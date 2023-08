Tom Odell derrochará este miércoles talento en Chiclana

Concert Music Festival recibe por primera vez en su escenario principal al cantante y compositor británico Tom Odell. Será este miércoles 16 de agosto (22:30 horas) cuando Chiclana se dejará envolver por las melodías del artista británico, que viene a presentar su último y quinto disco, titulado Best day of my life.

La de Sancti Petri será la penúltima fecha en España –se despedirá el próximo 9 de septiembre en Madrid– antes de embarcarse en su periplo musical por Norteamérica, que le mantendrá ocupado todo el mes de octubre.

Descubierto por Lily Rose Cooper para su sello In The Name Of (ITNO), Odell debutó en 2012 en televisión en el programa Later... with Jools Holland con una impactante interpretación de Another love. Tras lanzar el EP Songs from another love su nombre empezó a sonar cada vez más y se le comparó con Jeff Buckley y el primer Bowie. La pasión de Odell por el cine y la literatura se refleja en su primer álbum Long way down, publicado en 2013 cuando contaba tan sólo con 22 años. Un disco que incluía temas como Another love o Heal, señas de identidad del estilo intimista que caracteriza al cantautor, que estudió en el Instituto Británico e Irlandés de Música Moderna (BIMM) en Brighton.

En el año 2013 Tom Odell consiguió el Premio BRIT en la categoría Critics’ Choice, convirtiéndose en el primer solista masculino que lo lograba y continuando los pasos de anteriores ganadores como Adele (2008), Florence and the Machine (2009) o Emeli Sandé (2012). También se convirtió en uno de los 15 finalistas del BBC Sound of 2013.

Tras el concierto de Tom Odell en Sancti Petri, el público podrá entregarse al disfrute con la sesión de DJ Nano. El artista madrileño es uno de los grandes estandartes de la música de baile, y llevará a Chiclana su espectáculo Oro Viejo.

Las entradas para poder asistir a cualquiera de los espectáculos de Concert Music Festival pueden adquirirse a través de www.concertmusicfestival.com.