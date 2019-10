La temporada de otoño del Gran Teatro Falla no ha podido tener un comienzo más afortunado para el arte patrio. Y es que si hace apenas unos días fue la bailaora María Moreno la que ponía en pie a sus paisanos en el principal coliseo de su ciudad, la semana que viene será la artista Encarna Anillo quien tome las tablas del Falla por primera vez con un proyecto propio, La Gades-Nací canción. Un hito no falto de trabajo y esfuerzo ya que, como la propia intérprete reconocía en rueda de prensa, “para un artista gaditano no es fácil llenar el Gran Teatro Falla”.

No es fácil pero las entradas para el espectáculo de la cantaora/cantante “están volando”, apreciaba la concejala de Cultura, Lola Cazalilla, que acompañó a la artista en la presentación junto a los músicos Jesús Bienvenido y Jesús Lavilla que también participarán en el espectáculo que se podrá ver en el Falla el próximo día 12 de octubre y que cuenta, “aunque a Encarna no le hace falta nadie porque ella sola llena el escenario”, como apuntó Bienvenido, con artistas invitados de altura como Miguel Poveda, Raúl Rodríguez, Antonio Lizana y Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, que es, además, productor del montaje.

No es fácil llenar el Falla, no, para artistas “que juegan en una liga diferente a la de estos grandes que puedo llamar amigos míos como Poveda, Farruquito, Estrella Morente, Martirio, Pitingo, Jorge Pardo –que participan en el disco que da lugar a este concierto– por eso significa un riesgo y una apuesta muy fuerte pero estoy contentísima y muy feliz de que mis paisanos puedan ver quién es Encarna Anillo ahora”, confesaba.

Ese ahora se llama La Gades-Nací canción. Su verdad, su esencia, que le ha costado mostrar al público “ya que a veces nos ceñimos a las etiquetas que nos ponen pero, realmente, o al menos en mi caso, nos sentimos algo más y necesitamos expresarnos”, argumentaba la cantaora que, poco a poco, se ha ido levantando de la silla de nea para romper como intérprete en diferentes géneros, “cosa que en Latinoamérica llevo haciendo 10 años”, aseguró.

La Gades-Nací canción es el resultado de esa década de exploración por diferentes géneros, por la canción, porque Encarna siempre se ha sentido “más músico” que cantaora aunque “del flamenco no te vistes, el flamenco está en ti y, evidentemente, si hago, por ejemplo, un bolero al final el flamenco te sale por algún lado porque es algo que está en mí”, dijo orgullosa.

Así, durante el concierto en el que la intérprete irá relatando “el porqué de cada canción y el significado de cada una de ellas en mi carrera” habrá boleros pero también baladas con toques pop, “como la que Farruquito me compuso y que en el disco hago con Pitingo”, entre otras composiciones del bailaor, además de temas compuestos por el director musical del espectáculo, Andrés Hernández Pituquete, (que asume esta labor junto a Jesús Lavilla), “como una preciosa chacarera” y versiones de temas clásicos como Voy a perder la cabeza por tu amor, que enfrenta con Miguel Poveda, o la hermosa Las simples cosas que interpretará con una persona muy especial para la artista, su hermano, el cantaor José Anillo, “aunque esto era una sorpresa..., pero se me ha escapado”, reía Encarna.

También el tema en colaboración con el cantautor gaditano Jesús Bienvenido era un asunto que la cantante tenía intención de guardar para el día 12 pero que no pudo remediar contarlo. “¡Venga, lo digo! Con Jesús podría haber hecho cualquier cosa porque él también es un artista que es mucho más que Carnaval, es un músico completísimo, pero la verdad es que en este espectáculo también quería mostrar esa dualidad que tenemos los gaditanos con el flamenco y el carnaval así que decidimos hacer el pasodoble que Jesús le escribió al Beni de Cádiz (en su comparsa ‘Los irracionales’) y que ya hicimos por bulerías para el programa Al ritmo del tangay de Canal Sur”, descubría Encarna Anillo que también adelantó que le cantará las alegrías Las puertas de Gades a Farruquito “que va a hacer su pincelada sobre el escenario”.

“Farruquito tiene que estar esa noche porque para él, considerado uno de los grandes representantes de la pureza, también es muy importante que se le vea por primera vez como productor de otro tipo de iniciativa musical donde además del flamenco hay más cosas. Él está muy ilusionado y yo, imaginaros, orgullosísima de haber podido contar con él como productor”, explicó la artista que también tuvo palabras de reconocimiento para “todos los grandes músicos” de la banda que la acompañarán en el concierto como Ale Benítez, David Gavira, Roberto Jaén, Inma Ballesteros y Cristina Crespo, entre otros miembros del equipo.

De Encarna Anillo a La Gades

“A veces la vida te pone obstáculos y es, quizás, en esos momentos más bajos en los que te preguntas si estás haciendo lo que quieres hacer, si estás contando lo que quieras contar y si, realmente, estás contante con lo que estás haciendo. Si el miedo no te está bloqueando y que no te deja contar lo que te apetece”. Encarna Anillo, dueña de estas palabras, se hizo todas estas preguntas hace unos años y el resultado fue, primero, su espectáculo y disco Las Puertas de Gades y, ahora, este La Gades- Nací canción con el que el 12 de octubre llega al Gran Teatro Falla.

En ambos proyectos la artista se ha intentado librar de la etiqueta de cantaora flamenca en exclusiva y se revela como intérprete en diferentes géneros, un giro que en su dilatada trayectoria en Latinoamérica ya había conseguido dar y que ya amagó en España con Las Puertas de Gades, diosa a la que toma como inspiración para este nuevo rumbo.

Encarna Anillo Salazar (Cádiz,1983) empieza en el mundo del flamenco a la edad de cinco años como bailaora en las Academias de Baile gaditanas hasta los ocho años cuando la invitan a realizar algunos cantes, dedicándose de lleno a esta disciplina un año después.

Ha trabajado desde muy joven junto a grandes artistas del mundo del flamenco como Chano Lobato, Rancapino, Juan Villar, Fernando Terremoto, Mariana Cornejo, Capullo de Jerez, Tina Pavón, José de la Tomasa, Calixto Sánchez, Duquende, La Niña de la Puebla, La Cañeta de Málaga... Y ha cantado para el baile con artistas de la talla de Israel Galván, Rafaela Carrasco, Rafael de Carmen, Andrés Marín, Belén Maya, Rafael Campillo, Alejandro Granados, Hiniesta Cortés, Yolanda Heredia, Beatriz Martín o Manuel Reyes.

Encarna Anillo ha realizado giras por Marruecos, Alemania, Inglaterra, Holanda, América y Japón y ha impartido cursos de formación en diferentes países.