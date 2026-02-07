Actualización del estado de las carreteras en Cádiz: 25 tramos se encuentran totalmente cerrados al tráfico

La borrasca Leonardo mantiene cerrados al tráfico un total de 25 tramos en carreteras de Cádiz, que es la que concentra un mayor impacto en sus vías por inundaciones. Todos estos tramos se encuentran en nivel negro, según el último balance de la Dirección General de Tráfico, por lo que no se posible circular por ellos. En nivel rojo se encuentra también un tramo lo que implica que la circulación puede resultar peligrosa.

La DGT pide a los conductores consultar la información meteorológica y el estado de las vías antes de viajar, así como evitar desplazamientos innecesarios.

Las carreteras cortadas en Cádiz por inundaciones (nivel negro)

A-2002, San Ignacio-Sierra - Solete Alto, entre los kilómetros 2.775 y 10.5 en ambos sentidos

A-2101, Castellar de la Frontera - San Martín del Tesorillo, entre kilómetros 0.0 y 7.0, ambos sentidos

A-2102, San Martín del Tesorillo - San Enrique, entre kilómetros 0.0 y 4.4, ambos sentidos

A-373R1, Ermita de las Montañas, entre kilómetros 0.0 y 1.0, ambos sentidos

A-405R2, Estación Férrea, entre kilómetros 0.4 y 0.0 sentido decreciente de la kilometración

CA-3102, Jerez de la Frontera - Macharnudo Alto, entre kilómetros 0.0 y 2.2, ambos sentidos

CA-3104, Guadalcacín - Torre Melgarejo, entre kilómetros 0.0 y 7.0, ambos sentidos

CA-3108, Los Repastaderos, entre kilómetros 4.78 y 5.25, creciente de la kilometración

CA-3109, El Portal, entre kilómetros 2.0 y 0.0, ambos sentidos

CA-3110, Los Repastaderos - San Isidro del Guadalete, entre kilómetros 0.0 y 8.0, en ambos sentidos

CA-3112, San Isidro del Guadalete, entre kilómetros 0.0 y 1.5, en ambos sentidos

CA-3113, El Portal - Los Repastaderos, entre los kilómetros 13.25 y 17.9, en ambos sentidos

CA-4100, Torre Melgarejo, en el inicio, en ambos sentidos

CA-4106, El Torno - La Barca de la Florida, entre los kilómetros 0.0 y 5.0, ambos sentidos

CA-4107, Torrecera - Los Isletes, entre los kilómetros 0.0 y 7.5, en ambos sentidos

CA-5101, La Garrapata - Gibalbín, entre kilómetros 2.0 y 12.0, en ambos sentidos

CA-6101, Bornos - Coto de Bornos, entre los kilómetros 0.0 y 8.0, en ambos sentidos

CA-6105, Los Barrancos - Ermita de las Montañas, entre los kilómetros 0.0 y 15.0, en ambos sentidos

CA-6200, Alcalá de los Gazules, entre los kilómetros 7.5 y 8.1, en ambos sentido

CA-8102, Prado del Rey - Zahara, entre los kilómetros 0.0 y 16.5, ambos sentidos

CA-8200, Los Ángeles, entre los kilómetros 6.0 y 10.0, ambos sentidos

CA-9101, Olvera, en el inicio, en ambos sentidos

CA-9120, Torre Alháquime, en el kilómetro 8 en ambos sentidos

CA-9209, Algeciras - Los Barrios, entre los puntos 0.0 y 4.1, en ambos sentidos

A-384, Olvera - Almargen (Málaga), entre los kilómetros 68.0 y 90.1, en ambos sentidos

En nivel rojo, que implica circulación peligrosa, está la A-372, en Arcos, entre los kilómetros 0.0 y 2.0 en ambos sentidos.