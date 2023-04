"Algunas políticas que aplica el PSOE son más de derechas que las del PP"

Los sinsabores y malos ratos que tiene que tiene que vivir Izquierda Unida (IU) en unas elecciones andaluzas, generales o europeas se olvidan cuando a la vuelta de la esquina aparecen unas municipales. Porque desde siempre estos comicios son los que mejores resultados han deparado a una organización que sigue manteniendo su fortaleza sobre todo en el mundo rural.

De este optimismo no escapa Jorge Rodríguez, ex alcalde de Trebujena, coordinador provincial de IU desde mediados de 2021 y que encara estos comicios con el reto de mantener las nueve alcaldías actuales pero también de evitar que se apliquen políticas de derechas en todas las instituciones donde IU obtenga representación tras el 28-M.

–Al fin unas elecciones municipales para Izquierda Unida.

–Sí, así es, al fin unas elecciones municipales. Es más, yo creo que las elecciones municipales son el motivo de la existencia de IU porque son donde mejores resultados sacamos, posiblemente porque es en el ámbito municipal donde mejor podemos aplicar nuestras propuestas. Creo que en muchos municipios hay una diferencia importante cuando IU está gobernando y cundo no lo está. Las municipales además son una prueba de juego porque la gente nos pone cara, al salir a la calle, en tu barrio, el fin de semana. En la política municipal no hay parones ni descansos. El cargo público de un ayuntamiento tiene que estar 24 horas al servicio de la gestión municipal.

–¿Cómo encara IU estas elecciones municipales en la provincia?

–Veo a la gente muy ilusionada. Tenga en cuenta que algunos de nuestros dirigentes que se estrenaron en política en 2019 se encontraron de repente con la pandemia y eso lo frenó todo. Cambiaron las prioridades y eso hizo que muchos programas electorales se quedaran a medias y no por falta de voluntad sino porque lo primero pasó a ser atender las necesidades de las personas. Ahora en cierto modo muchos quieren iniciar una nueva etapa. Además, llegamos a estos comicios con bastante renovación en nuestras candidaturas, incluso donde gobernamos. Lo estamos haciendo bien, muy alejados del ruido mediático y centrados en los problemas de la gente. Ahí IU aprueba con creces. Por eso aspiramos a consolidar nuestras alcaldías y estoy convencido de que es muy probable que IU pueda ampliar su presencia en gobiernos municipales, incluso ganando algunas elecciones. Tengo muchas esperanzas puestas en Sanlúcar, Olvera o Castellar, por ejemplo.

–¿En cuántos de los 45 municipios de la provincia habrá al final candidaturas de IU?

–Yo calculo que estaremos entre 35 y 40 candidaturas. Es que aún estamos cerrando listas electorales. El miércoles pasado, por ejemplo, logramos cerrar la de Prado del Rey. Hasta el lunes 24 está el plazo abierto.

"Podemos ganar en más municipios, Tengo muchas esperanzas puestas en Sanlúcar, Olvera o Castellar"

–¿IU aprueba el 28-M si amarra sus nueve alcaldías actuales?

–Repetir los resultados manteniéndonos como la segunda fuerza en la provincia en número de alcaldías y conservando los dos diputados provinciales sería un buen resultado, pero soy ambicioso.

–En caso de mantener esos dos diputados provinciales IU podría ser incluso la llave del nuevo gobierno de la Diputación pero ¿no cree usted que el PSOE preferiría revalidar su actual pacto con la Línea 100x100 antes que cerrar un acuerdo con ustedes?

–A lo mejor la pregunta habría que trasladársela a La Línea 100x100 porque, como es un partido tan populista que se arrima siempre al sol que más calienta, igual prefiere ahora acercarse al PP. En la Diputación nosotros no tenemos quejas del PSOE. Han escuchado y aceptado muchas de nuestras propuestas. En esa institución nosotros tampoco permitiremos un gobierno del PP, entre otras cosas porque los cuatro años que gobernaron allí (2011-2015) fueron los peores de la democracia. Eso es algo que reconocen todos los alcaldes, incluso los del PP.

–En los últimos cuatro años IU ha cambiado a sus alcaldes de Espera y Trebujena y además el regidor de Medina Sidonia ha descartado volver a presentarse. ¿No les preocupa que esos cambios no sean entendidos por la ciudadanía?

