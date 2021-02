Un acto descafeinado. Con sonrisas escondidas entre mascarillas y tras datos sanitarios que no ayudan a celebrar nada de nada.

Pero la ONCE siempre intenta buscar ese clavo ardiendo al que agarrarse para tratar de buscar esa ilusión, ese motivo para sonreír y para hablar de ser solidarios.

Y pensando ellos, en los más solidarios, la ONCE ha decidido dedicarle el sorteo del próximo jueves, 11 de febrero, al Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y a todos los profesionales, sin cargos ni destinos concretos, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando a los hospitales más importantes de España.

El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Milagros Rodríguez, presentaron esta mañana la imagen de este cupón que lleva impresa la imagen del centro hospitalario gaditano. Y lo quisieron hacer ante la máxima representante del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre y ante el director gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar, Sebastián Quintero, en un encuentro que ha tenido lugar en la sede de la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Han sido cinco millones y medio de cupones. Alberto Ríos se ocupó de traducirlos en cinco millones y medio de aplausos destinados a los profesionales sanitarios. Con el cupón, que lleva como motivo una imagen de la fachada del edificio, la ONCE “quiere poner en valor el potencial humano de la sanidad andaluza y su principal referente en la provincia de Cádiz como es el Hospital Puerta del Mar”, según destacó el director de la Organización en Cádiz.

A su juicio, la lucha contra la pandemia de la COVID-19 ha puesto a prueba la fortaleza del sistema sanitario andaluz y de sus hospitales y ha demostrado su capacidad para garantizar la salud de los ciudadanos. “Más que nunca, estos cinco millones de cupones quieren ser cinco millones y medio de aplausos de gratitud, de reconocimiento y de apoyo a nuestros profesionales, y de ánimo y estímulo para seguir cuidando de la salud de los gaditanos”, subrayó el director de la ONCE.

Ana Mestre tomó el turno de palabra no sólo para agradecer el detalle mostrado por parte de la ONCE sino también para mostrar su deseo de que ya que el cupón está dedicado al hospital gaditano sean gaditanos los que puedan celebrar el premio y que éste se quede en la provincia de Cádiz. Ana Mestre agradeció a la organización el reconocimiento a los profesionales sanitarios que “llevan un año dando la cara, desde la primera línea para luchar contra la pandemia de la Covid-19”, por lo que ha considerado “más que merecido que una entidad como la ONCE dedique uno de los cupones más importantes de la semana al hospital de referencia de la provincia de Cádiz”.

Justo es recordar que la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz dirigió a Rafael Carrero, responsable de la Policía Autonómica, "por su lucha sin descanso contra la lotería ilegal que plantea un cara a cara contra el objetivo solidario que representan las siglas de la ONCE".

Esta serie de cupones lleva por lema genérico ‘Tú eres importante’ y va a mostrar a los hospitales de referencia de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas. El objetivo es reconocer y difundir la labor que realizan estos centros hospitalarios para mejorar la salud de millones de personas y su importancia social estratégica en la lucha contra la pandemia del coronavirus. La serie arrancó el pasado 8 de julio con el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y se prolongará durante todo 2021.

El director gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar, Sebastián Quintero, fue escueto en sus palabras y tan sólo quiso agradecer a la Organización Nacional de Ciegos Españoles el detalle en nombre de todos los profesionales sanitarios tanto del hospital Puerta el Mar como de San Carlos. "Sin su esfuerzo sería imposible afrontar y seguir adelante en esta batalla que nos ha planteado el Covid-19". "Nadie nos tenía entrenado para algo así. De ahí nuestro agradecimiento a la ONCE porque este tipo de acciones os dan ánimo y fuerza para seguir luchando".

El Hospital Universitario Torrecárdenas fue el primer hospital andaluz que abrió esta serie que contará con la presencia como motivos de cupón de los ocho principales hospitales de la comunidad autónoma, como Puerta del Mar de Cádiz, el Reina Sofía de Córdoba, el Virgen de las Nieves de Granada, el Juan Ramón Jiménez de Huelva, el Universitario de Jaén, el Regional de Málaga y el Virgen del Rocío de Sevilla.

44 años de servicio

El Hospital Universitario Puerta del Mar presta asistencia sanitaria a su población, pero, además, es el centro de referencia de la provincia de Cádiz y Ceuta en múltiples especialidades y procedimientos. Inaugurado el 20 de diciembre de 1977, se encuentra en un estado permanente de modernización y ampliación de sus carteras de servicio, asumiendo año tras año una mayor complejidad asistencial, con el fin de ofrecer a la ciudadanía, una atención sanitaria de alta calidad, no sólo desde el punto de vista científico-técnico, sino también desde la perspectiva del confort y la humanización de la atención. El Puerta del Mar ofrece sus instalaciones, en continua mejora, modernos quirófanos y equipos de alta tecnología pero sobre todo a sus profesionales, un equipo de personas con un alto grado de vocación y dedicación a su trabajo, cuyo centro son sus pacientes.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece este viernes, día 12, un bote de 10 millones de euros.

La ONCE ha puesto ya a la venta su Sorteo Extraordinario del Día del Padre, que ofrece un premio mayor de 17 millones de euros y 99 cupones agraciados con 40.000 euros a los que coincidan con las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.