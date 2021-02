Un par de horas después de que este medio mantuviera esta conversación con la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, el verde esperanza se tornaba en el negro del luto de las 35 muertas fallecidas ayer por coronavirus en la provincia.

Los lunes se han convertido en el peor día para hacer balances, pero Ana Mestre, minutos después de participar en un acto organizado en Cádiz capital por la ONCE, se mostraba esperanzada con las cifras que llevaba en una carpetilla de la que raramente se separa. Hablaba de 827 casos en 14 días, 971 casos por cada cien mil habitantes y 26 personas en la UCI del Puerta del Mar con Covid y 119 en planta.

A la pregunta sobre si Mestre consideraba que éste “podía ser un buen inicio de semana”, respondía con un esperanzador “estamos descendiendo y parece que baja la presión asistencial, lentamente pero baja”.

Pero llegaron los datos de este lunes, con esos 1.077 nuevos contagios y esos 35 fallecidos en la provincia de Cádiz.

Aun así, la máxima representante de Juanma Moreno en Cádiz prefería mostrarse cauta porque “, a lo mejor, en el momento en el que se relajen las medidas, volvemos a caer. No a lo mejor, seguro que volveríamos a las peores cifras”.

Mestre ve frustrante no poder llegar en verano al porcentaje de vacunados que se planteó al principio

De todos es sabido que el contacto personal es lo que propicia los contagios, de manera que Mestre incide en que “no podemos relajarnos. Tenemos que cumplir responsablemente con las medidas, por muy duras que puedan parecer. Estamos hablando de una cuestión de salud pública”.

De eso se muestra totalmente convencida y, como muestra un botón, algo que se observa en las localidades que se hallan en grado 2, donde se está dejando notar un descenso de casos cuando se endurecen las restricciones.

Cuando esto ocurre “sabemos que es muy duro para todos y la actividad económica se resiente muchísimo, los autónomos, los comercios, bares, la hostelería”. “Pero ojo, hay gente que quiere interpretar –según Ana Mestre– que el virus está en los bares o en los comercios. Nada más lejos de la realidad, pero está claro que ese tipo de actividad genera contacto. Y no sólo dentro del bar o del restaurante sino al entrar, al salir...”

El Carnaval de 2021 pertenece ya casi a la historia pero quedan por delante la Semana Santa y otras muchas fiestas patronales. “¿Cree que la presión de sectores como la hostelería y el comercio les podría hacer temblar a la hora de imponer medidas más estrictas o les harán doblegarse y permitir el movimiento entre las provincias?”. A esta pregunta de este periódico, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, reitera la idea de que ”se trata de una cuestión de salud pública. Son ya muchos lo casos que tenemos alrededor. Ahora ya el Covid no es una amenaza sino una realidad y estamos viendo cada día fallecimientos que resultan sobrecogedores de personas jóvenes, personas mayores y situaciones muy dramáticas de familias en las que ha fallecido más de un miembro. Esta situación sólo se puede atajar con medidas drásticas y con cabeza y bisturí, como estamos haciendo desde la Junta de Andalucía con su grupo de expertos”

Lo del bisturí no es sólo un recurso semántico de Mestre sino que se refiere a que “estamos analizando territorio a territorio de Andalucía. Y eso sólo demuestra seriedad y mucha responsabilidad”

A lo largo de la conversación, Ana Mestre no puede evitar mirar hacia Madrid, sobre todo cuando se le plantea si las elecciones catalanas podrían estar llevando al Gobierno central a frenar otras medidas que la Junta aplicaría si le dieran carta blanca desde la capital de Reino. “Lo que vemos es que el Gobierno de España no nos ha dado respuesta, por ejemplo, a la petición del adelanto al toque de queda. Está dejando ver que no busca ser aliado de la gestión de la pandemia por parte de la comunidades autónomas”

Y sobre las votaciones en Cataluña, Ana Mestre afirma que “Pedro Sánchez tiene su hoja de ruta clara y entiendo que le está condicionando las elecciones catalanas, mientras nosotros estamos en la gestión de la pandemia”

En cuanto a la vacunación de los gaditanos, Mestre considera que sería “frustrante” si no se consiguiera el porcentaje de vacunados que se planteó en un principio. “Y esto ocurrirá si el Gobierno de España no nos aporta las dosis comprometidas que pueda permitirnos cumplir con nuestro calendario de vacunación

Hemos puesto todos los recursos, hemos puesto en marcha el plan 24x7, 24 horas diarias los 7 días de la semana. No nos puede fallar el Gobierno de España, que debe apostar por convertirse en un verdadero aliado de las comunidades autónomas”, concluye Ana Mestre.