La Junta de Andalucía ha estado efectuando en la noche del viernes al sábado 7 de febrero tareas de urgencia en la A-372 para tratar de contener los desprendimientos que la crecida del Guadalete ocasionó en los taludes que sustentan al puente que cruza el río. La adecuación de esta carretera es de vital importancia para la zona porque es vía de entrada y salida de toda la Sierra de Cádiz y el Santiscal.