musicario que son unos talleres para que músicos aficionados y cantantes disfruten de la experiencia de tocar en grupo a través de ensayos regulares en las instalaciones que comparten con la Asociación Aires de Cádiz. Dicha actividad está dirigida, realizada y coordinada por Javi Bermúdez.

Otra de las actividades puestas en marcha recientemente ha sido taller semanal de canto grupal que desde octubre de 2021 imparte y organiza Gisela Oliverio, que viene a engordar la nómina de actividades formativas puntuales que han protagonizado músicos como Guillermo McGuill, Andrés Tomás y Denilson Santos.

El Musicario pertenece a la Federación Andaluza de Asociaciones de Jazz de Andalucía (Andajazz) con lo que se puede acceder al carné de socio virtual válido entre todas las asociaciones de jazz que integran la federación y con el que se obtienen descuentos en sus conciertos y talleres.