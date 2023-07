Flamencad vuelve a inundar de flamenco los jueves del Baluarte de la Candelaria de Cádiz

Por tercer año consecutivo, segundo bajo el mismo lema, el Baluarte de la Candelaria vuelve a reservar los jueves estivales para el flamenco en un tierno guiño a aquellos queridos Jueves Flamenco que comandara en tiempos la peña Enrique el Mellizo con Antonio Benítez a la cabeza. El ciclo Flamencad, primero como Cádiz Flamenco, vino a llenar ese hueco vacío durante muchos años con el promotor Curro Velazquez-Gaztelu apostando por un evento donde vanguardia y tradición flamenca se daban la mano. Y aunque, lamentablemente, el empresario no ha podido este año armar la cita debido a problemas de salud, el promotor Antonio Montoya toma el relevo y construye este Flamencad 2023 que desde el 20 de julio se celebrará en la fortificación gaditana.

De esta forma casi con la misma receta, cuatro galas flamencas en las noches de verano gaditanas en el Baluarte (20 de julio y 3, 10 y 24 de agosto) y conferencias como actividades paralelas en el ECCO (3 y 10 de agosto), Montoya levanta un festival donde, eso sí, desaparece la noche dedicada a los nuevos territorios flamencos y se apuesta, digamos, por el flamenco más ortodoxo aunque visto desde diferentes generaciones. Así, incontestables figuras del cante como Capullo de Jerez o Aurora Vargas se dan cita en un cartel con artistas de generaciones posteriores como el granadino de Almúñecar El Turry, la arcense La Fabi o los gaditanos José Anillo y Manolo Gago que firmarán una noche gaditana muy especial.

En dicha gala, estará presente el baile con Juan José Jaén El Junco y con Juan Ogalla pero la danza también tendrá su día grande en exclusiva con una noche comandada por uno de los mejores bailaores de todos los tiempos Juan Manuel Fernández Montoya Farruquito.

Presentación en el ECCO

Muchos de estos artistas -Anillo, Aurora Vargas, Capullo de Jerez, los guitarristas Óscar Lago y Juan Antonio Gómez...- no han querido faltar a la presentación del festival que ha tenido lugar en el ECCO este miércoles 5 de julio por parte de la concejala de Igualdad, Políticas de Inclusión y LGTBI y Mayor, Virginia Martín, y el promotor de la cita que también se ha querido acompañar de la que será la presentadora de Flamencad, la actriz Gala Évora, y de su padre, el músico y compositor José Miguel Évora, que será uno de los protagonistas del apartado de conferencias.

El hermano del llorado Manolo Sanlúcar ha recordado que "no" es "un turista del flamenco" repasando su amplia nómina de colaboraciones con grandes personalidades de este arte como Camarón, Enrique Morente Rocío Jurado, José Mercé, Miguel Poveda... -"terminamos antes diciendo a quién no le he compuesto"- y, por su puesto, a su padre y a su hermano. "Si he dicho que sí a esta conferencia es porque creo que tengo mucho que contar", avanzaba el músico que estará el día 3 de agosto en el ECCO (la siguiente conferencia será el 10 y estará protagonizada por una mujer de la que aun no ha trascendido el nombre) para hablar de la Biología del flamenco, "porque el flamenco está vivo, no está muerto, por eso no es folklore, porque vive, cambia y muta cuando estos grandes artistas se expresan", ha señalado a las primeras filas del espacio donde se sentaba lo más granado.

Donde se sentaban veteranos como Miguel Flores (Capullo de Jerez), que viene a poner el Baluarte "bocabajo", y Aurora Vargas, que estará "siempre" donde se la reclame "por el flamenco". Artistas que son parte de la generación gloriosa de aquellos grandes festivales de los 70 y que, afortunadamente, en la cita gaditana siguen manteniendo su sitio.

Noche gaditana

Como también mantiene su lugar el flamenco de Cádiz con la celebración de una noche con dos cabezas de cartel, José Anillo y Manuel Gago, pero que contará con una serie de colaboradores y artistas invitados como es el caso de uno de los patriarcas del cante de Cádiz, Felipe Scapachini, otra veterana figura del baile, Pepín Muñoz ("88 años tiene"), la aficionada Paqui Sánchez ("que no es artista pero tiene un arte que ustedes comprobarán") y el pequeño Joselito El niño ("un niño de 8 años que no ve dibujitos, sólo escucha a Alfonso Gaspar y Luis de la Pica"), según ha detallado Anillo.

El cantaor gaditano, que ha disculpado la ausencia de Gago que reside en Francia, también ha mencionado la participación de los guitarristas (Lago y Gómez); los bailaores (Junco y Ogalla) y la colaboración de tres cantaores para el baile gaditanos de mucho compás como son Emilio Florido, María José Fernández y Reyes Martín.

Flamencad, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz, Universidad de Cádiz y del Instituto Andaluz del Flamenco, ya tiene sus entradas disponibles en la web del festival.

Programa

20 de julio. Contrastes

Actúa Capullo de Jerez con la guitarra de Ramón Trujillo, las palmas de José Rubichi y Jesús Flores y el cajón de El Tripa. Después le tocará el turno a El Turry con la guitarra de Fermín Fernández y las palmas de José Manuel El Oruco y Juan de Oruco.

3 de agosto. Flamencos de Sal

José Anillo y Manolo Gago son los cantaores solistas de una noche que cuenta con las guitarras de Óscar Lago y Juan Antonio Gómez; el baile de Juan José Jaén El Junco y Juan Ogalla; los cantaores para el baile Emilio Florido, María José Fernández y Reyes Martín y con artistas invitados como Felipe Scapacini, Pepín Muñoz, Paqui Sánchez y Joselito El niño.

10 de agosto. Íntimo

Farruquito presenta su espectáculo con la guitarra de Manuel Valencia, la percusión de Paco Vega y los cantaores Mari Vizárraga, Ezequiel Montoya Chanito e Ismael de la Rosa Bola.

24 de agosto. Auténticas

La cantaora Aurora Vargas actuará con la guitarra de Miguel Salado y las palmas de Chícharo y Rafa Cortés; mientas que La Fabi hará lo propio con la guitarra de Curro Carrasco y las palmas de Zambullo y Juan Grande.