“Las presas gaditanas han evitado males mayores durante la borrasca”

La borrasca Leonardo ha puesto a prueba el estado de las infraestructuras hídricas de Andalucía en general y de Cádiz en particular. En momentos puntuales se han dado cifras que han batido todos los récords desde que hay registros y que asustan con sólo enunciarlas. Desde la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, su máximo responsable, Álvaro Real Jiménez, comentó a este diario ayer que hay que “felicitarse” por “las infraestructuras que tenemos, que han permitido laminar las impresionantes avenidas que han caído estos últimos días. De lo contrario la situación habría sido mucho peor”.

Reconocía el director general de Agua de la Junta que los pantanos gaditanos están “casi al 100%” y que siguen desembalsando “porque anuncian más lluvias hasta el martes y hay que hacer hueco”.

En la jornada del viernes, el pantano de los Hurones estaba vertiendo al de Guadalcacín, que se encontraba en torno al 80% de su capacidad, 190 metros cúbicos por segundo. Teniendo en cuenta que hablamos de un megaembalse, con una capacidad cercana a los 800 hectómetros cúbicos, el riesgo de que tenga que comenzar a aliviar agua crece por momentos. “En el instante en que hablamos contiene 630 hectómetros cúbicos. Y sigue subiendo. El 1 de enero estaba al 35%”, dice Álvaro.

Destacó “de cara a la tranquilidad” de los ciudadanos que “en esta última legislatura se ha hecho una importante inversión en el embalse de Guadalcacín para evitar problemas en la cuenca receptora”.

La cuenca del Guadalete ha sido la que más ha sufrido estos días. Para hacerse una idea de la fuerza de la tormenta basta decir que en la madrugada del día 5 el embalse de Bornos estuvo durante varias horas desembalsando 3.300 metros cúbicos por segundo. “Esto, para que la gente nos entienda mejor, son tres millones de litros de agua por segundo. Además, durante siete horas estuvo recibiendo 1.200 metros cúbicos de agua”. “Afortunadamente –continuó explicando– los desembalses preventivos que hicimos durante los días previos nos permitieron llevarlo hasta el 66%, lo que ha minimizado los efectos de la cantidad de agua que recibió este día 5”. Porque la cuestión es que el pantano de Bornos recibió 50 hectómetros cúbicos en un día. “Esta cantidad equivale al consumo de la zona gaditana en ocho meses y medio, aunque es cierto que este pantano no está destinado a abastecimiento humano sino a regadíos”.

Ese mismo día maquinaria pesada se encargó de abrir al máximo las dos compuertas del embalse. “Lo normal es que desembalse a 450 metros cúbicos por segundo, pero de esta manera se llegó a 700”, dice.

El director general asegura que desde el año 2019 “se han invertido algo más de 100 millones en adaptar las presas andaluzas a las nuevas normas técnicas en materia de seguridad, con nuevos sistemas de auscultación, sensores para hacer seguimientos, porque cuando las presas se llenan van moviéndose y hay que hacer obras de prevención y de gestión de catástrofes”. Explicó que muchas de las presas de Andalucía cuentan con sistemas de alarma para alertar a la población en caso de riesgo.

El resto de los pantanos de la provincia también están al límite pero controlados. El Charco Redondo está al 100% y aliviando a 40 metros cúbicos por segundo; el de Guadarranque, al 95% y desembalsando a 70 metros cúbicos por segundo; Almodóvar, al 98% y con un caudal de salida de 13 metros cúbicos por segundo; y, por último, los de Celemín y Barbate, que están también al máximo de su capacidad, están desembalsando a 26 y 51 metros cúbicos por segundo respectivamente.