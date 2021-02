Los trabajadores de Airbus Puerto Real se movilizan este jueves contra su cierre

Los trabajadores de Airbus Puerto Real se movilizarán este jueves para protestar contra las declaraciones del Chief Operating Officer (COO) de la compañía Michael Schöllhorn, que trasladó la pasada semana al comité intercentros de Airbus España que la factoría "no es competitiva" y que ve difícil "la coexistencia de dos centros productivos en la Bahía de Cádiz".

El comité de empresa ha convocado a toda la plantilla, incluida empresas auxiliares y trabajadores en situación de ERTE, a una asamblea general para informar de la situación de la planta. A continuación, realizará una acción de protesta "externa" "como respuesta puntual acorde con las declaraciones del COO de Airbus Operaciones", según ha indicado en un comunicado.

Los representantes sindicales aseguran que la postura del directivo "falta a la verdad" y supone "una provocación", por lo que hacen un llamamiento a toda la plantilla a medir "las acciones internas sobre las cosas y las personas". "Como suponemos que habrá mas provocaciones, no podemos entrar en esa dinámica, porque tenemos las de perder frente a los poderes de verdad de esta multinacional", ha indicado el comité, que ha asegurado que la postura del directivo tiene una motivación "política" con el objetivo de "seguir presionando al Gobierno central" para obtener "más contrapartidas" así como ejercer de moneda de cambio en la negociación del próximo convenio de la empresa. Para el comité "no tiene sentido" el acuerdo alcanzado por el Gobierno y empresa y "sacrificar por motivos políticos una planta de Airbus".

Los problemas de viabilidad de la factoría de Airbus en Puerto Real surgen a raíz del fin de la producción del A380, y la pandemia de coronavirus no ha hecho más que agravarlos. La decisión de echar el cierre aún no está tomada, según aseguró el pasado viernes el presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, al comité intercentros, en el que están representadas todas las factorías de España, pero lo cierto es que tanto sindicatos como la industria auxiliar gaditana que depende de Airbus dan por hecho que no es más que el inicio de una dura negociación para intentar retener la máxima carga de trabajo y empleo en la Bahía.