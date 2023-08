Bad Gyal sube la temperatura en Chiclana

La temperatura se disparó este martes en Concert Music Festival. Los looks más atrevidos, el maquillaje de fantasía y las ganas de perrear hasta el suelo se adueñaron del ambiente más urbano de Sancti Petri. La icónica reina de la música urbana Bad Gyal hizo escala en Chiclana para llenar de ritmo y energía la recta final de los conciertos de Sancti Petri.

Su espectáculo con twerking, piruetas y ritmos trepidantes no dejaron indiferente a nadie. Su pussy, como reclama en una de sus canciones, era el que mandaba en una noche en la que no pudieron faltar temas como Nueva York (Toto). La catalana revolucionó el recinto de Concert Music Festival horas previas a la fiesta Bresh que se vivió tras su espectáculo. Calentando el ambiente con sus éxitos, el público no podía dejar de bailar y menear el culo con sus temas más atrevidos.

Bad Gyal demostró que es «la más pegá de España» y al ritmo de Blin Blin enloqueció a sus fans. La artista catalana es una de las más internacionales y cuenta con varias colaboraciones de altura como el éxito que comparte con Karol G, Kármica. La Fiebre se disparó con el trepidante show de Bad Gyal, en la que los asistentes disfrutaron sin límites de una fiesta inolvidable en Concert Music Festival.