Concentraciones contra la amnistía: Bruno García no es partidario "de ninguna manifestación en la sede de ningún partido"

Las imágenes de la noche de este 6 de noviembre de algunos centenares de personas concentradas contra la amnistía frente a las sedes del PSOE en diferentes localidades de la provincia, no le han gustado al presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, Bruno García. "No soy partidario, ni voy a promover, ninguna manifestación en la sede de ningún partido", ha dicho contundente.

Y que este la noche de este lunes en municipios como El Puerto, San Fernando, Jerez o La Línea, donde incluso han aparecido pintadas con insultos contra el partido socialista, militantes de partidos conservadores y ciudadanos exentos del compromiso con siglas clamaron contra la, al parecer, decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Una amnistía con la que el primer edil de Cádiz no está de acuerdo como tampoco lo está con mostrar sus diferencias "de esa forma".

"No promovería una manifestación ni contra la sede del PSOE, ni de Adelante Izquierda Gaditana, ni de Sumar, de ningún partido. A nosotros no nos gusta que nos lo hagan, tampoco cuando se han señalado a personas concretas, como se ha hecho en otros tiempos, y es que nosotros sabemos mucho de eso porque, a veces, nos lo han hecho en nuestra sede. Nos parece lamentable cuando nos lo hacen a nosotros y nos parece lamentable cuando se lo hacen a otros partidos", ha asegurado.

Así, aunque el responsable del Partido Popular en la provincia cree que estamos ante "una situación muy complicada" porque lo que está haciendo el Gobierno de España es, en su opinión, "lamentable", valora que "no es razón para ponerse a manifestarse en las sedes de un partido". "Los ciudadanos, obviamente, pueden hacer manifestaciones en la calle y opinar libremente lo que quieran pero yo no soy partidario de hacerlo de esa manera y, por supuesto, no estamos promoviendo nada", se ha defendido de las voces que señalan a su partido como instigador de las concentraciones.

Así, García asegura que su partido sólo está promoviendo "una concentración, la del 12 de noviembre a las 12.00 horas en la ciudad de Cádiz". "Allí vamos a explicar que la situación a la que nos está llevando Pedro Sánchez es, desde luego, lamentable, pero eso se hará el 12 de noviembre", ha insistido recalcando que no le gustan "los actos vandálicos haga quien los haga".