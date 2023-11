El mensaje de Pedrerol en El Hormiguero calentó las redes en Cádiz

Los televidentes de Antena 3 se quedaron ayer con la boca abierta y en silencio ante las declaraciones que Josep Pedrerol, habitual conductor del programa de debate deportivo El Chiringuito, en las que lanzaba un claro y contundente mensaje dirigido a Pedro Sánchez sobre el tema de la amnistía y el perdón de los millones de deuda de Cataluña.

En un momento de su programa que se emite más allá de las diez de la noche, el popular e imitadísimo locutor deportivo fue preguntado por Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, por su opinión sobre el tema del pacto ya firmado que llevará casi con total seguridad de Pedro Sánchez, de nuevo, a La Moncloa.

Pedrerol mantuvo un reflexivo silencio en el que se leía entre líneas que el periodista se estaba planteando si mojarse o no mojarse y salir por la tangente. Pero finalmente se mojó e incluso se salpicó, algo que a muchos no gustó en las redes y a otros muchos gaditanos presentes en redes como X o Facebook ensalzaron la valentía del locutor de televisión que ha conseguido convertirse en muy pocos tiempo en uno de los oradores televisivos más seguidos por los televidentes amantes del Cádiz CF y del fútbol en general.

"Como catalán que sóy, ¿cómo estás viviendo el momento de la amnistía y del pacto con Puigdemont?", fyue exactamente la pregunta de Pablo Motos, a lo que Josep Pedrerol le dijo que "yo no me quiero creer que sea verdad lo que dicen que va a pasar. Me acuerdo del referéndum del 1 de octubre, recuerdo que lo pasaba mal en Cataluña, discutiendo con la familia sobre política. En Cataluña nunca había pasado eso. Se dividió la sociedad en dos. No quiero volver a eso y ahora el problema se ha trasladado a toda España".

Pero el conductor de El Chiringuito, que seguro que consiguió que una noche más el programa de Motos batiera todos los récords de audiencia televisiva del día, siguió diciendo que "no puedo creer que alguien mercadee por siete votos. La política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo como el 'yo te doy a cambio de que'. El presentador del programa nocturno de deportes dejó claro que "no está a favor de que le perdonen la deuda a Cataluña", lo que provocó una cerrada ovación por parte del público presente y elevó la temperatura de las redes en las que muchos se pusieron del lado de Josép Pedrerol y otros lo batieron a críticas.

El periodista se atrevió incluso a lanzar un mensaje director a Pedro Sánchez con un "si me estás viendo...". "Yo soy catalán, pero ¿cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Creo que tenemos que pensar en todas las comunidades", prosiguió. "Yo viajo por toda España, me siento catalán y español. No quiero que cuando me vean piensen que soy insolidario con el resto. Los catalanes no somos insolidarios. Hay unos independentistas que quieren hacer que los catalanes parezcamos insolidarios. Me duele lo que está pasando y no sé a dónde vamos a ir".

Pedrerol también lamentó que "el conflicto había acabado, el independentismo había bajado en votos. Estaba desaparecido y ahora vuelve a hablarse del tema". El televisivo personal le habló a los parlamentarios socialistas en general, por ejemplo a uno cualquiera de Cäceres al que le preguntó si va a ser capaz de salir a la calle tranquilo después de apoyar a Pedro Sánchez.

El periodista acabó asegurando que "la política es para ayudar a la gente. Te votan porque quieren ayudar a tu pueblo, no para perjudicarles". Y hasta se dirigió directamente al líder socialista: "Pedro, si me estás viendo, no soy nadie, pero tienes tiempo para pensarte lo que vas a hacer el miércoles y el jueves", con lo que le lanzó una invitación a la reflexión antes de ser proclamado de nuevo presidente.