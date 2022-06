"El posible auge de Vox se combate ganando la batalla cultural"

-¿Qué es lo primero que haría su formación si llega al Gobierno de la Junta?

-Nuestro candidato por Cádiz, Juan Antonio Delgado, ya lo ha dicho varias veces: volver a contratar a los 8.000 sanitarios despedidos por el Gobierno de Juanma Moreno. Ese debe ser el primer paso para recuperar los servicios públicos del afán privatizador de la derecha. Un pueblo sin servicios públicos no es un pueblo de ciudadanos, sino de clientes. Cuando la derecha habla de colaboración público-privada o de privatizar la gestión de un hospital nos acerca un poco más a ser un pueblo de clientes y convierte nuestros derechos básicos en bienes de mercado. Eso es algo que no debemos permitir o acabaremos pagando por todo aquello que nuestros mayores consiguieron, pagándolo muchas veces con su sangre.

-¿No cree que la división que existe en la izquierda le perjudica más que beneficia?

-Evidentemente, eso no se le escapa a nadie. Hemos hecho un avance importante al reunir a seis fuerzas políticas bajo un proyecto común: Por Andalucía. A Adelante se le ofreció estar dentro pero lo rechazó. No han sabido actuar con la suficiente generosidad que el momento político exige y eso es algo que sí ha hecho Podemos, renunciar a la cabeza de lista para mantener la unión entre las seis fuerzas. No obstante, tenemos que ser optimistas y vamos a pensar que un mayor abanico de posibilidades puede animar a más votantes a acercarse a las urnas el próximo 19-J.

-¿Qué le parecen las últimas encuestas que dan una mayoría absoluta al PP?

-Las encuestas son solo eso, encuestas. La única que me creeré a ciencia cierta será la del 19-J. Muchas se publican para crear tendencia o instaurar una idea en la opinión pública, incluso algunas de ellas ofrecen datos que se contradicen entre sí; basta con ver las que se publican en medios más progresistas y compararlas con las de los medios conservadores, dicen cosas distintas. Hay que interpretar el dato que está detrás del gráfico porque puede estar aliñado.

-¿Cómo se puede frenar desde la izquierda un posible auge de Vox?

-Ganando la batalla cultural, sin duda. Instaurando en la juventud la idea de que tienen derecho a vivir con dignidad, a amar a quien quieran sin importar su género, a estudiar y trabajar en su lugar de origen. Convenciendo a quienes están en edad de trabajar que eso de no cobrar las horas extras no debe ser lo normal, de que no deben aceptar infraempleos, de que la vivienda debe ser un derecho y no un producto de consumo, que no tienen por qué hacerse un seguro médico privado y de que hay mejores formas de divertirse que clavarle espadas a un toro o dispararle a un ciervo. Y dejándole muy claro a nuestros mayores que las pensiones son un pilar fundamental en nuestro país, que van a tener la atención que necesitan a todos los niveles y que mantener a toda la familia con la pensión de la abuela es algo que no debemos normalizar. Solo la izquierda progresista puede garantizar todo eso, pero hay que saber comunicarlo.

-¿Pactarían con Adelante y PSOE para evitar un Gobierno PP-Vox?

-Para la próxima legislatura en Andalucía tenemos dos opciones. Un gobierno de derechas muy condicionado por la extrema derecha, o un gobierno de izquierdas que vele por los intereses de Andalucía y de los gaditanos. Nuestra prioridad es que la gente de nuestra tierra disfrute de unas condiciones de vida dignas. Vivir en Andalucía ya no puede ser más un sinónimo de desempleo y precariedad, debe convertirse en una tierra de empleo digno, de futuro, donde la juventud pueda tener un proyecto de vida, donde tengas seguridad, donde la gente sepa que puede ir al médico y le atenderán pronto. Nada de eso puede garantizarlo ninguna de las derechas, como ya hemos podido comprobar. Andalucía debe gobernarse desde la izquierda y hablaremos con todas las fuerzas progresistas, sin duda. Pero para conseguirlo, Por Andalucía debe ser un actor relevante. Si Por Andalucía está fuerte, tendremos ese gobierno de izquierdas y nuestra tierra tendrá el futuro que se merece.

-¿Cuáles son las necesidades más urgentes para la provincia de Cádiz? ¿Y para el Campo de Gibraltar?

-Todos tenemos claro que el principal problema de la provincia es el paro, pero también otros muchos como la falta de oportunidades para la juventud, la destrucción del medio ambiente, la degradación de la sanidad y la migración de la educación al modelo concertado que aumenta las desigualdades.

Para el Campo de Gibraltar las necesidades son todavía más apremiantes. En la industria no podemos aceptar la cultura del todo vale y seguir degradando nuestro entorno natural en aras de unos puestos de trabajo que nunca llegan, ni continuar normalizando el narcotráfico. Debemos ofrecer un abanico de oportunidades de ocio, formación y empleo a la juventud para que se vea que otra forma de vida es posible.

-¿Qué planes tienen para atajar el paro en una provincia con tanto desempleo?

-Queremos promover una transformación profunda del modelo productivo para caminar hacia un modelo que tenga su base en la sostenibilidad económica, medioambiental y social, más diversificado. Para el campo, aprobar una Ley de Soberanía Alimentaria, que limite los márgenes de los intermediarios, evite prácticas abusivas y regule el acceso a la tierra como función social. Para el turismo, poner en marcha una estrategia de recuperación del sector contando con todos los agentes que lo conforman, con recursos suficientes para que sea motor económico sostenible de la economía andaluza, luchando contra la temporalidad. Para el comercio, dar más margen a los pequeños establecimientos limitando los días en que pueden abrir las grandes superficies y promocionando al comercio de barrio. Para la industria, poner en marcha un estrategia de diversificación y reindustrialización verde, con fuertes inversiones en sectores estratégicos a través de los fondos de recuperación.

-Muchos municipios de la provincia también están entre los que tienen una menor renta de todo el país. ¿Qué plantean para solucionar este problema histórico?

-Un punto importante es la apuesta por la Formación Profesional, creando un centro en cada comarca de Transformación Digital e implementando formación en sectores de empleo verde como agroecología o economía circular. Para incrementar las rentas, llevar a cabo una política de incentivos a la instalación de empresas, con especial atención al sector industrial y energético que se instalen en municipios que vienen perdiendo población y promover el retorno de los jóvenes exiliados por motivos laborales.

-En la provincia hay varios proyectos para implantar plantas de hidrógeno verde. ¿Pasa el futuro de la industria por este tipo de proyectos?

-Está claro que el hidrógeno verde es un paso en la transición energética, pero esto no puede hacerse a cualquier precio ni ser la única baza a la que apostar. Hemos estado revisando algunos proyectos que pretenden consumir agua del pantano, cuando ya tenemos tecnología para usar el agua del mar. Otros proyectos afectaban directamente a yacimientos arqueológicos. La transición está empezando ahora y tenemos la oportunidad de no cometer los errores del pasado, es perfectamente posible producir hidrógeno a partir de agua del mar usando energía solar, a la vez que se respeta el medio ambiente, se cuida el entorno y se crea empleo. Vamos a hacerla bien desde el principio. La industria debe ser diversificada, evitando la industria pesada contaminante y poniendo el foco en industrias alternativas para la comarca, las nuevas tecnologías, el emprendimiento online y sectores emergentes como los videojuegos o los e-sports.