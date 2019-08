–Treinta años de Fangoria, ¿se sigue divirtiendo?

–Es que si no te diviertes no sé por qué lo haría alguien... Y, sobre todo, nosotros porque hemos demostrado que cuando no nos ha ido bien hemos seguido haciéndolo y hemos invertido nuestro dinero en grabar nuestros propios discos o en contratar un local para tocar.

–Aparte de un puñado de discos y decenas de canciones, ¿qué tiene ahora Fangoria que no tenía hace tres décadas?

–Pues ahora mismo en este momento justo, que es un momento muy bueno porque tienes éxito comercial, vendes discos, te llaman para festivales importantes como éste, tienes mucha tranquilidad. Pero yo intento ponerme en ese momento en el que comenzamos y creo que lo que tenemos ahora es la consecuencia de aquello. Estábamos tan seguros de lo que estábamos haciendo... Y mira que nos decían “estáis locos, seguid tocando Ni tú ni nadie porque es lo que la gente quiere, nadie va a querer lo nuevo...” Pues creo que está bien que se haya demostrado que estuvo acertado ese empeño nuestro.

–Y en esos momentos, ¿qué es lo que les impulsaba a seguir?

–Pues hacer lo que tú quieres. Es que no tiene ningún misterio. Yo me acuerdo que en ese momento Nacho y yo trabajábamos mucho como dj´s y todo el dinero que sacábamos era para montarnos un concierto de Fangoria, para grabar un disco nuevo... No hay ninguna excusa. Eso de que a lo mejor hay un momento en tu vida que no puedes hacer lo que quieres, eso no es verdad, es una trampa, lo puedes hacer siempre. Otra cosa es que a lo mejor nunca hubiéramos vuelto a tener éxito y tampoco pasaría nada, esto es una profesión que se basa en hacer algo que te gusta como te gusta.

–¿Entonces no ha habido momentos duros?

–Bueno sí, saber cómo llegar a fin de mes y no saber si íbamos a poder dar el siguiente paso, aunque fuera sacar nuestro disco de 500 copias. Pero supongo que si estás solo se vive de otra forma, será más complicado...Yo es que nunca he estado sola, siempre he estado en grupos... Y además tener a Nacho con el que no hay fisuras, pues se hace más fácil.

–¿Quién es Nacho Canut? Defínamelo

–La persona, junto con otras, con la que yo empecé a hacer música en el 77. En todos los grupos hemos estado juntos y es la persona con la que he aprendido. Hemos aprendido juntos a hacer las cosas solos, sin ayuda, y a relajarnos después y descubrir que también las podemos hacer con ayuda, y somos muy iguales y muy distintos, creo que nos complementamos muy bien.

–Un equilibrio que, entiendo, ha sido esencial para elegir el ‘tracklist’ de este proyecto en dos discos.

–Sí, nosotros en este tipo de cosas es que siempre funcionamos con listas cruzadas: yo te doy mi lista y tú me das la tuya y a ver qué pasa.

–¿Había muchas canciones en común cuando las cruzaron?

–Mira, para el primer disco había como más de un 90% en común, creo que sólo había un par de canciones que eran distintas. Es más complicado el segundo volumen porque el primero son canciones desde el 89, cuando empieza Fangoria, hasta el 2000. Entonces, con tanto tiempo atrás, está muy claro cuáles son las canciones de tu vida. Pero las que saldrán ahora en octubre, que van del 2001 al presente, pues es más complicado porque el tiempo no ha dado el poso para saber si esa canción realmente te gusta o si, como dice Nacho en el texto del disco, es un capricho pasajero.

–Hablamos de un proyecto de versiones de las canciones de vuestra vida pero, pregunto, ¿tiene alguna versión favorita de un tema suyo hecho por otros?

–A mí me gusta que se despeguen del original así que recuerdo una versión de A quien le importa que hizo Bebe que era como un tango... Pero, vamos, que no somos nada proteccionistas con nuestro material, una vez que lo hemos hecho puedes hacer lo que quieras con él y cuanto más distinto sea a lo que hemos hecho nosotros seguro que más interesante nos parece.

–Había un grupo italiano, La Badante, que hacía versiones de Fangoria, ¿lo conoce?

–Sí, sí, no los hemos llegado a conocer en persona pero han hecho buena parte del repertorio de Fangoria cantado en italiano y producido por ellos y queda realmente bien.

–Volvemos al proyecto, de las versiones que hacen en los dos discos, ¿alguna se les ha resistido más que otra?

–No, qué va, y te lo digo totalmente segura porque ya hemos terminado con el segundo. Si es que al final es como hacer una canción nueva, la coges, la programas como crees que tiene que ser y la cantas como la cantas tú.

–Las nuevas ‘Extrapolaciones’ llevan dos respuestas en vez de dos preguntas, ¿no?

–Sí, exactamente, otros dos temas inéditos.

–¿Y se puede adelantar algo ...?

–Qué va, lo siento, hay que esperar a octubre.

–¿Qué queda ahora de la adolescente que empezó en la música?

–Pues Nacho y yo siempre pensamos que tenemos mucha suerte, con respecto a la gente de nuestra edad, porque hacemos lo mismo ahora, esta semana, que hacíamos cuando yo tenía 14 y él 20 años. Nosotros nunca hemos tenido un calendario de 8 horas diarias de trabajo, no hemos tenido hijos, que nos hubiera obligado a tener otros horarios... Es decir, que nuestra vida no ha cambiado nada con respecto a lo que hacíamos cuando éramos adolescentes, pero es verdad que no eres adolescente, que es lo mejor de todo esto, porque nosotros nunca quisimos ser adolescentes, era una batalla contra nuestra edad absoluta, despreciábamos nuestra edad, y a la gente de nuestra edad, y siempre íbamos con gente mayor. Ahora estamos donde queríamos estar pero es verdad que no eres igual, ni los miedos son los mismos, ni el carácter, ni la forma de desarrollarte frente al mundo... Todo eso cambia, y va a seguir cambiando.

–Nosotros en Cádiz estamos celebrando otro 30 aniversario pero bastante más triste que el de Fangoria, el de la muerte de Enrique Naya y Juan Carrero, Costus. Sé que los conoció bien...

–Eran personas muy fundamentales en mi formación como persona, en mi formación cultural, en mi formación musical... Yo tenía 16 años cuando empecé a tratar con ellos y para mí, y para mucha gente, su casa era mi casa. Eran de las personas más geniales que he conocido nunca, y no solamente como pintores, porque se es artista a muchos niveles, y ellos lo eran. Todo el mundo adoraba a Juan, y yo también, pero tenía una relación muy buen y muy especial con Enrique, porque los dos éramos un poquito más para adentro. Y luego como artistas me parece que fueron unos visionarios que hicieron un tipo de pintura que actualizaba muchas cosas de las que se podían haber hecho en este país anteriormente y que desaparecieron demasiado rápido para poder seguir desarrollando esa línea argumental que tenía su pintura.