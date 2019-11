Con diferentes trampas y triquiñuelas, para que uno no supieran de los otros, los citó en su casa, en la que había escondido diferentes cámaras por los rincones, y, “como en una película de ¿quién es el asesino?”, les fue dosificando la sorpresa... Lo primero fue el documental... “Tenías que ver nuestras caras... Parecía que nos habíamos comido a Miliki...”

Éste es el final del comienzo de la historia de un reencuentro. Del de la banda portuense Maddening Flames, que conocieron el éxito a nivel nacional en los años 90, y cuya historia narra su batería, José María Millán Borry, en un documental que se estrena este 29 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Edificio Constitución 1812 dentro del ciclo Tutores del Rock de la UCA.

“Este es un proyecto que he ido llevando en secreto durante 6 años”, explica el músico que, marcado por la enfermedad de su madre (alzheimer), se replanteó “muchos asuntos en referencia a la memoria, entre ellos, recuperar el contacto con amigos con los que lo había ido perdiendo, como ocurrió con los amigos de la banda ya que después de que se apagara la llama del grupo nunca nos volvimos a reunir todos”, decidió Borry que, afortunadamente, atesoraba “un material bastante completo” de aquellos años, entre 1992-96, de lo que fue la repercusión de Maddening flames.

Así, sin prisa pero sin pausa durante algo más de un lustro, el batería del grupo fue rescatando material y, más interesante, realizando diversas entrevistas a críticos musicales y personas del entorno de la banda en aquella época a través de las que reconstruye la historia de la formación. “Para mí ha sido una grata sorpresa comprobar como periodistas como Ignacio Juliá, Jesús Ordovás, Blas Fernández, Julio Ruiz o José Miguel López no sólo se acordaban de la banda sino que guardaban un buen recuerdo de ella”, agradece Millán que también incluye en Maddening Flames: a friendly fire los testimonios de Paco Loco y Josema Dalton (productores de sus álbumes), Unai Fresnedo (capo de Radiation, el sello que publicó sus discos), Fran Martínez (Australian Blonde), Santi Real (El Inquilino Comunista) y Andy Jarman y Juan Villarreal (Furia Trinidad).

De esta forma, con su único esfuerzo personal y económico, Borry levantó este documental completado, además, “por cinco videoclips, la edición de 16 temas inéditos sacados de los descartes de los discos, de maquetas y directos y un libro de 100 páginas donde se recopila toda la historia del grupo a través de entrevistas, crónicas...”

Un pack que Muni Camón, Manuel y Juanlu González Carretero, el resto de miembros de Madding Flames, se llevaron a casa ese 19 de julio cuando, entre trampas y triquiñuelas, Borry los cita en su casa para reencontrarse 24 años después y descubrirles en qué había estado trabajando... “Eso sí, el documental no lo vieron terminado porque se cerraba con lo que se estaba produciendo en ese momento, con sus reacciones al verlo ya que había instalado cámaras ocultas en casa”, ríe el director de la película que reconoce que “hubo risas y hubo lágrimas también” porque “lo mejor de Maddening Flames es que no ocurrió nada malo entre nosotros; el grupo ni siquiera se llevó a disolver oficialmente, sino que nos fuimos dejando porque la vida te va llevando por otros sitios pero no había ningún mal rollo con lo que el reencuentro fue de lo más bonito”, acierta.