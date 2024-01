“La provincia de Cádiz atrae y atrapa porque aquí hay de todo y todo el año”

Almudena Martínez del Junco encaraba esta semana con la máxima ilusión su primer Fitur desde que el pasado mes de junio llegara a la Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz. Su balance de los resultados obtenidos en este evento turístico de primer nivel no puede ser más satisfactorio.

–¿Cómo ha encarado su primer Fitur como presidenta de la Diputación de Cádiz y qué esperaba de este evento de promoción turística?

–He acudido a Fitur con ilusión, con novedad, con fuerza y con responsabilidad. Con ilusión porque efectivamente era mi primer Fitur como presidenta de la Diputación. Esta Feria es una de las tres más importantes de turismo a nivel mundial y, por tanto, una oportunidad única para la promoción exterior del destino provincia de Cádiz. Con novedad porque tanto los municipios como la Diputación, a través del Patronato Provincial de Turismo, hemos presentado las propuestas nuevas para este año. Con fuerza porque somos conscientes de que representamos a una provincia muy valorada. Y con responsabilidad porque hay importantes retos que tenemos que conseguir en el ámbito turístico, un sector que siempre está en permanente transformación. Hacer siempre lo mismo no es una opción.

–¿Qué novedades destacaría de la oferta que ha presentado la provincia de Cádiz en Fitur con respecto a años anteriores?

–Novedades hay muchas pero destacaría la toma de conciencia generalizada de todos los municipios, desde el más pequeño al más grande, por romper la estacionalidad diversificando la oferta y poniendo el foco en dotar de atractivo turístico a los doce meses del año. En el caso de la Diputación hablamos de mejorar la conectividad aérea, potenciar el turismo verde ligado al cicloturismo y al senderismo –hemos presentado la marca Senderos de Cádiz, impulsada por el área de Transición Ecológica–, organizar grandes eventos culturales y deportivos a lo largo del año y, algo que considero muy importante, orientar nuestro modelo de desarrollo turístico a largo plazo hacia la sostenibilidad. En el futuro el turismo deberá ser sostenible o no será turismo.

–Entre captar más turismo nacional o internacional, ¿cuál es la prioridad?

–La prioridad es mantener el turismo nacional y ampliar el internacional buscando siempre los parámetros de un turismo de calidad. Es decir, que quienes nos visiten realicen un mayor gasto medio en el destino y aumenten su estancia. Eso no quiere decir que no celebremos la cifra récord de visitantes que hemos registrado en 2023 y que ha publicado el INE esta misma semana, con 2.906.532 viajeros. Eso supone un incremento del 7,98% del número de turistas en un año. El turismo nacional ha aumentado un 5,48% y el internacional lo ha hecho un 14%. Si a eso le sumamos que la provincia ha superado la barrera de las 40.000 plazas hoteleras y que la ocupación ha subido un 8% nos hace pensar que estamos en el buen camino. Lo más importante de todo, me atrevería a decir, es que el sector hotelero creó el año pasado un 16,92% más de empleos en la provincia que en 2022.

–Desde su punto de vista, ¿existe unidad de acción entre los 45 ayuntamientos gaditanos a la hora de promocionar la imagen de la provincia o hay algunos que prefieren ir en solitario?

–Creo que hay una visión compartida de que todos formamos parte de un destino turístico que es la provincia de Cádiz. La provincia es un destino turístico singular y eso la hace única. Es válido que esas singularidades puedan ser trabajadas desde el territorio que las acoge y de manera conjunta desde el marco provincial.

–¿Cuáles son en su opinión las fortalezas de la provincia de Cádiz en materia turística?

–Precisamente las singularidades a las que aludía antes porque favorece que la provincia sea un destino único, irreplicable y abierto doce meses al año. En Cádiz hay de todo, todo el año. Si le sumamos el clima templado, el no ser un destino masificado y la hospitalidad de los gaditanos como valor añadido, obtenemos un lugar del mundo único que atrae y atrapa a quien lo visita.

–¿Qué buscan en Cádiz los visitantes y por ende los touroperadores que se interesan por la oferta turística de la provincia gaditana?

–Esencia, diferencia y autenticidad. Una experiencia distinta a los destinos más explotados.

–Venimos de un 2023 de récord desde el punto de vista turístico pero ¿la provincia de Cádiz ha tocado techo en la materia o aún hay margen para seguir creciendo?

