Jorge Rodríguez se despide como alcalde de Trebujena con “alegría revolucionaria”

El Pleno del Ayuntamiento de Trebujena se ha reunido en una sesión extraordinaria para tomar conocimiento de la dimisión de Jorge Rodríguez (IU) como alcalde de este municipio gaditano, una renuncia que registró e hizo pública el pasado jueves, con una carta a sus paisanos incluida.

Arropado por familiares, compañeros y amigos, entre ellos Manuel Cárdenas, el alcalde también izquierdista del que tomó el relevo en agosto de 2012, hace casi diez años, Rodríguez se propuso “hablar con el corazón, sin discurso” para despedirse del Consistorio y del conjunto de la población en su calidad de regidor, pues seguirá de concejal hasta el final del mandato. Lo hizo en el mismo tono que en la misiva que dirigió a los trebujeneros la semana pasada. No empleó más de 15 minutos en ello y fue la única intervención de la sesión plenaria.

“Hablo con la sencillez, la tranquilidad y la alegría con la que, después de diez años, dejo este cargo. Y digo alegría porque la alegría es revolucionaria. Hay que irse de los sitios cuando las cosas van bien, cuando uno está contento con lo que ha hecho, cuando uno mira hacia atrás y se siente realizado con el trabajo que ha llevado a cabo 24 horas al día los 365 días del año no sólo de alcalde, sino también de concejal”, afirmó.

Rodríguez, que no aludió en su despedida a su puesto de presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana -con retribución desde hace una semana-, dijo haberse sentido “abrumado por tantas muestras de cariño” en los últimos días. “Hoy es un día feliz, alegre, donde voy empezar una nueva etapa en mi vida. La inicio en positivo, con mucha felicidad, mucha tranquilidad, con la sensación de que el tiempo que he estado he echado toda la carne en el asador”, manifestó el actual coordinador provincial de IU.

Con el “orgullo enorme” de haber sido alcalde de un “pueblo maravilloso, luchador, de conciencia de clase”, Rodríguez destacó la “reputación de Trebujena y su ayuntamiento”, asegurando que “muchos municipios se miran en el espejo” de esta localidad. “Hoy no cambia nada en la forma de gobernar”, añadió aseverando que su formación política al mando del Consistorio, esta administración seguirá teniendo “las puertas abiertas”. “Nunca romperé los lazos con esta institución ni, por supuesto, con este pueblo”, señaló.

El alcalde dimisionario, que se deshizo en agradecimientos, llegó a emocionarse en un par de ocasiones, al referirse a “desgracias que nos han hecho pasarlo mal” y a su familia. En clave política, recordó la “defensa de la sanidad pública” por parte de Trebujena en los peores momentos de la pandemia y mostró su apoyo a la causa del pueblo saharaui, dada la presencia de integrantes de la asociación local La Daira entre el público.

El pleno de investidura del nuevo regidor se celebrará “probablemente” este viernes, según anunció. El plazo máximo establecido para ello es de diez días. La persona elegida por IU para suceder a Rodríguez en el cargo es Ramón Galán, actual primer teniente de alcalde que dirige fundamentalmente la Delegación Municipal de Hacienda. En estos días previos al citado pleno ejercerá el cargo en funciones. Es coordinador local de IU desde el pasado 3 de marzo.