Las 7 nuevas cámaras con visión artificial de la DGT en Cádiz para detectar infracciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado a sus dispositivos para controlar las carreteras españolas unos dispositivos que utilizan las más nuevas tecnologías. Así hay unas 232 cámaras que con visión artificial podrán hacer la detección automatizada de infracciones.

Estas cámaras podrán 'cazar' vehículos cuyos ocupantes no utilizan el cinturón de seguridad, aquellos que no respetan los semáforos en rojo, la línea continua o la señal de STOP. La gran mayoría serán para lo primero, el cinturón de seguridad, porque aunque pueda resultar sorprendente aún hay conductores que no cumplen esta esencial norma de tráfico o los menores no viajan con el sistema de retención infantil correspondiente pese a las ventajas que aporta y que en caso de siniestro puede determinar la vida o la muerte de una persona.

Este será el caso de las de la provincia de Cádiz, con un total de siete dispositivos repartidos en distintas carreteras -de las 59 de Andalucía- para controlar la utilización correcta de este elemento vital para la seguridad. Dos de ellas estarán en la CA-35, el acceso a la capital gaditana por el Puente de la Constitución, varias en la zona de Jerez y sus enlaces con zonas rurales o la A-382, y otra en el acceso de Gibraltar.

Según los últimos datos de Tráfico, más de 800 personas al día circulan sin el cinturón. En la última campaña especial, el 76% de todas las denuncias fueron puestas en carreteras convencionales, un hecho preocupante si tenemos en cuenta que estas vías siguen siendo las más peligrosas al ser donde mayor número de víctimas mortales se registran y donde conviene, aún más, extremar las precauciones.

Estas son las cámaras con visión artificial en Cádiz

A-2004 Kilómetro (Jerez) 0, sentido Decreciente

A-382 (Jerez-Arcos) Kilómetro 4,5 , sentido decreciente.

CA-3101 (Jerez) Kilómetro 0, sentido Creciente

CA-3109 (Jerez, El Portal) Kilómetro 7,6 sentido Creciente

CA-35 Kilómetro (acceso a Cádiz) 0,85, sentido creciente

CA-35 (acceso a Cádiz) kilómetro 1,5 sentido creciente

N-351 (acceso a Gibraltar) Kilómetro 16,8 Sentido creciente

Cuatro puntos del carné de conducir

Para intentar evitar este tipo de comportamientos, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial elevó en 2022 a 4 los puntos que se pierden por no utilizar el cinturón y el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta. Está demostrado que el cinturón de seguridad, además de reducir en un 50% el riesgo de fallecer en un siniestro de tráfico, protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas. En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón de seguridad.