–En ningún sitio podemos estar seguros de lo que va a ocurrir porque cada pueblo es un mundo. Fernando Macías (actual alcalde de Medina) es un líder indiscutible de esta organización y lo ha demostrado. Ahora no se presenta pero es que en IU hacemos la renovación con la naturalidad y transparencia que nos caracteriza. La política municipal se vive con tanta intensidad que es como una carrera de relevos. Cuando te quedas sin fuerzas, toca cederle el testigo a otro compañero. Y lo bueno de IU es que esos compañeros que toman el testigo ya vienen montados en el tren porque son concejales con experiencia en la gestión municipal.

–Ha citado usted algunos municipios en los que confía obtener buenos resultados pero ¿se puede afirmar que de las nueve alcaldías actuales que tiene IU las que más preocupan son las de Conil y Alcalá del Valle?

–Nos preocupan todas porque se ha hecho un buen trabajo en todos esos gobiernos locales pero luego surgen realidades que no están en los municipios y que pueden condicionar el voto.

–¿A qué 'realidades' se refiere?

–Pues por ejemplo a la política nacional, que puede influir en estas municipales, o los resultados de las elecciones andaluzas del año pasado, que también pueden afectar. O la abstención, que en algunas ciudades gaditanas suele ser muy grande. Contra eso tenemos que luchar todos. Hay que hacer ver que somos útiles en los ayuntamientos porque si no la gente dejará de creer en la política.

–¿Por qué IU tiene tan buenos resultados en el ámbito rural y no los tiene en las ciudades?

–Porque en las ciudades influye más la política nacional, lo mediático. Además, IU ha tenido muy pocas oportunidades de gobernar en grandes ciudades. Lo hemos hecho en los últimos años en Cádiz capital y hemos contribuido a que el PP no gobierne en esta ciudad y a que se haya podido aplicar un programa de izquierdas. Además, nuestros cargos públicos en el gobierno municipal de Cádiz no han pasado desapercibidos. Se han mojado y han tomado decisiones.

–Lo de los dirigentes de IU es curioso. Protestan ustedes de manera muy activa en la calle contra las políticas del PP y luego llegan a sus pueblos y en todos ellos sus adversarios políticos son los dirigentes del PSOE, partido con el que gobiernan en coalición en España. ¿Cómo se lleva esa contradicción?

–Es que en algunos ayuntamientos el PSOE aplica unas políticas que son más de derechas que las del PP como privatizar el agua o los servicios de dependencia. Nosotros estamos en contra de eso y combatiremos las politicas de derechas las aplique quien las aplique. Yo aplaudo por ejemplo el viraje que ha dado el PSOE de Andalucía con respecto a la privatización de la sanidad. Pero eso es un invento de ellos, con tantos conciertos con empresas privadas. Salir a la calle a protestar después de haber estado 25 años apoyando las derivaciones a hospitales privados sí que me parece a mí una incoherencia.

–Eso que dice usted puede resultar una excusa perfecta para las negociaciones postelectorales. Dicen ustedes que un candidato o alcalde del PSOE es de derechas y ya justifican la unión con cualquier partido para destronarlo.

–Nosotros hemos cometido errores al aceptar algunos pactos o al aceptar los apoyos de otros partidos, pero hemos aprendido de esos errores y no los vamos a volver a cometer. Por otra parte yo recuerdo siempre lo que pasó en la década de los 90 en Conil con Antonio Roldán. El PP le votó para alcalde, él lo rechazó porque se dio cuenta de que no era lo que había pedido el pueblo y cuatro años después ganó en las urnas. Eso también es IU. Nosotros queremos aplicar políticas importantes de izquierdas, como lo hemos hecho estos cuatro años en el gobierno de Chiclana o con acuerdos en Jerez. Hay que tener capacidad de influir en los gobiernos, da igual que sea dentro o fuera. Quien se quiera sentar con nosotros tendrá que aceptar unos mínimos. Nosotros no vamos a estar en un gobierno aceptando privatizaciones de servicios públicos. Hay límites que no vamos a admitir. Nuestra máxima va a ser la misma de los últimos años: no dejaremos gobernar a la derecha ni por acción ni por omisión. Y cuando digo derecha no me estoy refriendo sólo al PP. También hay otros que están haciendo políticas de derechas en los pueblos.

