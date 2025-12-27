Las 12 mejores novelas negras de 2025

El año que ahora acaba ha estado cargado de buenas novelas negras. En la última entrega de Negro sobre Negro les ofrecemos doce recomendaciones, una por mes donde hay autores consagrados y otros que acaban de llegar. Evidentemente la lista podría contener algún título más que también nos han parecido muy interesantes, pero esta docena de sugerencias son una buena muestra del nivel del género actualmente.

Kuklinski.

Kuklinski

Kuklinski, del argentino Ernesto Mallo, es una de las mejores novelas de este año. Editada por la editorial Siruela, narra las andanzas de Richard Kuklinski, uno de los mayores asesinos en serie de la historia de EEUU. Un relato apasionante, imprescindibles para los amantes de la novela negra y el true-crimen.

Los mensajeros de la oscuridad.

Los mensajeros de la oscuridad

John Connolly es una de nuestras debilidades. Cada uno de sus libros son recibidos con las manos temblorosas de un adicto a su prosa. Este año nos hemos deleitado con Los mensajeros de la oscuridad, editado como siempre por Tusquets. Un novelón con muchas aristas.

La capitana.

La capitana

Susana Martín Gijón lo ha vuelto a hacer. La autora sevillana, que ya se desprendió de la piel de su inspectora Camino Vargas en La Babilonia 1580, ha publicado este año, nuevamente con Alfaguara, La capitana, una novela negra histórica que es una delicia por todo. Absolutamente por todo.

La mala hija.

La mala hija

Uno de los thrillers revelación del año ha sido La mala hija, de Pedro Martí y que editó el pasado mes de abril Destino. El ritmo, la trama, los personajes, el desenlace... Espectacular.

Moscú X.

Moscú x

El subgénero de espías siempre tnos encanta. Somos grandes fans de Mick Herron, de Jackson Lamb y sus caballos lentos, pero esta vez nos hemos decantado por la que, pensamos, es la mejor novela de espionaje de 2025: Moscú X, del británico David McCloskey, que ha editado Salamandra.

Morir en la arena.

Morir en la arena

Otro libro imprescindible de este año es Morir en la arena (Tusquets), del cubano Leonardo Padura. Quienes aún piensen que la novela negra es un género menor debieran echar un vistazo a Padura para convencerse de todo lo contrario.

Días sombríos.

Días sombríos

El irlandés Gene Kerrigan firma uno de los mejores libros que han pasado por nuestras manos este año. Editado por Sajalín lleva por título Días sombríos, y con un ritmo vertiginoso nos cuenta las peripecias de Danny Callaghan. La novela es conmovedora por momentos y brutal en otros.

El señor Fox.

El señor Fox

Con decir que Joye Carol Oates suele estar en las quinielas de favoritas al Premio Nobel de Literatura cada año sobran las palabras. En El señor Fox (Alfaguara) vuelve a seducirnos por ser capaz de jugar con la mente humana como sólo ella sabe hacerlo.

Muerte privada.

Muerte privada

Juan Carlos Galindo, periodista de El País experto en novela negra, es otro de nuestros elegidos en esta lista de 2025 con su Muerte privada (Salamandra). Una novela negra como mandan los cánones en una Segovia inquietante.

Los ahogados.

Los ahogados

Espectacular cierre de trilogía de Benjamin Black con Los ahogados (Alfaguara). Impresionante arranque en el que parece que en cualquier momento aparecerán por el páramo Holmes y Watson.

Una melodía de muerte y destrucción.

Una melodía de muerte y destrucción

La espléndida obra de Ivy Pochoda Una melodía de muerte y destrucción (Siruela) no defraudará a ninguno de los lectores que se atrevan a hacerse con ella. Gran novela policiaca.

Tras la verdad.

Tras la verdad

Hemos dejado para el final un thriller judicial de esos que tanto nos gustan y que firma Gabriel Urza bajo el título de Tras la verdad (Serie Negra RBA).