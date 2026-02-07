Trabajos a contrarreloj y de madrugada en Arcos para recuperar la A-372
La carretera es de vital importancia porque es vía de entrada y salida de la Sierra de Cádiz y del Santiscal
Actualización del estado de las carreteras en Cádiz
La Junta de Andalucía ha estado efectuando en la noche del viernes al sábado 7 de febrero tareas de urgencia en la A-372 para tratar de contener los desprendimientos que la crecida del Guadalete ocasionó en los taludes que sustentan al puente que cruza el río. La adecuación de esta carretera es de vital importancia para la zona porque es vía de entrada y salida de toda la Sierra de Cádiz y el Santiscal.