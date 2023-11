Lucas González (Andy & Lucas): "El cariño de la gente tras anunciar la despedida me ha sobrepasado"

Entre la nostalgia y la broma, ese terreno regado de espontaneidad que siempre ha cultivado Lucas González y que conquistó a la industria de la música y medios de comunicación cuando en 2003 nacía oficialmente Andy & Lucas, se ha movido la conversación con el músico gaditano que hace unos días anunció su retirada de los escenarios por un problema de salud.

Una cardiopatía, "que no me va a matar pero que exige que me cuide y baje el estrés", que pone fin al proyecto musical que compartió con su amigo de toda la vida del barrio de La Laguna, Andrés Morales, dejando tras de sí dos millones de discos vendidos, un doble disco de Diamante, veinte discos de Platino, cuarenta discos de Oro, dos nominaciones a los Premios Grammy, aquel celebrado número uno en Estados Unidos con su entrada en la lista Billboard Hot Latin Tracks y hasta el honor de ser el primer grupo español en cantar en la sede de las Naciones Unidas, entre otros reconocimientos.

Veinte años en los que les ha ocurrido "mucho y bueno" y que quieren concluir, "como corresponde", cantándole a su público. Con una gira, Nuestros últimos acordes, que, por ahora, tiene sólo cuatro fechas, entre ellas, una doble cita en el Gran Teatro Falla de Cádiz el 20 de abril.

-Tras el anuncio de su retirada y problemas de salud han provocado la reacción de su público en redes, ¿cómo está viviendo esa respuesta?

-Lo primero de mucho agradecimiento. Yo sabía que se nos quería mucho pero no hasta este punto. La verdad que estoy muy agradecido y, sinceramente, ese cariño de la gente me ha sobrepasado porque pensaba que iba a ver reacción pero no tan explosiva. Pero oye que quiero aclarar que es verdad que tengo ahí mi informe médico y que tengo que llevar mis pautas para cuidarme pero tampoco me voy a morir mañana, por lo que tú más quieras, que tengo que durar mucho más.

-Efectivamente, quisiera que nos explicara qué le ha llevado a tomar esta decisión que, entiendo, ha sido dura.

-Dura no, durísima. Nosotros no nos podemos quejar de la trayectoria que hemos tenido en absoluto, ni del cariño que hemos recibido, porque si se nos ha quedado algo de hacer profesionalmente, pues serían muy pocas cosas. Creo que tenemos casi todos los reconocimientos, hemos tocado en casi todas las partes del mundo, hemos vivido cosas con instituciones que ni en nuestros mejores sueños pensábamos que íbamos a llegar... Pero te ocurre esto, que empiezan a darte unos mareos, que se te sube la tensión, y al final terminas en el cardiólogo pues, bueno, uno madura, y ve que la salud es lo primero. Se me ve, y se me ve bien, pero ya con 41 años tener que tomar tres pastillas, una para la arritmia y dos para la tensión, pues hombre, algo no está funcionando bien, y los propios profesionales me comentaron que llevo un estrés tremendo que tengo que rebajar. ¿Sabes que pasa? Que yo aparte de subir al escenario, llevo en los últimos cinco años llevando todo de Andy & Lucas y, más que nada, por culpa mía porque me cuesta delegar y soy un tipo que me llevo muchas cosas a la cama de noche y le doy vueltas a cualquier pamplina... Y es verdad que hay que tomarse la vida con más relax, y eso es imposible si sumas el trabajo de encima del escenario y el de la oficina.

-¿Y ahora qué? Por ejemplo, su faceta de compositor, ¿la va a seguir ejerciendo?

-Sí, bueno, me interesaría seguir componiendo, meterme en algún proyecto infantil, canciones para niños pequeños... Algo así sí me gustaría, pero, bueno, lo primordial en principio es solventar es esta gira que el público se merece. Ahora tenemos cuatro fechas, Cádiz, Barcelona, Sevilla, Madrid, y creo que es una bonita despedida para que el público recuerde canciones y sentimientos. Lo que no podemos mantener es el ritmo de ahora que, bueno, eso también significa que no nos podemos quejar ni a nivel profesional ni a nivel económico, en esos niveles todo funciona pero, claro, también está la salud. Llevamos desde muy jovencitos cantando, hemos sabido invertir bien nuestro dinero, bastante bien, y ahora es cuestión de saber sobrellevarlo. Así que mi idea es la gira, descansar y hacer canciones para proyectos infantiles y luego ya el tiempo dirá...

-Parece que nunca se le fue la olla con la fama y el dinero en aquellos primeros tiempos del dúo, ¿no?

-Nunca me verás en la tele con un reloj de 20.000 euros, ni con un collar de oro de tantos kilates... Es que yo tengo la fortuna en el terreno personal que mi madre ha sido impresionante conmigo. A mi madre la veía aparecer el director del banco y se escondía debajo de la mesa (ríe) Mi madre me ha enseñado muy bien en todos los terrenos, también en el económico, y siempre ha sido una buena aliada mía. Así que yo desde el principio tenía muy claro que lo que ganaba había que meterlo en ladrillo porque eso es una hucha, porque si logras pagar tus propiedades, como las tengo pagadas yo, los alquileres que entran son íntegros para ti y si un día, por circunstancias, tienes que vender, pues para eso están los pisos, para tener un colchón el día de mañana.

