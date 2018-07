Encarna Anillo o el arte de compartir

En sus numerosos viajes y durante sus incontables cursos, Encarna Anillo comenzó a darse cuenta de un hecho, digamos, "curioso" y "un tanto triste" para la cantaora gaditana. "Había gente que no disfrutaba del flamenco". Y no, no apuntaba la artista al público, señalaba a "los cantaores, bailaores, guitarristas..., algunos profesionales, incluso, que con la presión de ejecutar una pieza perfecta se han olvidado de los más importante de esto, que uno viene a compartir lo que tiene, y a disfrutar".

Con este diagnóstico en la mochila, Anillo comenzó a darle vueltas a una solución. Despertar en el flamenco, el curso con el que el día 1 de agosto llega a Cádiz y que ya ha sido testado por su creadora en países como Japón, Suiza, Alemania y en el continente americano, es su respuesta.

El taller está dirigido a los aficionados y profesionales de todas las disciplinas artísticas

"Este taller de cuatro días es como un viaje hacia el interior de cada uno con el propósito de conectar con sus emociones, sacarlas afuera y todo desde el flamenco para, después, además, utilizarlo en el flamenco", explica la artista que asegura que "aunque la técnica" en las diferentes disciplinas flamencas es "muy importante", parece que "en los últimos tiempos" se "ha olvidado" ese componente "de espontaneidad" y "emoción" de este arte, hasta el punto que "algunos aficionados e, incluso, artistas sin un montaje detrás, una coreografía o sin un espejo, no saben moverse ni disfrutar en una juerga", aduce.

El secreto, por supuesto, es "desinhibirse" y "dejar los miedos"; "reconocer que uno no lo sabe todo", "compartir lo que tiene" y "tomar lo que te da el otro", adelanta la cantaora que estará acompañada también por el guitarrista Andrés Hernández Pituquete pues "además de por sus conocimientos musicales para interactuar con los músicos que vengan, él tiene una historia muy bonita también de cómo el flamenco es una herramienta de integración e interacción", comenta sobre el músico chileno con el que comparte también su vida.

Así, cantaores, bailaores, músicos, actores, bailarines e intérpretes de "todas las disciplinas" son bienvenidos en las cuatro jornadas (de hora y media cada una) de Despertar en el flamenco que ya ha creado "redes de artistas" en otros países, "una de las mayores satisfacciones que nos llevamos, además de muchos buenos amigos", explica Anillo que relata que si los alumnos entran el primer día "con curiosidad pero un poco en guardia", terminan el curso "completamente desbloqueados y abiertos a compartir". Más información en info@encarnaanillo.com