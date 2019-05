El festival que parte de lo pequeño para aspirar a lo más grande, el Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week, se enfrenta en su VI edición, la tercera en nuestra ciudad tras su nacimiento en El Puerto, a diferentes cambios organizativos. Los principales, la mudanza de su cuartel general al Castillo de Santa Catalina y su celebración en el mes de junio.

Así lo han adelantado la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío; Paco Ruiz Domínguez, uno de los coordinadores de la muestra; Daniel Cervantes, autor del cartel de este año y miembro de la organización y Pablo Donato, coordinador de la programación musical de un festival que abandona su sede central en el Baluarte de la Candelaria debido a las reformas a las que está siendo sometido el enclave y con el que la organización se encuentra satisfecha ya que es "un lugar lleno de historia, cultura, estéticamente muy bonito y acorde con lo que podemos ofrecer en el Shorty Week", explica Ruiz Domínguez que, además, desea "dejar de ser unos nómadas" y poder instalarse "definitivamente aquí".

Una programación con el epicentro en la fortificación junto a La Caleta pero que se extiende "por el ECCO, por Alquimia, por el Casino, la Torre Tavira y el Teatro del Títere La Tía Norica", tal y como ha enumerado Eva Tubío sobre una cita que se celebra "del 27 al 30 de junio" con "una gran diversidad de conciertos, exposiciones, talleres que se suman a la programación audiovisual y al impulso que están dando la gente de Shorty Week al cine en esta ciudad".

Sin embargo, a nivel de programación se mantienen las secciones tradicionales de este evento que tiene como objetivo principal en esta edición "crecer pero desde la hormiguita que somos", aspira Ruiz Domínguez. "Intentamos dar una mayor visibilidad a lo que es el formato del cortometraje y no sólo al formato en sí sino a las voces gaditanas y de Andalucía, así que este año vamos a tirar por la línea de reivindicar lo nuestro y que pueda ser conocido tanto aquí como afuera", decide.

De esta forma, los organizadores han colaborado este año "codo a codo" con la Asociación CineCádiz, con quien organizan un encuentro del sector audiovisual, como en la creación de un especial hueco para los cortometrajes andaluces en una iniciativa que se lleva a cabo con la Fundación Unicaja.

Actividades que se suman a las ya tradicionales secciones de Compromiso en Corto, Insomnia, BARaderos, cortos infantiles, además de la Sección Oficial, por la que pasarán 35 cortometrajes, y el Concurso de documentales exprés Rueda Cádiz, cuyo plazo de inscripción se cierra el 2 de junio y que se abre a localizaciones de 12 municipios.

Además de las proyecciones, el festival acogerá una serie de talleres y encuentros con nombres a reseñar como Celia Rico, la directora de Viaje al cuarto de una madre, y Carmen Blanco, realizadora de Los amores cobardes, entre otras presencias. Y una pata dedicada a la música con una serie de conciertos que se celebrarán en el Castillo de Santa Catalina.

"Para mí es muy importante traer música a Cádiz, mover música de la ciudad y de la provincia, que la propia gente de aquí conozca los grupos que hay, y para este festival pensamos que las premisas necesarias eran que los grupos que interviniesen fueran como Shorty Week, grupos con originalidad, personalidad y que aporten algo de innovación", explicaba Donato sobre la selección de formaciones entre las que se cuentan Whip Shock, "una banda de Cádiz que está empezando y suena muy bien"; los conquenses Fizzy Soup; Los Jaguares de la Bahía, "una formación muy conocida en la provincia con Paco Loco como referente", Repion, "una banda que viene de Santander y Madrid formada por dos hermanas y suenan espectaculares" y los gaditanos de Turmalina.

35 cortometrajes en la Sección Oficial

La Sección Oficial de la VI edición del Shorty Week está compuesta este año por 35 cortometrajes seleccionados por los organizadores. Se proyectarán los días 27 y 28 de junio en el ECCO (Paseo Carlos III, 5). Las cintas son:

Alex and Sasha, de Marvin Meiendresch; Alicia, de Patricia Ramos; Catharsis, de Guillermo y Javier Polo; Circuit, de Delia Hess; Cocodrilo, de Jorge Yudice; Desaliento, de Pinky Alonso; Desvelo, de Juan Pablo Polanco Carranza; El corazón es la cuarta pared, de Andrés Restrepo Gómez; El fotoviaje de Carla, de Fran Gas; Five death scenes, de Peleg Dishon, Ilan Yona & Merav Maroody; El sueño beato, de David Pantaleón; Fortune, de Nicolas Castelli, Pedro Pillot, Simon Magnat, Nicolas Ferracci & Alexandre Moisan; Fugiu. Deitou-se. Caí, de Bruno Carnide; Gyeol, de Jin Angdoo; Horn, de Ghasideh Golmakani; La dama de barro, Alejandro Miñarro; Las rupturas abiertas, de Juan Carlevaris; Lo siento mi amor, de Eduardo Casanova; Mar, de Fèlix Colomer; Marina, de Manuel Muñoz; Monster's walking, de Diego Porral; Muedra, de César Díaz Meléndez; Mutti, de Hugues Brière; Para ayer, de Celia Galán; Rojo amarillo rojo, de Teresa Bellón & César F. Calvillo; Signal, de Qing-wen Yao; Subway, de Carlos Garcia de Dios; Teoría zakata, de Roman Sokolov; The afterbirth, de Ignacio Rodó & Blanca Bonet; The bolt connection, de Nicolas Lebas, Claire Cartier, Mathilde Dourdy, Thibault Grunenberger, Maurine Lecerf y Shih-Hui Pan; The sea, de Tasos Giapoutzis; TommeLise et lOgre, de Cécile Robineau; Trata de arrancarlo, de Manuel Ollero Piñata; Travelogue Tel Aviv, de Samuel Patthey; y Zero, de David Macián.

Cartel de Daniel Cervantes

Durante la presentación a los medios de comunicación del VI Shorty Week también se ha descubierto el cartel de la cita, mejor dicho, las dos versiones de cartel, realizadas por el miembro de la organización del festival Daniel Cervantes.

"Yo creo que no tiene sentido hacer carteles con filosofía distinta al propio festival, sino que deben ir de la mano", ha explicado el autor del cartel anunciador de una cita que como su logo, una hormiguita, "es algo que va de lo pequeñito para llegar a lo grande".

Y esa es la filosofía de la que se impregna Cervantes para construir un cartel "sencillo y minimalista" que muestra parte de un salón de una casa, más bien, un televisor sobre un aparador en una pared y una puerta en la otra para "representar la filosofía de sencillez y cercanía del Shorty y, en especial, de la sección Baradero, una de nuestras s

ecciones más especiales, y donde en cualquier rincón colocamos un proyector, nos organizamos y pasamos cortos", justifica el artista que también ha querido darle "una vuelta" a los colores de la cita.

"Si suelen ser los rojos y azules, ahora los hacemos más vibrantes y veraniegos" optando por el celeste, el rosa y el amarillo para el cartel tradicional y tiñendo todo de negro "para el cartel donde anunciamos los conciertos, dándole un toque más gamberro".