La ONCE reparte 700.000 euros en Puerto Real

El sorteo de la ONCE de ayer miércoles dejó 700.000 euros en Puerto Real, donde se vendieron 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Ha sido Rosa Caro, puertorrealeña, “del barrio de La jarcia”, la que ha repartido la suerte entre sus clientes. "Estoy muy contenta. Esto es una alegría para todos y espero que este premio de más ilusión a mi pueblo también porque es un dinerito curioso", decía Rosa entusiasmada.

No ha sido hasta esta misma mañana, bien temprano, cuando supo de la noticia. “A las 05:15h encendí la máquina para hacer el balance antes de empezar la jornada, y fue ahí cuando me di cuenta del premio”, recuerda.

Rosa vende los sorteos de la ONCE en la calle Nueva de Puerto Real, junto al antiguo Mercado de Abastos ahora en remodelación. Ese es el “barrio que tiene asignado, y donde ayer eligió el 20.976 como “numero del barrio”, que resultó ganador. “Me alegro mucho de que se vendiesen los 20 cupones que son el máximo que a mí me dan del mismo número. Estoy contenta porque muchos de los premiados son clientes habituales”.

Y es que, aún no eran las once de la mañana cuando ya habían acudido cinco afortunados. “Unos se han ido a Cádiz, otros directamente al banco… yo me quedo aquí que a mí no me ha tocado”, decía Rosa arrancando un “ni a mí tampoco” casi colectivo, entre quienes iban a probar suerte con una vendedora que tiene mucha experiencia en repartirla.

Fue ella quien en 2017 dio el premio de “El sueldo de tu vida”, con el que el afortunado logró 50.000 euros al contado y 1.500 euros mensuales durante 15 años. En 2014 también vendió diez cupones con 35.000 euros cada uno (350.000) euros, que se suman a otros como el EuroJackpot de 7.700 euros.

Otros premios del sorteo

Además, en Ubrique, Ismael Gómez ha vendido otro cupón premiado con 35.000 euros, mientras que en la localidad sevillana de El Viso del Alcor se ha vendido la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, y 19 cupones más agraciados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 1.165.000 euros.

El sorteo del 22 de mayo estaba dedicado a los 25 años del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid y ha repartido en total 1,9 millones de euros entre las provincias de Sevilla y Cádiz. El resto de los premios han ido a Cataluña.