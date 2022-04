Doble reparto de premios en Cádiz: La Lotería Nacional en Arcos y Jerez y la ONCE en Sanlúcar

La Lotería Nacional y el sorteo de la ONCE han dejado un buen pellizo en la provincia tras sus sorteos de este jueves, con casi un millón de euros en Jerez, Arcos y Sanlúcar, y que se suman a los últimos premios repartidos en las últimas semanas en Chiclana o también en la propia localidad sanluqueña o El Puerto.

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, dotado con 300.000 euros al números, se ha vendido en Arcos y Jerez. El 97.134 trajo la suerte en la administración de loterías número 3 de Arcos y en la número 12 de Jerez,

Además de en las localidades gaditanas, el número en Campohermoso -núcleo de población perteneciente a Níjar (Almería) -, y La Lantejuela (Sevilla), según la información de Loterías y Apuestas del Estado. Además, se han vendido en Catral (Alicante), Bilbao, Pasarón de la Vera (Cáceres), Palma de Mallorca, Telde (Las Palmas), Vecindario (Las Palmas), Móstoles (Madrid), Puente Tocinos (Murcia) y El Toboso (Toledo).

Por su parte, el segundo premio, dotado con 60.000 euros al número, ha correspondido al 83.527 y se ha vendido íntegramente en Biar (Alicante). Los reintegros corresponden a los números 4, 5 y 1.

350.000 euros en Sanlúcar

El sorteo de la ONCE de este jueves ha vuelto a llevar la suerte a Sanlúcar, con 350.000 euros en premios solo cuatro días después de que la ONCE repartiera otros 320.000 euros en la localidad.

En esta ocasión la suerte la ha dado María Ángeles Serrano, vendedora de la ONCE desde 2008, que tiene su punto de venta ubicado a las puertas del Mercadona del Quinto Centenario. "Estoy muy contenta, parece que me han dado con una varita mágica, estoy muy feliz -decía esta mañana-. Es una alegría enorme, me va a saltar el corazón de alegría, estoy llorando de felicidad", reconoce nerviosa. Serrano dio hace menos de un mes un premio también de 35.000 euros en Sanlúcar. "La fecha es ideal, muy señalada, un Viernes de Dolores que se convierte en un Viernes de Alegrías", subraya feliz de haber dado fortuna "a gente humilde que le hace falta, sobre todo personas mayores".