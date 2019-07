¿Se imaginan dentro de unos años que el hijo de Messi ficha por el Real Madrid, se convierte en la estrella del conjunto merengue y comienza a ganar títulos? Pues, salvando las distancias, algo parecido es lo que ha sucedido en las últimas semanas en Paterna de Rivera. Y es que en la sesión de investidura del pasado 15 de junio se cerró un ciclo de 32 años continuados de gobiernos socialistas en esta localidad. Pero lo curioso es que ese ciclo lo abrió en 1987 Juan Díaz y lo ha cerrado ahora su hijo Andrés, cabeza de lista de la nueva formación andalucista denominada Andalucía por Sí (AxSí).

Este periódico reunió días atrás a los dos Díaz en la Alcaldía paternera. Cuando el padre, Juan, se convirtió en la máxima autoridad municipal del pueblo, su hijo apenas contaba con cuatro años de edad. De aquella etapa, entre 1987 y 1991, el nuevo regidor reconoce que guarda pocos recuerdos y además muy difusos. "Me veo correteando algún día por el Ayuntamiento o acompañando a mi padre en alguna procesión de Semana Santa delante de la Patrona, pero poco más", rememora.

Su padre, que lo mira orgulloso a sus 71 años de edad, reconoce que su corazón aún tiene algo de socialista, que sigue votando al PSOE en algunas elecciones, pero que ahora todo es distinto. "Hombre, es que cuando el que se presenta es tu hijo, pues todo cambia", afirma con toda la lógica.

Pero una cosa es tener sentimientos socialistas y otra muy diferente es ser militante. En este sentido Juan Díaz reconoce que apenas tuvo el carnet del PSOE dos o tres años. Es más, su estreno en política se produjo en las elecciones municipales de 1983, cuando fue de número dos en la candidatura andalucista del PSA. Pero apenas estuvo tres meses en el gobierno. Discrepancias con el alcalde, José Vera, llevaron a Juan Díaz al grupo mixto. El PSOE se fijó en él, lo fichó como cabeza de lista y logró la primera mayoría absoluta para los socialistas en Paterna en 1987. Pero vinieron las guerras internas entre guerristas y varguistas, Juan Díaz apostó a caballo perdedor y la nueva dirección del PSOE de Cádiz prefirió a otro candidato, Manuel Torres, como apuesta para la Alcaldía.

A Juan Díaz no le quedó otra opción que pasar a liderar en 1991 una candidatura independiente, la del PIP (Partido Independiente de Paterna). Aquella experiencia no salió del todo mal porque logró tres concejales "pese a que no quise hacer campaña porque acababa de fallecer mi madre y pese a que había mucha gente que pensaba que yo seguía yendo en la lista del PSOE", explica hoy Juan Díaz. Los socialistas perdieron la mayoría absoluta, el PA anunció que votaría a Juan Díaz para que siguiera de alcalde pero él renunció a ese cargo, quedándose en la oposición y dejando la política en 1995.

Hoy el que fuera regidor paternero entre 1987 y 1991 dice que no le ha dado ningún consejo a su hijo "porque él sabe más que yo". Pero su vástago le replica: "Claro que me ha dado consejos, y el más importante es que sepa escuchar a la gente, que si un vecino viene al Ayuntamiento a pedir algo es porque realmente está necesitado. Y también repite siempre que un alcalde le debe todo a su pueblo porque son los vecinos los que eligen a uno y no un partido político".

Después de ocho años como concejal Andrés Díaz cree que ya ha logrado hacerse con un nombre en el pueblo "pero durante mucho tiempo en Paterna era conocido como 'el hijo de Juan Díaz', algo que jamás me ha molestado, evidentemente, porque a mi padre aún le valoran su gestión en el pueblo y porque él ha sido siempre un referente para mí tanto en lo personal como en lo político por su talante y por su habilidad para buscar soluciones a todos los problemas", afirma el regidor paternero.