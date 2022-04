La ONCE reparte 350.000 euros a diez vecinos de Sanlúcar

El sorteo de la ONCE de este jueves ha vuelto a llevar la suerte a Sanlúcar, con 350.000 euros en premios solo cuatro días después de que la ONCE repartiera otros 320.000 euros en la localidad.

En esta ocasión la suerte la ha dado María Ángeles Serrano, vendedora de la ONCE desde 2008, que tiene su punto de venta ubicado a las puertas del Mercadona del Quinto Centenario. "Estoy muy contenta, parece que me han dado con una varita mágica, estoy muy feliz -decía esta mañana-. Es una alegría enorme, me va a saltar el corazón de alegría, estoy llorando de felicidad", reconoce nerviosa. Serrano dio hace menos de un mes un premio también de 35.000 euros en Sanlúcar. "La fecha es ideal, muy señalada, un Viernes de Dolores que se convierte en un Viernes de Alegrías", subraya feliz de haber dado fortuna "a gente humilde que le hace falta, sobre todo personas mayores".

El mismo sorteo ha repartido 175.000 euros en la localidad granadina de Baza, donde se han vendido cinco cupones premiados con 35.000 euros, 70.000 euros en Torremolinos y otros 35.000 euros en Cádiz, por lo que ha repartido en total 630.000 euros en las provincias de Cádiz, Granada y Málaga.

El sorteo del 7 de abril, estaba dedicado al 75 Aniversario de la Cofradía de Jesús Nazareno de Jumilla (Murcia) y ha llevado el resto de premios a Asturias y Canarias.

