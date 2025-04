Los alcaldes de La Janda se unen en favor de las almadrabas

La campaña almadrabera 2025, que muchos expertos consideraban podía ser la más fructífera de la historia, lleva camino de convertirse en un fiasco absoluto si el conflicto laboral que enfrenta a los inspectores de pesca con el Gobierno central sigue enconándose. A pocos días de que la migración de atún rojo salvaje enfile hacia el Estrecho de Gibraltar, y con las redes de las almadrabas caladas en el fondo marino, el paro indefinido de los inspectores es una amenaza real. Si en los primeros días de marzo, cuando comenzó el paro, los propios representantes de los trabajadores tranquilizaron al sector almadrabero en Madrid, el paso de los días ha ido endureciendo su postura. Para que el órdago sea a la grande ha influido también la negativa de la plataforma designada para negociar por el Ministerio a sentarse en la mesa con este colectivo. Hablamos de 181 inspectores de pesca en toda España, nueve en la provincia de Cádiz. El montante económico de la subida anual que reclaman apenas si llega al millón de euros, una cantidad que los almadraberos consideran irrisoria si se compara con el daño que puede causar a miles de personas. Porque las cuatro almadrabas de la provincia (Barbate, Conil, Zahara y Tarifa) da trabajo directo a unas 500 personas, pero indirecto a 6.000. Y a esto habría que sumarse el daño para la hostelería y reputacional, porque, a fuerza de un duro trabajo, el atún rojo salvaje de almadraba se ha hecho un sitio en las cartas de los mejores restaurantes del planeta.

Este diario estuvo ayer en el puerto de Barbate hablando con los trabajadores de la almadraba, que seguían preparando las redes con la incertidumbre pintada en sus caras. “Esperemos que todo esto se solucione y podamos trabajar, lo contrario sería un desastre para Barbate y para otros pueblos. Hay muchas familias que viven todo el año de estos meses duros de faena”, decía el capitán de la almadraba.

Por allí, para dar ánimos y mostrar su apoyo a los trabajadores, se pasó el alcalde de la localidad, el andalucista Miguel Molina, acompañado de la primera teniente de alcalde, Ana Moreno (PP). Tras varios minutos charlando con ellos atendió a este medio y comentó que “en Barbate estamos muy preocupados porque una disputa, o una falta de negociación entre el Gobierno de España y los inspectores de pesca, no puede acarrear una incertidumbre tan grande para que el sector pesquero y el sector almadrabero se vea afectado. Ni ellos tienen culpa, ni nadie tiene culpa de que el Gobierno no sea capaz de sentarse a negociar y llegar a un acuerdo con este colectivo”, dijo Molina.

El alcalde Miguel Molina se acercó ayer al puerto de la localidad para mostrar su apoyo a los almadraberos. En la foto, junto al capitán de la almadraba. / Julio González

El regidor barbateño continuó diciendo que “se está hablando de que para toda España aproximadamente no llega a más de 800.000 euros al año lo que puede afectarles a ellos, para todos los inspectores de pesca. Es un perjuicio enorme para todos porque si este acuerdo no se realiza ya, los atunes no tienen fecha, los atunes tienen que llegar a los copos, tienen que llegar a las almadrabas en estas fechas. Y si no se negocia ya, puede significar para Barbate y para toda nuestra costa muchos miles de puestos de trabajo perdidos”, aseguró.

Además, alertó Molina de que este conflicto “puede significar que en el año 2025 no tengamos atún rojo salvaje de almadraba. ¿Eso no le duele a nadie en un Gobierno de España que no para de sacar pecho diciendo que representa a todo lo que son las funciones, representando todos los derechos laborales y demás? Bueno, pues que lo demuestre y llegue a un acuerdo con sus inspectores de pesca”.

