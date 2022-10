'Apache', el cuarto disco de The Electric Alley es un canto a la resistencia

Apache no lo ha tenido fácil. Una pandemia y un sello discográfico que le falló en el último momento parecían obstáculos insalvables para el cuarto disco de The Electric Alley que este viernes 14 de octubre ve, por fin, la luz. "Como a los indios, nos pasaron por encima, sin embargo hemos sabido reponernos y seguir adelante", se congratula Jaime Moreno, vocalista y compositor de la banda de rock gaditana que se ha medido con la cara desagradable de la industria y ha salido victoriosa.

"Estamos con muchas ganas porque este cuarto disco nace tras un parto bastante largo y complicado. Lo grabamos prácticamente en 2020 de la mano de Movistar que había abierto un sello discográfico como una nueva línea de negocio. La verdad que estábamos muy contentos porque nos llamaron, firmamos un contrato con ellos para dos discos y, además, nos iban a colocar en programas suyos punteros tipo Buenafuente. Imagínate... Así que nos pusimos a grabar, el disco estaba prácticamente terminado, pero a mediados de 2020 cambia el organigrama de la compañía y nos comunican que ya no apostaban por el sello, cierran y todo se va al garete", rememora el músico que confiesa que entonces "no sólo se cargan todas las ilusiones" que tenían sino "casi el grupo".

Con todo, The Electric Alley -Jaime Moreno, Nando Perfumo, Rafa Benítez y Sergio Reyes- deciden reponerse terminando de grabar y regrabar algunos temas. "Le dimos un pequeño giro a la producción del disco y como a finales de 2021 pues se abrieron las puertas para volver a la carretera pues fuimos saliendo de gira y haciendo algunas cosillas. Así que como conseguimos pasta de los conciertos y algunas ayudas para la promoción del disco pues decidimos sacarlo nosotros, autoeditarnos, hacer como un pequeño sello, que no tiene nombre todavía, para nuestro proyecto", explica el intérprete y compositor que agradece la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura que ha contribuido "a lanzar el primer single (Hurricane) en forma de vídeo".

"El disco nos ha quedado súper chulo y estamos muy contentos porque viene a ser una vuelta a lo que veníamos haciendo. Son canciones que en su producción y edición están, quizás, destinadas a un público más amplio", reflexiona sobre el camino que tiene por delante The Electric Alley con tres álbumes a sus espaldas, Turning Wheels, Get Electrified! y Backward States of Society, que le han valido el reconocimiento de la escena rock nacional e internacional en una trayectoria que el próximo abril cumplirá "diez años".

De hecho, con su último disco estuvieron un mes de gira por Europa, tour que volverán a emprender "esperamos que para septiembre de 2023, en eso estamos trabajando" adelanta el músico que a partir de ahora paseará junto al resto de la banda Apache por la Península Ibérica.

El disco

Apache, como ha explicado Jaime Moreno, es un disco autoproducido compuesto por diez temas que ha sido grabado en Estudio Uno (Colmenar Viejo), Estudio Setentaynueve (Jerez de la Frontera) y Grabaciones Sumergidas (El Puerto de Santa María).

"Apache es realmente el título de la última canción que se compuso, ya después de todo lo que nos ocurrió... En realidad nos hicieron una gran putada, vernos en 2020, aparte de la pandemia, con una compañía en una dirección contraria a nuestro proyecto, viendo cómo se evaporaba toda la proyección que teníamos, con hitos sin cumplir... Y cuando nos vimos en esa surge esta canción que habla sobre cómo nos hemos repuesto, que cuenta cómo vamos a hacer revivir y reflotar el proyecto aunque ellos no estén. Eso se convierte en el leitmotiv del disco, esa respiración artificial que es esta obra tan bonita con la que seguimos adelante aunque ellos nos pasaran por encima", explica el músico sobre el alma del cuarto compacto de The Electric Alley que, a pesar de un giro en su sonido, mantiene su "identidad".

"Yo creo que en Apache se mantiene la garra rockera y ese aire que tenemos nosotros de rock setentero y a ochentero pero con mejores canciones. Te puedo decir que como composiciones son las mejores que hemos hecho hasta ahora y las melodías están más adaptadas hacia el concepto fáciles de escuchar. Estamos quizás más moderados, más homogéneos, pero sin perder la garra. Y, bueno, también hay un par de canciones rápidas más al estilo de siempre porque eso es parte de la identidad de la banda, es lo que hemos venido haciendo hasta ahora", detalla el músico que achaca este cambio por "una evolución natural". "La música nos ha movido hasta este punto y nos hemos dejado llevar", resume.

Porque Apache, desde luego, es un disco hecho "con todo el corazón" que cuenta "historias del día a día" que son "fáciles de escuchar y que te ayudan a salir de movidas" define Moreno que también asegura que se nota la década como banda de rock. "Con esta obra pues también queremos tocar techo, consolidarnos como banda y que a todos los que le guste el rock and roll busque la luz con nosotros", desea el gaditano que sólo espera que este disco "se escuche, se disfrute y se comparta".

La edición se publica en formato CD y en plataformas digitales, y próximamente también en formato vinilo. Se puede comprar on line en la web oficial de la banda y físicamente en algunos puntos de venta como la tienda La Cápsula (en Cádiz) donde ya están disponibles los compactos.