“Pedro Sánchez ha humillado a España y a los andaluces”

El Partido Popular ha convocado para este domingo una concentración en la plaza de España de Cádiz, a partir del mediodía, en contra de la amnistía, sobre la que el socialista Pedro Sánchez ha basado su apoyo de los independentistas catalanes para mantenerse en la presidencia del Gobierno.

"La gente quiere salir a la calle, desde la moderación, en favor de la Constitución y el respeto a las leyes y a todos los ciudadanos", destaca a este diario el Consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz. Una manifestación pacífica, alejada de la crispación callejera de las celebradas en estos días en Madrid, pues “no somos partidarios de ir a las sedes, como tampoco me pareció bien cuando el PSOE apoyaba las protestas ante nuestras oficinas”.

Sanz tiene claro que la mayoría de los ciudadanos rechazan los acuerdos alcanzados por el PSOE con los independentistas y todas las exigencias que han tenido que aceptar para lograr el voto en el Parlamento.

Sólo espera Antonio Sanz que los diputados socialistas, y entre ellos los representantes gaditanos, "se apliquen una dosis de realidad y voten por España, por Andalucía y por Cádiz, y que voten también por la Constitución, rechazando la investidura de Pedro Sánchez apoyada en esta amnistía".

El dirigente popular andaluz afirma que existe "un número importante de diputados socialistas que en privado reconocen que no están de acuerdo con este pacto con los independentistas". Ahora solo espera que sean capaces de poner por delante de todo la Constitución y la igualdad de todos los españoles.

Si finalmente no acaban dando un paso adelante, deja claro Sanz que “van a ser cómplices y van a quedar retratados en la Historia como traidores que han propiciado la mayor traición de nuestra historia democrática”.

"El PSOE que ha tomado esta decisión no es el socialismo que conocemos, que fue siempre respetuoso con un principio tan clásico como el de la igualdad de los españoles y de todos los territorios. Este PSOE ya no es un partido de Estado. Ya no tiene visión de Estado", se lamenta el gaditano Consejero de la Presidencia.

Reflexionando sobre lo ejecutado por la dirección del PSOE a fin de obtener los apoyos suficientes para la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, en el debate parlamentario de la próxima semana, Antonio Sanz es tajante.

"En este momento está claro que Sánchez y el PSOE han decidido humillar a España y a Andalucía, saltándose las líneas de la Constitución, saltándose la seguridad jurídica, la igualdad entre todos los españoles a cambios de unos cuantos escaños para mantenerse en el sillón", declara indignado el consejero.

Tiene claro el Partido Popular que con todo lo que los independentistas han conseguido, entre ellos la eliminación de 15.000 millones de euros de su deuda, "Andalucía va a ser la gran perjudicada. Van a crear comunidades de primera, segunda y tercera en cuanto a los privilegios. Y Cataluña va a estar al frente de todo".

En este sentido, Antonio Sanz se muestra contrario a la condonación de la deuda, ya que considera que se premia con esta medida a la administración que ha gobernado mal.

Por el contrario, el gobierno andaluz sí defiende una financiación justa de todas las comunidades. Aquí critica pasados acuerdos también auspiciados por el PSOE "con los que hemos perdido 12.000 millones de euros. Nos han castigado con un sistema injusto y ahora premian a los que han gestionado mal. Es inaudito todo lo del PSOE, es sonrojante como sus dirigentes están hundiendo este partido".

Todo lo ganado por los independentistas en estos días de negociación con el PSOE, llega cuando sus formaciones han obtenido malos resultados electorales en las últimas elecciones, y cuando cada vez son menos los participantes en las manifestaciones por la Diada.

Frente a ello, han acabado siendo más fuerte que nunca frente al PSOE. "Está claro que Puigdemont tiene muy claro que Pedro Sánchez es un presidente sin escrúpulos, dispuesto a aceptar la convocatoria de referéndum en Cataluña y la amnistía rompiendo la separación de poderes".

Concluye Antonio Sanz que “aquí no vale todo, y menos que el futuro de nuestro país lo marque un huido de la justicia, que no duda en insultarnos incluso tras haber cerrado el acuerdo con Pedro Sánchez”.