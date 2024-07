El PSOE critica en Alcalá de los Gazules los recortes en materia sanitaria

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto al alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, y la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana carrera, han participado en una acción de protesta que ha tenido lugar a las puertas del Consultorio alcalaíno, tras despedirse a un administrativo y a un celador en fechas recientes. Unos hechos que han llevado a realizar una campaña de recogida de firmas en contra de esta medida de la Junta de Andalucía, que ya lleva registradas más de dos mil firmas.

El dirigente de los socialistas gaditano, ha manifestado que “el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno del Partido Popular y de Juan Manuel Moreno Bonilla ha prohibido a los gaditanos ponerse malos en este verano” tras haber ejecutado “una reducción notable del personal sanitario”.

Por su parte, el alcalde, Javier Pizarro, señaló que “aquellos recortes que denunciábamos del Gobierno de Moreno Bonilla son una realidad en Alcalá, en Medina, en Paterna y en Benalup donde han empezado, primero quitando celadores y administrativos, así como en la atención primaria, fundamental esencial para que no colapsen los hospitales”.

Pizarro puso el énfasis en la necesidad de que estos servicios públicos, en el medio rural, donde hacen falta médicos y centros de salud que no cierren. “Desde el Ayuntamiento, desde el PSOE vamos a seguir reivindicando que se recuperen esos puestos de trabajo”, y advirtió que “esperamos que no cierren las urgencias en los pueblos pequeños porque sería un error porque la ciudadanía de estos pueblos no lo perdonaría”.