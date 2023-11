Los gaditanos Andy y Lucas se despiden por problemas de salud

Los gaditanos Andy y Luchas se despiden. Así lo han confirmado esta noche en el programa de Pablo Motos, donde han asistido para hablar de su extensa trayectoria y presentar su próxima y posible última gira. Pero más allá de fechas importantes y ciudades en las que estarán, el dúo ha dado una noticia que sus seguidores no se esperaban.

Tras más de 20 años juntos y 20 discos de platino, el dúo ha anunciado que se separa por los problemas de salud de Lucas. Parece ser que el cantante sufre problemas cardiovasculares y aunque ha explicado que “con la pastillita estoy bastante estable”, el médico le ha recomendado bajar el ritmo. "Tienes 41 años y tienes que tomarte al vida con más calma", me decían, y así lo van a hacer.

Así, Lucas ha confesado que hace alrededor de un año comenzó a sufrir mareos que finalmente han resultado ser fruto de estos problemas de corazón, por lo que van a bajar el ritmo, "pues trabajamos de lunes a sábado y se suma el trabajo de oficina, así que vamos a dar una gira de despedida".

Andy ha contado en el programa que "Lucas normalmente se guarda los problemas, no cuenta sus historias, y el día que me lo contó lo hizo casi llorando". Añadía que "Lucas no para en los conciertos y es verdad que este ha sido un año monstruoso, no hemos parado, y tiene que hacerlo". Tras confesar que "Lucas es como un hermano" y que si "le pasa algo es como si me pasara a mí", confirma que tomarán un descanso, "pero no sabemos si vamos a volver porque su salud es lo primero”. Aún así, ha explicado que no va a dejar de cantar, “aunque sea en mi casa voy a cantar lo que pueda”.

Así que ralentizarán el ritmo y luego pararán tras los conciertos de esta última gira, que arrancará en el Teatro Falla de Cádiz, para continuar por Sevilla, Barcelona y Madrid y cuyas entradas se pondrán a la venta el 24 de noviembre.