La médico cordobesa Inmaculada Salcedo está al frente de doce profesionales que forman el Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía. Ella es especialista en medicina preventiva y con esta crisis están pudiendo desarrollar todo aquello para lo que hace tiempo que estaban preparados. Y una cosa tenían en la cabeza cuando las alertas empezaron a encenderse: la coordinación. “Estamos rompiendo la cadena de transmisión, ésa es nuestra tarea”. Está segura de que, pese a desconocerse tantas cosas de este nuevo coronavirus, el primero que golpea la península (ni el SARS chino, ni el MERS árabe llegaron a España), “el sistema de sanidad público andaluz es tan potente que puede hacer frente a una situación como la de un agente que, de momento, está demostrando una letalidad muy baja. Hasta ahora hemos conseguido trazar el origen de todas las infecciones que se nos han presentado. Estamos totalmente en contacto con el Centro de Control de Enfermedades y seguimos a rajatabla los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, hemos aprendido de anteriores alertas sanitarias, como la gripe A, lo que nos da una ventaja. La otra ventaja es que los países de la UE tenemos sistemas de intercambio de información permanente”.

Aún así, insistió en que “lo que tiene que tener la gente en la cabeza no son los bulos, ni si tienen mascarillas o no tienen. Eso no es importante, lo importante es mucho más sencillo y es tener en cuentas la medidas preventivas, que tienen que ver con la higiene, lavarse las manos con mucha regularidad, ventilar las habitaciones, mantenerse a distancias prudenciales, de más de un metro, de personas con síntomas catarrales o gripales y nunca toser en la mano, sino en el codo, el antebrazo”. Para Salcedo, salvo para aquellas personas más vulnerables, el virus no está mostrando en los casos españoles agresividad y “aunque aún no se han podido desarrollar vacunas, es conveniente tener prudencia y estar atentos, pero tampoco perder la calma. Todo está bajo control”.