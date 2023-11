El reparto de 31 millones de la Diputación de Cádiz vuelve a calentar el pleno

El Gobierno de la Diputación de Cádiz ha aprobado de forma definitiva el reparto de 31 millones de euros en subvenciones para los ayuntamientos y ha dado carpetazo a las alegaciones del PSOE, que desde su anuncio rechazó el reparto de estos fondos y ha sido una de las batallas de su portavoz, Juan Carlos Ruiz Boix.

El vicepresidente y diputado del área económica, Juancho Ortiz, ha explicado que han emitido informes tanto de la asesoría jurídica, de la secretaría general así como del Área Económica y de Intervención motivando el rechazo de multitud de alegaciones presentadas por ayuntamientos, grupos y portavoces socialistas, que son "un copia y pega". En los mismos se analiza la legitimidad de las mismas o la motivación del procedimiento de urgencia.

El portavoz socialista ha incidido en la legitimación de las reclamaciones y que "ha sido el expediente con mayor número de alegaciones en la Diputación", insistiendo en que se vulnera la Ley General de Subvenciones y y los principios de "igualdad" o de "publicidad" y defendiendo que es un plan "sectario".

El nuevo gobierno de la institución provincial aprobó de urgencia y como una de sus primeras medidas la inversión de 31,5 millones del remanente para proyectos de diversa índole de localidades de "distinto color político" "que se han presentado en tiempo y forma", comprometiéndose a adjudicarlos antes de final de año. El PSOE lo criticó desde un primer momento, calificándolo de "golfada" por su distribución "sectaria".

Debate entre Ruiz Boix y Martínez

La aprobación definitiva hoy de este plan no ha cesado sin embargo el debate político a raíz del tema, provocando un nuevo encontronazo al final de la sesión entre Ruiz Boix y la presidenta de la Diputación.

El también alcalde de San Roque ha criticado que Almudena Martínez le ha "hurtado" tiempo en el debate de ese punto, acusándola de no conocer el reglamento orgánico entre sus "múltiples viajes" y sacando su "preocupación por si me voy a ir no" de la corporación, una vez que ya es diputado nacional. "Ha tenido el mismo tiempo y a ver si le deja tiempo a la señora Ana Carrera que es la legítima portavoz de su grupo. No me preocupo de su marcha porque cada vez que habla pierde 20 votos", ha manifestado la presidenta. "Se aplican los mismo tiempos que en la legislatura anterior", intervenía también Juancho Ortiz "No se ponga nervioso porque no le han nombrado ministro".

El líder del PSOE gaditano ha lamentado también que la presidenta "no responda a las preguntas, que tiene obligación de hacerlo", cuestionándole por las contrataciones de dos cargos de confianza, Fran Romero (Axsí) -que ya no está- y Monserrat Barroso ( ex edil de Ciudadanos). "¿Dio usted cuenta cuando contrató a sus asesores? Lo mismo que hizo usted ni más ni menos", respondía la presidenta.

En este pleno, la Diputación también ha sacado adelante la iniciación de expediente de contratación para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio en los municipios menores de 20.000 habitantes que "llevaba dos años caducado y con el que vamos a mejorar el servicio", según ha asegurado la diputada Paula Conesa.

Adelante han salido también modificaciones presupuestarias de cas 1,2 millones de euros para invertir en distintos proyectos como el circuito de zambombas, nuevos medios para la ciberseguridad de la administración, plan de productos locales o acuicultura. Y la necesaria para los 80.000 bonos más que se han puesto en circulación de la campaña Cádiz Vale Más.

Almudena Martínez -tras la pregunta del diputado de Cádiz Oscar Torres- ha ratificado las palabras del vicepresidente, asegurando que la Escuela de Hostelería no se irá de la ciudad gaditana.

Cinco mociones aprobadas por unanimidad

El debate de las proposiciones de los grupos se ha saldado eso sí con todas las mociones aprobadas y cinco de ellas por unanimidad.

