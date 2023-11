Unas 7.000 personas secundaron la concentración del PP en Cádiz contra Sánchez y la amnistía

David Bisbal recibió con una de sus letras que recuerda que “puede que mañana sea tarde” a las 7.000 personas que, según los populares, se dieron cita este domingo, a las doce de la mañana, en la Plaza de España de Cádiz para mostrar su rechazo al pacto recién firmado entre el PSOE de Pedro Sánchez y las fuerzas nacionalistas para asegurarse la próxima legislatura.

Familias enteras y de personas de todas las edades llegadas, muchas de ellas, de pueblos tan lejanos como Algeciras o La Línea, que no quisieron perderse esta oportunidad de mostrar su total desacuerdo contra la amnistía propuesta por los socialistas.

Ya la Cuesta de las Calesas y el Paseo de Canalejas hacía prever que la concentración iba a ser todo un éxito. Una riada de gaditanos y gaditanas, muchos de ellos arropados por la bandera de España, o de banderines con sus colores.

Bajo un sol de justicia que pedía a gritos buscar la sombra de una Plaza de España más peatonal que nunca, las miles de personas concentradas ante la sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, presidida por Teófila Martínez, corearon gritos contra Pedro Sánchez y contra Puigdemont, pidiendo prisión para ambos políticos.

A pesar de estar todos ellos presentes en esta movilización, no resultaba fácil conseguir valoraciones u opiniones de la ciudadanía. Y si se prestaban lo hacían a cambio de que, en su mayoría, no aparecieran sus nombres, como si existiera algo de miedo a identificarse con según qué tendencias.

No ocurrió así con todo el mundo. “Aquí estamos intentando que Pedro Sánchez se vaya para su casita y lo deje todo tal y como estaba hace seis años”, declaraba Fernando, que se encontraba allí con Margari Gómez y con Jesús. Ellos no repetían hasta la saciedad que “un político no puede ser tan mentiroso, falso y Judas. Ya no da confianza porque lo que me dice hoy ya no vale para mañana”.

“No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía”, gritaban los miles de concentrados

“Pero echo en falta a más gente joven. Yo ya tengo mi vida solucionada pero estoy aquí por mis hijos”, dejó claro Margari Gómez.

Pero, aunque pocos, los jóvenes también estaban. Antonio, con 24 años, llegado desde Los Barrios para “apoyar la unidad de España por encima de todas las cosas. Queremos que no nos mientan y que haya trasparencia”. Antonio no pertenece a ningún partido político pero “quiero las cosas bien hechas. Me preocupa la mentira, que no nos valoren, la amnistía es una gota más”. “Yo necesito que el acceso a la vivienda no sea tan complicado, necesito que los salarios sean justos y que pensar en tener hijos no sea sólo para los valientes”.

Desde San Fernando llegó Luis. “Pedro Sánchez miente y el diga que diga la verdad se le va a a colapsar el cerebro por unos cientos de votos”, indicó Luis, que terminó su rápida intervención con un “Puigdemont, a prisión”.

Pero entre los miles de concentrados, fue Bruno García, el alcalde de Cádiz el que tomó la palabra para leer un manifiesto en el que destacó el clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad que hay en España y que ha quedado de manifiesto en las concentraciones celebradas. “En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía. No vamos a callar al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia”.

Tras el final de su discurso, muchos de los allí presentes empezaron a pensar en la opción de la cervecita, mientras que otros, se dirigieron a la Plaza de San Antonio para participar en una concentración espontánea ante la sede provincial del PSOE en el que, en un ambiente algo más crispado, no hubo que lamentar altercados.