–En la preparación de estas elecciones ha dado la impresión de que IU no tenía intención de esperar a otros partidos. Tras el verano empezaron ya a presentar a sus primeros alcaldables. ¿Influyó lo que pasó en las elecciones andaluzas, con esa incorporación tardía de Podemos a la coalición en la que estaba IU?

–De los errores hay que aprender y creo que aquello nos supuso un coste a nosotros y al resto de partidos de esa coalición. Dimos una sensación de poca seriedad y eso tuvo su impacto, también desde el punto de vista electoral. A partir de ahí, yo soy coordinador provincial de IU, me presenté para fortalecer mi organización, sé lo que se cuece en los pueblos y no tenía duda de que nuestros militantes no nos iban a permitir que sucediera lo mismo.

–Al final IU sólo ha cerrado un acuerdo con Adelante (en Cádiz capital) y dos con Podemos (en Rota y en San Roque). ¿Es así?

–Bueno, sí, pero también hemos cerrado un acuerdo en Equo en Puerto Real, con Ganemos en Jerez, con Más País en Algeciras, etc. A mí me gusta decir que sí hay confluencia de la izquierda, porque más de la mitad de los integrantes de nuestras candidaturas no son militantes de IU sino representantes de asociaciones vecinales, sindicatos, plataformas en defensa de los servicios públicos, colectivos sociales, etc. En IU sabíamos que esos movimientos sociales tenían que vernos como referentes, como una herramienta útil para aplicar esas políticas de izquierdas.

–Pero las tres candidaturas de izquierdas que habrá al final en muchas ciudades harán que muchos de esos votos terminen en la basura.

–Sí, es cierto, y no es lo deseable, especialmente en las grandes ciudades. Pero IU ha hecho un esfuerzo importante para evitar eso.

–Dos acuerdos de coalición con Podemos en toda la provincia son poquísimos. ¿Qué ha sucedido?

–Se ha llegado a acuerdos con otras formaciones políticas allí donde existen. Yo no puedo ir buscando unas siglas en un pueblo si detrás de esas siglas no hay nadie.

–Hombre, pero en ciudades como El Puerto o Puerto Real sí hay militancia de Podemos.

–Cierto, y nos hemos sentado con ellos, pero no ha sido posible. Ahora cada uno vamos a ir a las elecciones a sacar cuantos más votos mejor pero toda la izquierda tiene interiozado que juntos hubiera sido mejor. Y nadie nos va a quitar la esperanza de poder unificar ese espacio en algún momento.

–¿Cree que la espantada final de Podemos en Cádiz capital le puede hacer perder algún concejal a la coalición Adelante-Izquierda Gaditana?

–No lo sé. Es que no sé el espacio real de Podemos en la ciudad de Cádiz después de la ruptura que tuvieron con Anticapitalistas. Lo que sí es cierto es que si hubiesen estado dentro hubiésemos sumado más.

–A mediados de los 90 y para frenar la llegada de Aznar a la Moncloa la izquierda recurrió al mensaje del miedo, advirtiendo de que las pensiones estaban en peligro. ¿Están repitiendo ahora ese mismo mensaje del miedo con su advertencia de privatización de los servicios públicos?

–No, eso no es un mantra. Que los derechos sociales están en peligro es una realidad. En sanidad, por ejemplo, la atención primaria está mucho peor, los hospitales están muy deteriorados, las listas de espera son interminables, no hay médicos, te mandan a que te hagan una radiografía a un polígono industrial… Están provocando un desmantelamiento total y absoluto, y además lo están haciendo de forma programada. El planteamiento es deteriorar lo público para justificar que las soluciones pasan por las clínicas privadas y los seguros privados. En Andalucía es ahora cuando el PP le ha puesto velocidad de crucero a estas privatizaciones o con otros temas como lo de Doñana. Pero creo que se van a equivocar. Una cosa es que la gente haya votado un cambio de gobierno y otra que la gente esté de acuerdo con estas políticas.

–Por último, ¿IU tiene asegurada Trebujena?

–Por supuesto. La bandera roja ya está ondeando en el pueblo y después de estas elecciones Trebujena seguirá siendo roja.