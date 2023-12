Los trabajadores del catamarán, a la espera de una reunión para plantear sus propuestas sobre el ERTE

Preocupación en la plantilla de trabajadores de la empresa Damas Catamaranes, por el rumbo que pueda tomar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) iniciado por dicha empresa, que afectaría a trece personas, de los cuales nueve trabajadores tendrían una reducción de toda la jornada mientras cinco de ellos se verían afectados por una reducción del 50%. La empresa cuenta actualmente con 29 trabajadores para las tres terminales y los barcos de que dispone el servicio de transporte marítimo en la Bahía de Cádiz. Tras una primera toma de contacto mantenida el lunes, los trabajadores están a la espera de un nuevo encuentro que se ha fijado para el próximo martes, día 12, donde plantearán sus propuestas a la empresa.

Por el momento, se ha constituido la mesa de negociación, y en la jornada de ayer la representación legal de los trabajadores mantuvo una reunión telemática con Damas Catamaranes, de la que han resultado algunas dudas y otras cuestiones sobre las que parece que hay más certezas.

En primer lugar, durante la reunión, la compañía hizo hincapié en el estado en que se encuentra la flota de catamaranes, reiterando que la principal razón que lleva a implementar el ERTE es un litigio existente con la empresa que se ocupa de la reparación y mantenimiento de los barcos, que tiene el contrato con el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

En la actualidad, hay dos barcos operativos para cubrir el servicio de las dos líneas Cádiz-El Puerto de Santa María y Cádiz-Rota y un tercero que ultima su puesta a punto en varadero. El servicio se realiza no obstante con un único barco, que hace el trayecto en las dos líneas, lo que ha producido "la reducción de líneas de forma unilateral por parte del Consorcio", con lo que la frecuencia de los viajes se ha reducido.

La representación de los trabajadores, asesorados por el secretario general de Transportes de CGT, solicitaron a la empresa que se comprometa a proporcionar documentación adicional "que arroje luz sobre los aspectos por el cual el Consorcio había decidido implantar desde hace unos días la reducción de dichos servicios". La documentación incluirá detalles sobre el litigio en las reparaciones de los barcos, resolución donde se incluyen los nuevos horarios y reducciones de servicios, "así como cualquier información relevante sobre el impacto financiero en la empresa", señala Francisco Márquez, delegado de Personal de la plantilla.

La empresa mantendrá el diálogo continuo con los representantes laborales y se comprometió a abrir canales de comunicación "para abordar cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir durante el período de consultas del ERTE", y con vistas a la reunión del día 12, a la que los trabajadores quieren que asista la Consejería de Empleo. No obstante, "siempre con la presión a la parte social que la fecha prevista para la suspensión de los contratos y las reducciones de jornada será el 13 de diciembre si hubiera acuerdo y el 19 en todo caso". En la reunión, la empresa dejó claro que si no se llegaba a un acuerdo con la plantilla, llevarán adelante el expediente de regulación "de manera unilateral", debido al estado en que se encuentran los barcos. "La duración del ERTE será hasta la finalización de las operaciones de mantenimiento de las embarcaciones", según informó la empresa a la parte social.

Sobre la duración del ERTE los negociadores se vieron sorprendidos cuando el departamento de RRHH de Damas "que argumentaba en la reunión que negociaban con buena fe", envió un documento sobre las 22:30 horas de ayer, "donde decía que el expediente seria de seis meses aproximadamente, cuando en la información proporcionada durante la reunión, Damas Catamaranes anticipó que el expediente de regulación temporal de empleo tendrá una duración de tres meses".

Los representantes de los trabajadores han solicitado ante la Delegación de Fomento de Junta de Andalucía una reunión con el Consorcio Metropolitano de Transportes, "para abordar de manera inmediata y prioritaria los asuntos que afectan y están relacionados con el ERTE y cualquier otro tema de relevancia que afecte a los trabajadores". No obstante, aún no han recibido respuesta a esta solicitud. El delegado de Personal de la empresa, ha manifestado que existen aspectos en los que la información "no es muy clara", y que la plantilla está preocupada "sin saber qué va a pasar, y hasta dónde va a llegar esto".