El PP ha llevado la situación de las infraestructuras y transporte en la provincia, como la situación de del tren, instando al Gobierno que lleve a cabo el Pacto por el Ferrocarril, que no ha contado con el apoyo del PSOE. Así, piden que se impulse dotar al Campo de Gibraltar de la red de alta velocidad, media distancia y cercanías equiparables al resto de provincias de Andalucía y la necesidad de mejorar las frecuencias y tiempos de viaje de las conexiones ferroviarias entre las capitales andaluzas, exigirle que cubra las bajas de personal, refuerce la plantilla y aumente la frecuencia de los trenes de media distancia y cercanías, que se trabaje en la eliminación de las demoras que se están produciendo por la gestión ineficiente de las mismas y la falta de material móvil suficiente.

Además, ha vuelto al pleno una reivindicación histórica de la provincia: el desdoble de la N-340 y se ha pedido que no se implanten nuevos peajes en las autovías y a que realice aquellas actuaciones necesarias para mejorar las conexiones de transporte de la provincia con la tramitación urgente del tercer carril de la autopista y la inclusión en su extensión de la ciudad de Jerez, así como el desdoble de la Nacional IV.

La unanimidad también ha aparecido al tratar uno de los temas que más afecta a las diferentes localidades de la provincia: el acceso a la vivienda. Una proposición del Grupo Izquierda Unida, que finalmente ha sido sustituida por una enmienda del Grupo Popular, ha instado a la Junta de Andalucía a “continuar impulsando políticas para facilitar el acceso a la vivienda para personas jóvenes, ampliar su parque público de viviendas y reforzar los programas de acceso a primera vivienda e instar a la Entidad Pública Empresarial de Suelo, a impulsar el proyecto de construcción de vivienda social, de 1.500 viviendas pactado con AVRA y pendiente desde 2018”.

Se ha debatido otra proposición del Grupo Izquierda Unida Andalucía sobre la situación en Palestina y las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza. La moción muestra su solidaridad con el pueblo palestino, exige un alto el fuego, pide que se facilite la llegada de ayuda de alimentos, medicinas, combustibles y suministros básicos y condena los ataques del ejercito israelita que están causando una grave crisis humanitaria en la región. Todos los grupos lo han apoyado, excepto el Popular, que se ha abstenido.

El Pleno ha apoyado la proposición del Grupo Socialista para garantizar la gestión pública de la Residencia de Tiempo Libre El Burgo, ubicada en el municipio de La Línea. Para ello, con el voto a favor de todos los grupos excepto el Popular que se ha abstenido, se ha instado a la Junta de Andalucía a garantizar la estabilidad laboral de todo el personal y que no se lleve a cabo el anuncio realizado de una posible cesión a una entidad privada de la gestión de las Residencias de Tiempo Libre.

También ha sido secundada por todos los grupos, otra proposición del Grupo Socialista relacionada con infraestructuras de prestación de Servicios Sociales. En este caso se solicita al Ayuntamiento de Barbate que ofrezca los terrenos necesarios para llevar a cabo la construcción y equipamiento de una residencia de mayores, y a la Junta de Andalucía, el concierto social de plazas para la prestación de los servicios de atención residencial, a personas mayores en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en una operación a tres bandas en la que también participaría la Diputación Provincial.

La tercera moción del Grupo Socialista también ha hecho referencia a una infraestructura de servicios públicos y también ha sido respaldada por todo el Pleno, en este caso al CEEE de Sordos y el Rancho de Colores en Jerez. Todos los grupos han estado de acuerdo en instar a la Junta de Andalucía a estudiar las necesidades y acometer las mejoras necesarias dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 para este centro. Para ello se le pide a la Junta de Andalucía realizar un informe técnico urgente que certifique que estos centros tienen todas las garantías y condiciones de seguridad para su uso y si no, busque alternativas para la reubicación del personal y alumnado en Jerez, además de pedir a la administración competente que estudie la realización de obras de reparación y mejora del vial de acceso a ambos centros.