Diputación refuerza los equipos destinados a la recuperación de las carreteras provinciales ante las múltiples incidencias de la borrasca Leonardo

La Diputación de Cádiz ya ha incorporado nuevos efectivos y maquinaria para reforzar las tareas de recuperación de las carreteras de la red provincial. En la tarde del miércoles 4 de febrero se firmaba el decreto para proceder a la contratación de empresas externas y, desde primera hora del jueves 5 ya era efectiva esta dotación adicional que complementa el trabajo que emprende la Diputación con medios propios a través de las Brigadas del Área de Cooperación. La jornada comenzaba con un registro que revelaba –a las 09:00 horas- la devastación del temporal, con cortes al tráfico en 29 vías provinciales: 14 en la Sierra, 9 en Jerez y entorno del Guadalete, 5 en el Campo de Gibraltar y una en La Janda. El balance de las dos de la tarde subía hasta sumar cortes al tráfico en 32 carreteras (una más en la Sierra, una más en Jerez y otra añadida en el Campo de Gibraltar).

Pese a esta evolución desfavorable en la cifra de vías afectadas, la incorporación de este refuerzo de profesionales y medios ha permitido restablecer el tráfico en la CA-9106 de acceso a Torre Alháquime, tras retirar el corrimiento de tierras que colmataba la calzada y verificar la estabilidad de las laderas. Con esta apertura se evita el aislamiento de la población.

Esta misma premisa de asegurar vías de comunicación ha motivado que las Brigadas de Diputación se hayan afanado en mantener operativa la CA-9123 de Gaidovar que enlaza con Grazalema. En la denominada Zona Norte 2, que agrupa a la Sierra de Cádiz, también se han retirado árboles caídos en la CA-9109, entre Algodonales y Olvera, además de revisar puntos críticos al objeto de comprobar si hay amenaza de deslizamiento y -en ese caso- reforzar la señalización.

En la Zona Norte 1, que comprende la campiña de Jerez y parte de la Sierra, las brigadas de Diputación se han dedicado a despejar la calzada de la CA-6107 que comunica los términos de Algar y El Bosque entre los puntos kilométricos 2 y 15. En concreto, han retirado tierra procedente de taludes de desmonte, además de limpiar las cunetas. Esta unidad también ha limpiado la calzada de la CA-3109, en El Portal, además de revisar el estado general de las vías cercanas al cauce del Guadalete y mantener la señalización de las diferentes incidencias.

La jornada ha sido intensa en el Campo de Gibraltar -Zona Sur 3- revisando señalizaciones, los cortes al tráfico y la crecida de los arroyos, además de proceder a la retirada de árboles. En lo que respecta a La Janda, adscrita a la Zona Sur 4, las brigadas han despejado las carreteras CA-5200 y CA-5100, en el municipio de San José del Valle, asistidas con maquinaria contratada mediante acuerdo marco.

El responsable de Cooperación, Javier Bello, valora "la encomiable labor del personal de las Brigadas y del conjunto de profesionales del Área. Trabajan a destajo y respondiendo de manera eficaz, y en la medida de sus posibilidades, en situaciones muy adversas".

Estos son los cortes de tráfico en las carreteras provinciales: