"Es triste que un partido como el PSOE esté pensando en Andalucía en un proyecto a medio plazo"

Con el aval que le supone ser el heredero del clan de Alcalá y ser además el hijo de Luis Pizarro, antaño pieza esencial en el PSOE andaluz, Javier Pizarro sigue reclamando, como hizo el día después de las elecciones europeas, que haya cambios urgentes en su partido. Alcalde de Alcalá de los Gazules desde 2015 y responsable de Política Municipal del PSOE en la provincia de Cádiz desde hace tres años, Pizarro ve poco halagüeñas las próximas citas electorales. Por eso pide una reacción si no para ganar sí al menos para “intentar recortar algo las distancias con la derecha en Andalucía”, dice.

–El día después de las elecciones europeas del 9 de junio dijo usted que “el suelo del PSOE andaluz está cada vez más bajo” y que “hay que dar la voz a los militantes” para ver si éstos quieren dar un giro al partido. ¿Sigue pensando lo mismo o esas declaraciones fueron fruto del calentón del momento?

–No, no fue un calentón. Es que se viene viendo desde hace tiempo que no estamos bien y que hay que hacer algo. No se puede personalizar en la figura del secretario general, cierto, pero está claro que el partido no reacciona ante un Juanma Moreno que, según mi opinión y la de mucha gente, no hace nada de nada. Es verdad que el PP no se ha metido en muchos charcos, salvo confrontar con el Gobierno central, pero los datos de las encuestas están ahí y siguen repitiendo que nosotros o bajamos o subimos muy poco pero que la derecha tiene ahora más de 80 diputados en Andalucía, y eso es my difícil de remontar. Por eso digo que deberíamos frenar, tener un debate y elegir a personas que sean capaces de llegar a la gente, porque hay muchos mensajes que lanzar.

–¿Qué mensajes?

–Muchos. Por ejemplo que el presidente de la Junta se ha subido el sueldo casi un 18,5% en los dos últimos años, o que la sanidad está peor que nunca, o el intento evidente de privatizar las universidades... Mucho criticar a Pedro Sánchez pero al menos él hace cosas. Pero es que la Junta no hace nada. No se construyen viviendas sociales desde hace no sé cuánto tiempo, no se hacen infraestructuras nuevas ni se arreglan las que están, y en esta provincia tenemos el ejemplo del pésimo estado de la autovía Jerez-Los Barrios (A-381), ni hace nada con el Virus del Nilo, que se lo deja todo a los ayuntamientos. Lo de la Junta es política plana, no hacer nada, no pisar un charco, para que nadie les critique.

–¿El PSOE-A está a tiempo de ganar las elecciones andaluzas de 2026?

–Las elecciones que se avecinan se me antojan complicadas, especialmente las andaluzas de 2026. Ahora hay que pensar más a medio plazo, y es triste que un partido como el PSOE esté pensando así en Andalucía, en un proyecto a medio plazo. Creo que estamos a tiempo de acortar algo la distancia con la derecha, y eso pasa por convencer a la gente de que la cosa no está bien. Es que la Administración de la Junta ha desaparecido para el ciudadano. Si se fija bien, ahora todos los problemas son o del Gobierno de España o de los ayuntamientos. La Junta sólo está en confrontar con el Gobierno de España, que ahora es muy fácil, o en recordar lo de los EREs.

–¿Y no puede ser que los males del PSOE no estén en esta comunidad autónoma y que vengan de las decisiones que está tomando el partido en Madrid y sus acuerdos con el independentismo catalán?

–Reconozco que es muy difícil explicar todo lo que está pasando en España con Cataluña. Pero a grandes males, grandes soluciones, y de momento ya hemos conseguido que en Cataluña gobierne un partido que no es independentista, algo que llevábamos mucho tiempo esperando. Ahora falta que se explique bien el pacto que se ha hecho con ERC y, aunque es cierto que se les ha dado de todo y que puede que eso nos reste como partido en el resto del país, también es cierto que Cataluña ha dejado de ser un problema. Y eso creo que hay que reconocérselo al presidente del Gobierno. A lo mejor el cabreo que tiene aquí mucha gente viene porque casi todo el mundo tiene ya sus necesidades básicas cubiertas con su sanidad, sus infraestructuras, su vivienda y ahora lo más importante para ellos sea Cataluña, no lo sé. Pero aparte de eso, ha pasado el ciclo de las cuatro citas electorales y si se analizan los resultados se puede mirar quién está por encima de la marca y quién está por debajo. Hay municipios en los que en las elecciones andaluzas el PSOE perdió con claridad pero luego dobló sus resultados en las municipales, y más tarde, cuando llegaron las generales, mejoró notablemente los resultados de las andaluzas pese a que quien se presentaba en esa cita era el ogro, el demonio, como pintaban a Pedro Sánchez. Esa comparación de los resultados quiere decir algo.

–¿Qué opina hoy el clan de Alcalá cuando hablan históricos de su partido como Felipe González o Alfonso Guerra?

–Algunas veces se ha usado eso del clan de Alcalá en un sentido despectivo, pero para mí es un orgullo que se me cuelgue ese cartel, porque ese clan de Alcalá hizo mucho por este partido en Andalucía pero también en España. Yo era un chaval cuando estaban Felipe y Guerra pero los que estuvieron con ellos dicen que, pese a lo que afirman ahora, tampoco era tan fácil llevarles la contraria dentro del partido, que a ver quién se atrevía a opinar de manera diferente. Y también es cierto que la situación actual no se puede comparar con la de esa época porque ha cambiado todo, el partido, el país, Andalucía, la gente o la Adminisración. Porque hoy cuesta la misma vida sacar un expediente en un pueblo. Eso dificulta muchísimo poder hacer política.

