La Diputación de Cádiz reparte 31,5 millones del remanente para financiar distintos proyectos en municipios

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado este miércoles la inversión de 31,5 millones del remanente de tesorería en subvenciones nominativas para proyectos e inversiones en municipios de la provincia, que se une otras dos modificaciones de presupuestarias sumando 33,7 millones movilizados. Según explicó al final del pleno el vicepresidente y diputado del área económica, Juancho Ortiz, se han incluido aquellas peticiones, "creo que el 100%", que los consistorios han realizado "en tiempo y forma" y que se han comprometido tener adjudicados como máximo el 31 de diciembre.

Esta operación, que llegó al final este primer pleno ordinario del mandato de Almudena Martínez (PP) por urgencia, fue el asunto más destacado de una sesión donde se estrenaron unos monitores para tener un control de los tiempos de intervención y donde los puntos de gestión, con la entrada del nuevo gobierno, superaron la veintena.

El gobierno provincial defendió que con este plan se va a "crear inversión y empleo que no se había ejecutado" en la provincia -el remanente de tesorería alcanza los 75 millones de euros- y que se atiende a numerosas actividades y proyectos de diversa índole de localidades de "distinto color político" "que se han presentado en tiempo y forma": culturales, deportivas, de movilidad sostenible, de ayuda a domicilio, plan concertado, de cooperación social,... Los municipios, eso sí, se ha comprometido, con declaración jurada, a adjudicar los proyectos antes de final de año.

Ortiz -ante las preguntas de los diputados socialistas- también aclaró que a partir de ahora tendrá posibilidad de acogerse en 2024 al plan Dipuinver, que este año "no se dejó aprobado por el gobierno anterior". "2024 va a ser el año de todos los municipios, el tiempo de mimar a los más pequeños, vamos a tener unos presupuestos diseñados por nosotros, adaptados a las necesidades de los municipios tras las escuchas directas con alcaldes", añadió. "Si el Pleno de constitución de esta Corporación no se hubiera dilatado tanto probablemente un mayor número de municipios hubieran tenido más tiempo y capacidad de cumplir con los plazos".

Pero este final generó un agrio debate entre Ortiz y el portavoz del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, que calificó este reparto de "golfada" -"izorratuta en euskera", apuntó-. Sus datos son que el más de 93% va para municipios con participación del gobierno de provincial, del PP y La Línea 100%, y que "para los municipios que son competencia principal, lo de menos de 20.000, se da menos del 5%", un 7,7% si se incluye los menores de 50.000 habitantes". De hecho, aseguró que "emprenderán una campaña de acciones legales para paralizar el expediente".

El punto salió adelante de esta manera con el sí de los populares y La Línea 100x100, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE. "Chiclana acepta la cantidad pero el voto va asociado a que creo que nos merecemos un poquito más", justificaba el alcalde y diputado José María Román.

El grupo socialista aprovechó para defender la gestión económica del anterior gobierno de la Diputación provincial, con ese remanente que permitirá sacar adelante los proyectos. Al dar cuenta de la liquidación del presupuesto, el diputado Víctor Mora recordó que se ha logrado cerrar 2022 con un periodo medio de pago de siete días, con un 90 por ciento de nivel de ejecución de los programas, 44 millones de superávit y 75 millones de remanente de tesorería”. "No es oro todo lo que reluce", añadía Ortiz. "No todas las áreas han cumplido con los plazos, el remanente es dinero que no se ha gastado. y se puede hacer mejor", apuntaba.

