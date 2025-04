Rotas las negociaciones entre Inspección de Pesca y Gobierno

El Gobierno de España da por rotas las negociaciones con Inspección de Pesca. Después de que ambas partes se dieran una nueva oportunidad y se sentaran en torno a una mesa en Madrid este pasado martes, no solo no se ha producido ningún avance sino que las posturas parecen más enconadas que nunca. El ejecutivo central entiende que las pretensiones de los inspectores de pesca son desmesuradas, máxime cuando ya se les han concedido mejoras en los últimos años, y los trabajadores no cejan en su empeño de lograr no sólo un aumento salarial sino, y sobre todo, que su profesión sea considerada de riesgo por la peligrosidad que entraña pasar de un barco a otro que está abarloado a las boyas de la almadraba.

La noticia ha sentado como una patada en el estómago entre los almadraberos gaditanos, que confiaban que a estas alturas la huelga indefinida que empezó el pasado 3 de marzo estuviera desconvocada. Las almadrabas gaditanas han podido realizar algunas levantás en las que se ha comprobado que la campaña se presenta muy prometedora, con las redes ya llenas de atunes que han llegado con antelación al Estrecho de Gibraltar para pasar al Mediterráneo desde el Atlántico. Sin embargo, no están pudiendo realizar su tarea porque los inspectores de pesca sólo están realizando servicios mínimos y, puede darse el caso, que interrumpan una levantá una vez cumplido este horario.

Hay que tener en cuenta que almadrabas como la de Barbate han invertido mucho dinero en comprar cuota a otras pesquerías nacionales para poder tener este año cerca de 1.200 toneladas. Un gasto que se ve ahora comprometido ante la imposibilidad de poder desarrollar una campaña con normalidad. Hablamos de empresas que dan trabajo a cientos de personas pero de la que dependen, indirectamente, miles.

Teniendo en cuenta que en los próximos días los partes meteorológicos hablan de que empezará a soplar con fuerza el levante en el Estrecho y no podrán llevar a cabo las levantás, habría sido interesante aprovechar esta semana en Barbate, Tarifa, Conil y Zahara para capturar decenas de atunes rojos salvajes destinados al mercado en fresco. Sin embargo, la huelga de inspectores, lo está impidiendo. “La sensación que tenemos es que nos han tomado como rehenes en una lucha que no es la nuestra. Nosotros los hemos apoyado en todo, entendemos que reclamen mejoras, pero no pueden perjudicarnos a nosotros porque están en juego nuestros puestos de trabajo”, decía ayer un almadrabero.