Molina pidió que se sienten a negociar “lo más rápido, lo más urgente posible porque el sector pesquero, el sector almadrabero se está viendo muy afectado. Y como alcalde, al igual que la primera teniente alcalde, he hablado también con la Junta de Andalucía, que está dispuesta también a colaborar en lo que haga falta, y sobre todo estamos preparando también una moción urgente con el Consejo Local de Pesca porque es urgente esta negociación. Nos jugamos mucho. No puede permitirse el Gobierno de España que en esta temporada se pierda la gran capacidad de atunes rojos salvajes de almadraba que vienen a nuestras costas”.

“Estamos hablando –continuó diciendo– de muchas familias, de más de 1.500 familias y casi 5.000 que pueden verse afectadas en el sector turístico, gastronómico y pesquero en nuestras zonas. Esto no puede ser así. Vamos a convocar también a los alcaldes de Tarifa, a la alcaldesa de Conil y nos vamos a poner a trabajar todos juntos para que la negociación se haga urgente y necesariamente y ya en esta semana que se llegue a un acuerdo. Eso es fundamental. Estas familias no pueden tener esta incertidumbre. Lo que tienen que hacer únicamente es pescar, coger atunes y llevarlos a su casa para ganarse el pan, que es lo único que están pidiendo”, concluyó.

Agustín Conejo

La misma preocupación que en Barbate se percibe a pocos kilómetros hacia el sur, en Zahara de los Atunes. El alcalde pedáneo, Agustín Conejo, también dejó clara su postura ante el conflicto. “evidentemente, desde el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, y yo como alcalde de la ELA, mostramos nuestra solidaridad, nuestro empuje, nuestro apoyo tanto a los almadraberos como a todo el sector de la pesca, que se está viendo afectado por esta falta de acuerdo entre los inspectores de pesca y el Gobierno central. Máximo si tenemos en cuenta que en Zahara de los Atunes, aparte de su almadraba, pues, a nivel gastronómico, son casi 90 establecimientos de hostelería, cuyo subproducto estrella es el atún, y, evidentemente, esta parálisis en las levantas y en el trabajo de las almadrabas supondría una hecatombe brutal para el negocio, teniendo en cuenta que, a nivel turístico, vivimos de nuestra excelente gastronomía, y su producto estrella es el atún. Apoyamos y defendemos la causa de este sector por el grave perjuicio que puede ocasionar a la economía zahareña”.

Conejo expresó su solidaridad con los almadraberos. “Vamos a estar al lado de este sector de las almadrabas, desde los alrededor de 500 trabajadores directos que conllevan las almadrabas, como tanto así los miles indirectos que dependen y están esperando, como agua de mayo, la captura del atún rojo. Así que, desde Zahara, yo como alcalde a su cabeza, estaremos del lado de las almadrabas, del sector almadrabero y de sus trabajadores, instándole y pidiéndole al Gobierno central que atienda las peticiones de los inspectores de pesca y que esta huelga se solucione lo antes posible”, dijo.

Inmaculada Sánchez

La alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, mostró ayer también su apoyo al sector almadrabero de la localidad y exigió al Gobierno central una solución urgente al conflicto laboral de los inspectores de pesca . “La almadraba no puede esperar. No se puede obviar a las cientos de familias que viven directa e indirectamente de la pesca del atún rojo. Es inaceptable que un conflicto laboral a nivel estatal esté poniendo en juego una actividad tan arraigada y de vital importancia económica para la zona”, explicó.

Esta situación de paro, en su opinión, provoca en el sector una gran incertidumbre por lo que se desde el Ayuntamiento de Conil se exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que atienda cuanto antes todas esas reivindicaciones que están planteando los inspectores de pesca. “Que se deje trabajar a los almadraberos y a un sector fundamental para nuestro municipio”.

Los almadraberos esperan que Isabel Artime, secretaria general de Pesca; y Aurora de Blas, directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, tomen cartas en el asunto y sean capaces de sentar a una mesa de negociación a las dos partes. Lo contrario sería un desastre, otro más, para Cádiz.