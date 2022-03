La ONCE reparte 1.250.000 euros en Chiclana

La ONCE ha vuelto dar su mayor suerte a la localidad de Chiclana de la Frontera donde José María Pérez vendió este jueves diez cupones premiados con 35.000 euros, uno de ellos además agraciado con La Paga que ofrecen los sorteos de diario de lunes a jueves, de 3.000 euros al mes durante 25 años, repartiendo así un total de 1.250.000 euros entre diez vecinos del centro de la localidad gaditana.

Pérez repartió la fortuna en su punto de venta ubicado en una esquina de la calle Joaquín Santos, entre una popular churrería y una droguería, cerca del Ayuntamientoa. Ciego desde hace diez años por diabetes, José María Pérez es vendedor de la ONCE desde 2014 y se había incorporado a trabajar el pasado 17 de marzo después de un año de baja médica. Y se dio cuenta enseguida de que había dado los dos últimos números del cupón premiado.

“Yo le dije a mi mujer: Cari, que hemos dado las dos últimas cifras, y al rato me llamó el director de la ONCE en Chiclana para felicitarme porque había dado diez números y La Paga”, explica en su punto de venta. “Ese número me costó mucho trabajo venderlo porque el día anterior había acabado en 0, en 70, y la gente no quería el 90, pero al final de la mañana lo terminé de vender”. José María se declara “feliz, muy contento y nervioso” por el premio dado a sus vecinos. “No me creía que pudiera dar un premio tan pronto después de haberme incorporado hace una semana. Es una alegría. Estamos de racha en Chiclana. Y que siga, que siga, que con la que está cayendo, se necesita”, afirma.

El sorteo de la ONCE de este miércoles estaba dedicado a las personas con sordoceguera y ha repartido de premios entre el País Vasco y la Comunidad de Madrid.