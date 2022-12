El gaditano Avelino Piedad, mejor actor en los Premios del Teatro Musical

Para el actor y bailarín gaditano Avelino Piedad, el reconocimiento como mejor actor en los Premios del Teatro Musical es “una palabra de aliento” y “un impulso para seguir adelante” muy importante “ya que viene y se genera desde la propia profesión”. Y es que estos galardones creados en 2007 para premiar a los profesionales del sector como reconocimiento a su labor y para potenciar la industria del teatro musical en España son todo “un regalo” para el artista de Cádiz.

Un regalo merecido por su interpretación del músico y compositor Rafael de León en la obra En tierra extraña, un papel con el que se ha impuesto al resto de nominados a Mejor Actor como el malagueño Antonio Banderas (Company); Rone Reinoso (Tina, el musical); Tiago Barbosa (Kinky Boots) y Xavi Melero (We Will Rock You).

“Pues imagínate qué bonito, ¿no? Además con En tierra extraña estuvimos en el Teatro Soho de Málaga, el teatro de Antonio Banderas, y te puedo decir que es espectacular, tienen un equipo genial y se está divinamente. Ha sido un honor estar nominado junto a un actor con una trayectoria tan abrumadora en el audiovisual como la de Antonio Banderas que ha vuelto al musical porque, como él siempre reivindica, es ahí donde empezó y, bueno, por casualidades de la vida, pues he ganado el premio a un actorazo que además para mí ha sido referente”, se congratula Piedad que también se lleva de En tierra extraña “otro gran lujo” como es el de trabajar a las órdenes de Juan Carlos Rubio.

“Sin duda es uno de los mejores directores teatrales de España y no es para menos con su forma de trabajar. Es impresionante cómo crea equipo, es la mezcla perfecta de disciplina y amor. Hasta en los momentos de mayor tensión, que siempre los hay en la creación, fuimos sobre ruedas porque Juan Carlos sabe cuándo darte un respiro o cuándo apretar, siempre tiene todo muy claro y se ve que es un persona con mucho crecimiento personal”, describe el gaditano que tampoco se queda corto en halagos para sus compañeros (“¡son gloria!”), el actor Alejandro Vera, con el que Piedad “ya había trabajado y sabía de lo que era capaz”, y la cantante Diana Navarro que, reconoce, le “impactó” su “nivel como actriz”. Normalmente, tendemos a pensar que cuando un cantante hace un papel sobre las tablas, el actor, digamos, se queda por detrás del cantante pero en el caso de Diana para nada ha sido así, ella ha dado el salto de fe que requiere contar una historia y ponerse en manos de un director”, valora.

Así, Diana Navarro se transmuta en Concha Piquer durante un musical en el que narra el ficticio encuentro entre la gran intérprete de copla y el poeta Federico García Lorca, por mediación del compositor Rafael de León, buen amigo de ambos. “Todo lo que ocurre en escena es ficción pero sí está basado en muchos datos históricos, además de que los retratos de los personajes, según nos han comentado familiares tanto de Concha Piquer como de Rafael de León que han visto el musical, están muy bien retratados en la obra”, asegura el actor que sí reconoce que ciertos aspectos de la relación que se narra entre De León y Lorca y, “por supuesto”, el encuentro entre la Piquer y el poeta de Granada, sea menos defendible en la realidad. “Además, la obra encierra un mensaje mucho más profundo de lo que parece. Es un alegato a la concordia y una forma de que, también literalmente en escena, se den la mano esas llamadas dos españas”.

A nivel personal, para Piedad En tierra extraña también ha supuesto un redescubrimiento, además de la superación de varios retos. Así, por un lado, con el papel de Rafael de León el actor ha tenido la oportunidad de “poner en práctica diferentes técnicas que tenía ganas de probar en escena”, además de asumir la responsabilidad de “cantar solo ante el público” y “retomar el piano”, instrumento que Avelino Piedad estudión en el Conservatorio Manuel de Falla “aunque hacía mucho tiempo que no tocaba en público”. “En cierta manera, ha sido mi reconciliación con el piano y también mi confirmación como actor siendo capaz de asumir en la misma obra el contrapunto tanto de comicidad como dramático”, analiza el actor formado en la Esad de Sevilla y en el Laboratorio de Investigación de Sebastián Haro, completando sus estudios en Madrid, en la escuela Work in Progress de Darío Facal.

Además, Piedad ha recibido clases de técnica vocal de Liliana Aracil y Mónica Matabuena y actualmente se encuentra en plena formación con José Masegosa; mientras que como bailarín estudió jazz, danzas urbanas y flamenco en Sevilla, Madrid y Londres.

En teatro ha formado parte del elenco del musical El Jovencito Frankenstein, después de cosechar algunos premios y nominaciones a mejor interpretación masculina con la gira del monólogo OrgulloS.O.S., una obra de Daniel Blanco y Miguel Ángel Parra. Además de que su rostro se ha visto en la pequeña pantalla en producciones como Allí abajo o Centro Médico y en webseries como Mambo (Diffferent Enter- tainment para Playz).

Actualmente continúa inmerso en el musical En tierra extraña que, estrenado el 11 de noviembre en la temporada 20/21, continúa de gira por toda España “hasta bien entrado mayo o junio del año que viene”. Eso sí, hasta ahora, y a pesar “de las buenas sensaciones que nos devuelve el público en todos lados”, Avelino Piedad tiene “la pena enorme” de que la obra, hasta ahora, no se verá en el Gran Teatro Falla. “Sé que por parte de la empresa y el distribuidor hay interés pero no ha salido Cádiz y me duele en el alma. Ojalá sea posible que mi gente me vea allí”, anhela.