-Me mencionaba la gira. Empieza en Cádiz, como no podía ser de otra manera, en casa...

-Va a ser bastante bonito porque haremos dos funciones el mismo día pero las entradas, por cierto, no se pondrán a la venta el día 24 de noviembre como en el resto de localidades, sino que tenemos que esperar a diciembre cuando se presente la programación del Gran Teatro Falla completa. Y qué te voy a contar de Cádiz... Que me encantaria llenar esas dos funciones e, incluso, si el público lo rebosa pues hacer otra más. Es nuestra casa, es nuestra gente... Y luego pues continuar la gira con la filosofía partido a partido, como estamos haciendo las cosas con todo lo que rodea este asunto. El viernes 23 de noviembre tenemos una rueda de prensa en Madrid para que tus compañeros de otros medios nos pregunten lo que ellos quieran y luego a seguir preparando esta gira que va a ser muy familiar y que la gente que vaya diga, qué bien me lo he pasado, qué dinero más bien gastado, y cómo he disfrutado de dos horas de concierto.

-¿'Nuestros últimos acordes' es un adiós definitivo?

-Si me preguntas hoy, te digo que sí, que esta es la última gira de Andy & Lucas. Es que no me gusta decir nunca de esta agua no beberé, pero hoy te digo que nuestra última gira es 2024.

-¿Y Andy seguirá con su carrera en solitario?

-Él me comenta que no. Y mi relación con Andy es impecable, que nadie invente, ni diga bulos, porque Andy es mi hermano, es mi familia, nos llevamos de maravilla. Y lo que haga Andy, bien hecho está, pero él me dice que no, aunque tampoco voy poner la mano en el fuego. Pero, en principio, yo creo que yo no soy nada sin él y él no es nada sin mí. Sería como piratear a Andy & Lucas... Que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera pero no creo yo que haya un ego de, ahora que tú no estás voy a salir solo a ver si triunfo... Qué va, al revés, le veo mucha preocupación y mucho cariño sobre mí.

-¿Qué espera de esta última gira?

-Me gustaría, lógicamente, que lo reventáramos, para qué te voy a engañar, porque eso sería otra demostración de amor. Además es que es en cuatro lugares que significan mucho en nuestra carrera, Cádiz, por supuesto, en Madrid y Barcelona, que siempre nos acogieron tan bien, y Sevilla que, no te lo vas a creer, en la capital llevábamos 15 años sin dar un concierto.

-En Cádiz hace bastante menos...

-Digo, en San Antonio el año pasado en Carnaval que, por cierto, creo que dejamos huella porque nos querían contratar otra vez para este año. Y mira, si me preguntas por uno de los conciertos que han marcado más mi carrera, entre otros, porque ha habido muchísimos, el más cercano desde luego el de Cádiz en febrero del año pasado porque, no sé por qué, pero se unieron todos los astros... Estaban nuestras dos familias juntas, cantando, disfrutando, llovió justo cuando llegó el final, el público desde el minuto uno cantando... La verdad que fue un concierto de 10.

-¿Se sumarán más ciudades a las cuatro ya previstas?

-En principio vamos a tirar con estas cuatro balas y luego hay ciudades en la que a uno le gustaría también estar... Por ejemplo, mi padre jugó mucho tiempo en Vigo (el padre de Lucas era jugador de fútbol profesional y vistió durante años la camiseta del Celta) o también me gustaría Gijón, que hace tiempo que no vamos... Pero es que no lo tenemos claro todavía... Vamos primero a por estas cuatro fecha y luego también yo ya me voy viendo.

-Esta gira les deja también una fecha significativa para ustedes, su primera vez en el Wizink Center de Madrid

-Sí porque dio la casualidad que cuando íbamos a hacer el Wizink, dos días después saltó el estado de alarma con el Covid. Pero, mira, el destino ha querido que de una manera u otra hayamos terminado allí. Y hace unos días estuve para supervisar un poco aquello y llevar las cosas que te piden, y la verdad que impresiona. El concierto va a ser un lunes, porque es que ya no tienen fecha para sábado, pero confío tanto en Andy & Lucas y, no es por nada, pero hay tantos meses por delante para pedir asuntos propios (ríe), el mejor invento del hombre, un Premio Nobel hay que darle al que inventó los asuntos propios...

-Echando la vista atrás un poco, ¿qué piensa ahora de aquel Lucas delde hace 20 años del barrio de la Laguna para el que su sueño era vivir de la música con su amigo de toda la vida?

-Es que ahora mismo estoy hablando contigo y se me encoge el alma, tengo los vellos de punta porque es verdad que en estos días se te vienen cosas a la mente, se te vienen conciertos, se te viene público que ha crecido con nosotros, te viene público que sé que somos la banda sonora de su vida... Yo sabía que esto iba a llegar, aunque como te digo estoy sobrepasado por el cariño de la gente y es verdad que para una de las pocas estables que tiene España (ríe) tiene mandanga, también estos dos separados... Pero como te estoy explicando es una causa mayor pero que llevando bien el tratamiento y a raja tabla habrá Lucas para mucho tiempo.