–¿La última resolución del Tribunal Constitucional sobre los ERE ha supuesto un alivio para el partido?

–No ha sido un alivio, ha sido justicia. No se puede decir que la Justicia funciona sólo cuando sus resoluciones te parecen bien. La Justicia funciona siempre, te guste o no. El caso de los ERE demuestra varias cosas, por ejemplo que el PSOE claro que hizo mucho en Andalucía y, al contrario de lo que pasa ahora con el PP, se metía en charcos para solucionar problemas. Por eso pasó lo que pasó. El mejor ejemplo de que la política de los ERE fue satisfactoria es que a día de hoy la Junta sigue pagando el 90% de los expedientes que se aprobaron en su día. Dicho esto, que paguen los que se beneficiaron personalmente. A la cárcel con ellos. Pero no era justo que el caso salpicara a todos los que firmaron un papel en la estructura de la Junta. Eso no tenía sentido.

Javier Pizarro es también el responsable de Política Municipal de la ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz. / Miguel Gómez

–Usted es una pieza de peso de la ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz que fue elegida hace tres años al unirse diferentes sensibilidades del partido. ¿Está satisfecho del trabajo de esa ejecutiva provincial?

–Hay sus más y sus menos pero se dialoga. Es verdad que la idea inicial que teníamos cae un poco o bastante cuando perdemos la Diputación. Porque sin el gobierno de esa institución provincial y además sin el de la Junta es más difícil lanzar a los ciudadanos nuestras líneas de hacer política, y nos hemos tenido que quedar en un ámbito simplemente municipal. Pero aquí creo que también es importante analizar los resultados electorales. Y ahí se ve por ejemplo que Cádiz fue la única provincia andaluza en la que el PSOE no perdió ni un diputado provincial, porque mantuvimos los 14 que teníamos. Y si perdimos la Diputación fue sólo porque La Línea 100x100 decidió en esta ocasión aliarse con el PP. Y al perder la Diputación tuvimos que cambiarlo todo, incluir a gente nueva en la ejecutiva y empezar a plantear cambios en aquellos municipios de la provincia donde se ha demostrado que nuestro proyecto está agotado.

–Pero los críticos dentro del PSOE de Cádiz están ahí.

–Sí, sí, me consta.

–Y plantarán cara cuando se convoque el congreso provincial.

–Lo sé. Me extrañaría que no hubiera dos candidaturas cuando llegue el momento.

–¿Y siguen teniendo ustedes la mayoría en el partido?

–Creo que en principio no hay ni un dato que nos lleve a pensar que hemos perdido esa mayoría. Pero, ¿qué nos van a decir a nosotros los críticos que están al frente de la ejecutiva regional del partido? ¿Que somos muy malos? ¿Ellos lo van a decir? Porque el secretario general de Cádiz (Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque) donde pone su cara gana, y el vicesecretario segundo (Javier Ruiz, alcalde de Rota) también, y así pasa con muchos otros que estamos ahí. Para ganar la Diputación hace falta una suma de buenos proyectos y cada agrupación tiene que asumir su responsabilidad.

–¿Qué valoración hace como alcalde de Alcalá de los Gazules del primer año de gobierno del PP al frente de la Diputación de Cádiz?

–La valoración es muy mala. Para los municipios que no somos del PP ha sido un año perdido totalmente. Ahora han aprobado el Plan Marcha, que llega eso, un año después de que aterrizaran en el gobierno, pero lo peor es el trato sectario de los fondos de la Diputación. Ahí están los datos. Yo he estado ocho años en el gobierno y hacíamos muchos Consejos de Alcaldías. Pues bien, ni un alcalde del PP o de IU criticó la gestión del gobierno del PSOE en todo ese tiempo. Y, por el contrario, en este último año ha habido sólo dos Consejos de Alcaldías en los que nos han presentado planes que venían del mandato anterior pero en los que nada se habla del repato del remanente. Es que en el reparto del primer remanente recién llegados los del PP, de 31 millones de euros sólo se dio una subvención nominativa de un millón y medio a un Ayuntamiento del PSOE, que fue Chiclana. Los 29 millones restantes fueron o para municipios del PP o para La Línea. Y mis ciudadanos no tienen culpa de haber votado a un alcalde socialista si creían que lo estaba haciendo bien. Con el PSOE no había este partidismo y meto mi mano en candela.

–¿Ve aguna opción de plantear una moción de censura en la Diputación de Cádiz junto a La Línea 100x100?

–En política no hay nada imposible pero todo pasa por lo que decidan ellos. Hace un año llegaron a un acuerdo con el PP en base a unos compromisos adquiridos en ámbitos superiores a la provincia que se nos escapaban y nosotros ahí no podíamos competir en igualdad de condiciones. Podíamos igualar las inversiones que salieran de la Diputación, pero no los compromisos de la Junta. La gente de La Línea 100x100 es la que tiene que decir si la Junta está cumpliendo, aunque yo creo que ese cumplimiento no es tal, porque la Junta es un elefante y porque se necesitan como mínimo dos legislaturas para poner en marcha un proyecto de cierta envergadura. Es lo que sucede por ejemplo con el arreglo de la carretera del Higuerón (el acceso a la ciudad de La Línea que es competencia de la Administración andaluza). En una legislatura da tiempo a encargar el proyecto y poco más. Por tanto, la gente de La Línea 100x100 tendrá que decir si están a gusto o no, aunque no creo que les guste el caos que hay ahora en la Diputación y las rencillas que hay en el gobierno provincial por culpa de los enfrentamientos internos en el PP.