–En 2023 se han registrado datos históricos: más de 2,9 millones de viajeros se alojaron en hoteles de la provincia, hemos crecido en número de pernoctaciones, de plazas y de puestos de trabajo vinculados al sector hotelero. Estos indicadores de crecimiento son muy positivos porque cuando se trata de crecer en turismo de calidad no debemos ponernos techo. El crecimiento debe ser, sobre todo, cualitativo y repartido en el año y en el territorio. La excelencia siempre admite margen de mejora y crecimiento.

–¿Es positivo que el turismo se haya convertido ya en la principal industria de Cádiz o usted es partidaria de una mayor diversificación económica de la provincia?

–El turismo es un motor económico muy importante para la economía de la provincia y debe seguir siéndolo en paralelo al desarrollo de los demás sectores estratégicos de Cádiz como son la industria naval, la aeronáutica, la economía azul, la industria agroalimentaria y el sector energético, desde el petroquímico hasta el hidrógeno verde. Precisamente atraer inversión hacia esos seis sectores es el objetivo de Cádiz Investment Hub, la iniciativa conjunta del área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación y la Confederación de Empresarios para fomentar el desarrollo económico de la provincia.

–¿Cuáles son las principales reivindicaciones que le plantea el sector turístico a la presidenta de la Diputación de Cádiz?

–Sobre todo la mejora de las infraestructuras de comunicaciones y la importancia de ofrecer servicios todo el año. Esas son algunas cuestiones que han estado sobre la mesa durante reuniones mantenidas con la CEC, la AETC y otras entidades turísticas de la provincia. Cabe destacar que desde el Patronato de Turismo se mantienen periódicamente mesas sectoriales con los agentes del sector como instrumento de escucha, diálogo y trabajo que sirven luego para trazar el Plan de Acción.

–Es evidente que el turismo siempre ha estado y sigue estando muy vinculado a la mejora de las infraestructuras. De las obras que están pendientes en la provincia, ¿cuál ve usted más prioritarias? ¿Y qué se puede hacer para, por ejemplo, mejorar las conexiones ferroviarias y también las del aeropuerto de Jerez?

–La conectividad aérea y terrestre es fundamental para el crecimiento de ese turismo de calidad del que hablaba. Todas las obras que impliquen mejoras en el transporte ferroviario, terrestre y aéreo deben ser prioritarias. Si hablamos de trenes, el servicio entre Cádiz y Madrid aún no ha recuperado la frecuencia previa a la pandemia, aunque nos consta por una reunión mantenida precisamente en Fitur que, afortunadamente, se va a aumentar. la línea que une la capital con Algeciras acumula continuos retrasos y la llegada de la alta velocidad sigue siendo una reivindicación histórica. En materia de carreteras, el tercer carril de la AP-4 (autopista Cádiz-Sevilla) y el desdoble de la Vejer-Algeciras son fundamentales. En cuanto al aeropuerto, la ampliación de la pista favorecería la llegada de más vuelos y nuevas rutas.Para mejorar las conexiones lo que hace falta es una inversión seria del Gobierno central para revertir el déficit existente en materia de infraestructuras.

–¿Cuáles son a su juicio las asignaturas pendientes de la provincia de Cádiz en materia turística?

–Más que asignaturas pendientes yo lo veo como nichos de oportunidad para el desarrollo del modelo turístico de excelencia y sostenible del que le hablaba al principio de la entrevista. En este sentido, captar nuevos mercados emisores extranjeros como el nórdico y algunos países centroeuropeos son retos en los que ya estamos trabajando desde el Patronato de Turismo. Precisamente, en 2023 el número de turistas extranjeros alojados en hoteles de la provincia creció un 10,79%, un indicador que nos sugiere que estamos en la senda adecuada. Por otro lado, brindar una oferta alojativa y de servicios estable todo el año y aumentar el número de conexiones aéreas y ferroviarias siempre será necesario.

–¿Qué tiene Cádiz que no tienen, por ejemplo, otras provincias andaluzas?

–Cada provincia tiene su valor añadido individual en materia turística, como se ha podido ver esta semana en el pabellón 5 de Fitur, y a la vez todas forman parte de una oferta turística conjunta y única que se llama Andalucía. Lo que sí es cierto es que la diversidad de la provincia de Cádiz los doce meses del año es una fortaleza que la distingue de otros territorios y hace que sea un destino atractivo y competitivo. Particularmente me gusta mucho la personalidad, la autenticidad y la alegría de vivir de la provincia y de los gaditanos.