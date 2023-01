El tiempo: el municipio de Cádiz que registra la temperatura más baja

Hace frío y mucho en Cádiz. Con el mes de enero ya a punto de terminar, el invierno se ha instalado en la provincia, y según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, las bajas temperaturas serán las protagonistas durante toda la semana.

Según el informe de temperaturas mínimas de Aemet del lunes 23 de enero, las temperaturas más baja de la provincia se registró en la estación meteorológica de Jimena a las 5:40 horas. Los termómetros del municipio registraron a esa hora -0,3 grados. Muy cerca quedó Medina Sidonia a las 7:30, donde se quedaron en 0 grados. Por encima de esos datos, el resto de municipios referenciados en Aemet:

Grazalema: 1,2º (21:10 horas)

Jerez/Aeropuerto: 2º (23:50 horas)

Barbate: 2,2º (8:30 horas)

San Roque: 2,4º (8:30 horas)

Olvera: 2,5º (4:50 horas)

Rota/Base Naval: 2,5º (4:30 horas)

El Bosque: 3,1º (00:50 horas)

San José del Valle: 3,2º (6:30 horas)

Tarifa: 3,3º (8:10 horas)

Chipiona: 4º (23:50 horas)

Vejer: 5,6º (4:40 horas)

San Fernando: 5,7º (3:50 horas)

Cádiz: 7º (9:20 horas)

Los datos del lunes, no obstante, se superarán ampliamente este martes puesto que las temperaturas mínimas recogidas por Aemet para lo que llevamos de jornada son más bajas que las alcanzadas en la totalidad del día de ayer. En concreto, 3 municipios gaditanos ya han registrado temperaturas por debajo de 0º: Grazalema (-1,3º a las 8:30), Jimena (-0,9º a las 6 horas) y Medina (-0,1º a las 9:00 horas).

El resto de municipios, con temperaturas por encima de 0º pero en comparativa, inferiores a las indicadas para el lunes:

Olvera: 0,5º (8:00 horas)

Jerez/Aeropuerto: 0,8º (7:30 horas)

Rota/Base Naval: 1,8º (8:50 horas)

El Bosque: 2º (8:10 horas)

San José del Valle: 2,9º (8:40 horas)

Barbate: 3,6º (2:20 horas)

Chipiona: 3,7º (8:10 horas)

San Roque: 3,9º (3:00 horas)

San Fernando: 4º (7:30 horas)

Vejer: 5º (5:20 horas)

Cádiz: 5,8º (9:00 horas)

Tarifa: 7º (8:50 horas)

La previsión del tiempo en Cádiz para la semana

Según avisaba el lunes el servicio meteorológico Meteored, España se enfrenta a los días más gélidos del invierno, y parece que la provincia no va a ser una excepción. No obstante, no se espera que los termómetros desciendan muchos más grados estos días, al menos en lo que respecta a Cádiz ciudad. El miércoles tal vez se podrían registrar mínimas iguales a las de este martes o levemente inferiores, pero el pronóstico espera que el mercurio empiece a recuperarse de cara al fin de semana, al menos en las primeras horas del día.

Las temperaturas máximas continuarán sin grandes cambios, aunque también bajas: les costará superar los 15 grados durante las horas centrales del día.

En la Sierra de Cádiz también se espera una cierta recuperación de los termómetros de cara al sábado y al domingo, aunque en este caso no será tan llamativa como en el caso de la capital. Los visitantes a los municipios serranos se encontrarán 2-3 grados más tan solo de lo registrado en la zona lunes y martes, lo que se traduce en temperaturas que igualmente seguirán siendo frías y que superarán por poco los 0 grados.