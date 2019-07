Las elecciones municipales del 26 de mayo trajeron muy pocas sorpresas a la provincia de Cádiz, pero una de ellas se localizó en Paterna de Rivera, donde el PSOE se despedía de la Alcaldía tras más de tres décadas de una hegemonía clarísima. El andalucista Andrés Díaz (1983) se convirtió en el nuevo regidor gracias al apoyo de los concejales del PP y ahora dice que encara con ilusión su reto de transformar el pueblo. "Prometí en campaña que iba a revolucionar Paterna y me voy a partir la cara para conseguirlo", dice. De momento se siente "decepcionado" por cómo han dejado los socialistas el Ayuntamiento pero agradecido por la colaboración que ha encontrado en las filas del PP.

–¿Cuáles son sus sensaciones tras estas primeras semanas como alcalde?

–Pues es una sensación agridulce. Por un lado estoy contento por cómo ha empezado a andar el nuevo gobierno, en el que ya no hay concejales de AxSí y del PP sino un grupo de siete paterneros que se van a partir la cara por su pueblo. Pero también estoy muy decepcionado por cómo me he encontrado el Ayuntamiento.

–¿Y eso?

–Pues lo primero que me dijo el tesorero es que no había dinero porque el anterior gobierno se había gastado entre 120.000 y 130.000 euros en las dos semanas previas a mi llegada a la Alcaldía sin que aún sepamos en qué lo han invertido. Y también me dijo que se recomendaba no poner a funcionar la bolsa de empleo, y por lo tanto no contratar a nadie, para que al menos pudiéramos garantizar el pago de las nóminas hasta octubre. Y a todo esto hay que unirle que instalaciones municipales como el pabellón, el campo de fútbol o la Casa de la Cultura están de pena, que han vaciado todos los archivos, que han formateado todos los ordenadores, que han desaparecidos discos duros, que hay un cerro de facturas sin pagar y otra montaña que vendrá en breve, que el gobierno anterior gastó en tres meses el presupuesto de obras que estaba previsto para dos años y ahora no podemos sacar ni un saco de cemento... Por ese lado la sensación es muy mala.

–¿Y qué va a hacer usted?

–Lo primero que hemos hecho es pedir un coche de Policía al Ayuntamiento de Barbate, porque nos habíamos quedado sin coche, y después agilizar las obras de la piscina, donde se habían adjudicado unas obras sin fijar que debían estar acabadas para antes del verano. Y ahora toca buscar un adelanto de la recaudación para que el pueblo pueda tirar adelante. En este punto confío mucho en Irene García (presidenta de la Diputación) que sé que no nos va a dejar tirados. Y si nos deja tirados nos plantaremos en Cádiz con dos autobuses llenos de paterneros. Este gobierno lo tiene claro y vamos a llamar a todas las puertas posibles las veces que hagan falta para mejorar Paterna. Nos recordarán como el gobierno de los pesados.

–¿Cómo ha reaccionado el PSOE local tras el relevo en la Alcaldía?

–Mal, muy mal. Yo creía que el PSOE sabía perder pero me han demostrado que no es así. Yo en ocho años de oposición jamás hablé mal de ningún socialista y ellos, por el contrario, nos han dicho de todo a los concejales de AxSí y del PP desde que se conoció el resultado de estas elecciones. Se han dedicado a hacer mucho daño en estas semanas y yo eso no me lo esperaba porque, sinceramente, creo que no me lo merecía. Pero es que el PSOE se creía que el Ayuntamiento de Paterna era suyo.

–Explíqueme ese acuerdo de gobierno entre AxSí y el PP. Porque no hay pacto firmado, ¿no?

–No, no hay nada firmado porque para mí la palabra dada vale más que un documento. Yo a los concejales del PP les hablé muy claro. Les dije que no quería el sillón de alcalde a cualquier costa, que esta no es mi profesión, que yo venía aquí a trabajar por mi pueblo y que un Ayuntamiento no se podía llevar con apenas cuatro concejales. Por eso formamos este equipo de siete paterneros y repartimos las delegaciones, porque creo que era lo más honrado. Yo sólo les pedí compromiso y lealtad y de momento están respondiendo.

–¿Qué soluciones plantea para disminuir las cifras del paro, que me imagino que será el principal problema de Paterna?

–Lo fundamental es que haya tejido industrial y aquí no lo hay porque aún no tenemos un polígono industrial. Yo es que no entiendo cómo se ha gestionado ese tema porque podemos ser el único pueblo de la provincia sin polígono industrial. ¡Si hasta pedanías como La Barca de la Florida o Jédula lo tienen! Y aquí tenemos ya el suelo para ello, que es público, y ha habido demanda de empresas que querían ubicarse aquí, pero nada de nada. Este tema tenemos que sacarlo adelante sí o sí.

–¿Reparará la Junta al fin la carretera de Paterna a Medina?

–El compromiso de la Junta es que a principios de año puedan empezar esas obras y esperemos que sea así porque esa carretera es muy peligrosa, con muchos camiones y mucha estrechez. Es una pena que el tema no se haya movido en todos estos años y hay que agradecerle su implicación a la plataforma ciudadana que se creó para activar estas obras.

–¿Existe alguna posibilidad de que Paterna se beneficie del boom turístico que parece estar experimentando la provincia?

–Claro que sí, pero ese turismo hay que buscarlo y hay que potenciarlo. La verdad es que si en Paterna no hay polígono industrial y no hay turismo es porque se ha gestionado mal. Yo creo que Paterna se puede aprovechar de la fortaleza turística de Arcos o Medina para hacer rutas de cara a los visitantes. Porque nosotros tenemos una cosa que no tienen otros municipios y es que somos la cuna de la petenera. Qué más quisieran otros pueblos que tener algo tan importante como eso. Y eso tenemos que saber explotarlo, y hay que hacer estructuras para ello y eso hasta ahora no se ha sabido hacer. Creo que estamos perdiendo esa identidad con las peteneras y con nuestro concurso y hay que recuperarla. Y ahí es fundamental captar a la gente joven, para potenciar la petenera y con ella nuestro orgullo de pueblo.

–¿Qué pueden esperar los paterneros de su nuevo alcalde?

–Pueden esperar mucho trabajo y mucha ilusión. Yo he venido aquí a cambiar mi pueblo, a hacer una revolución para que Paterna avance. Lo voy a intentar con todas mis fuerzas pero sabiendo que esta no es mi profesión y que yo no dependo de la política para vivir. Si en cuatro años veo que no he conseguido esa revolución, no me presentaré más.