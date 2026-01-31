La playa de Punta Candor en Rota pierde toda su arena por los sucesivos temporales

El último tren de borrascas, con tres temporales sucesivos (Ingrid, Joseph y Kristin), ha provocado que el mar engulla literalmente un tramo de la playa Punta Candor en Rota. Según una información de Rotaaldia.com, la zona más afectada es la parte del arenal situado frente al Pago del Almendral, que ha quedado reducido a piedras y con edificaciones en peligro y que ahora asoman a algo más parecido a un acantilado que a la extensión de arena dorada que suele caracterizar a esta playa.

Borrascas sucesivas con mucho temporal marítimo

Las tres últimas borrascas, especialmente Kristin, han afectado a la provincia con un importante temporal marítimo que ha hecho estragos en parte de la playa roteña de Punta Candor. El mar ha terminado engullendo la arena y dejando su acceso reducido a unas rocas que hasta hace poco tiempo estaban a cierta profundidad.

La imagen tan impactante ha creado varias situaciones de riesgo. Por un lado, el peligro de las viviendas más próximas al agua, algunas con terrazas que quedan al borde del acantilado; y por otro, la preocupación por los daños que puede sufrir el sistema dunar.

La situación no obstante no es nueva en Punta Candor, una playa que sufre las embestidas del mar durante unos temporales atlánticos que suelen provocar pérdidas notables de arena y desperfectos en las infraestructuras. De hecho, a principios de enero el Ayuntamiento de Rota reparó y acondicionó algunas de sus playas (Galeones, Puntalillo, La Ballena y también Punta Candor) tras el paso de la borrasca Francis, que afectó de manera significativa a estos arenales hasta el punto de que en alguno de ellos fue necesario cerrar parcialmente algunas zonas por motivos de seguridad.

Entonces, el Consistorio ya anunció que antes la magnitud de los daños, tenía previsto solicitar apoyo a otras administraciones para poder afrontar tanto las labores de reparación como las actuaciones necesarias para la recuperación de arena, consideradas esenciales para la regeneración del litoral.

Playas convertidas en rocódromos

La pérdida de arena es una de las consecuencias más comunes en playas atlánticas, más abiertas y expuestas a los grandes temporales marítimos asociaciones a las sucesivas borrascas que lleva sufriendo Andalucía, en concreto Huelva y Cádiz, casi desde finales de 2025.

La misma escena que ahora se ve en Rota ya se vivió en Matalascañas, con el mar engullendo no sólo la arena de unas las playas más turísticas de la provincia, sino también llegando a amenazar incluso a las viviendas de un residencial situado en una zona privilegiada.

En la provincia de Cádiz igualmente, los temporales suelen causar estragos en zonas como Los Caños de Meca. Allí la playa del Pirata desapareció literalmente antes del inicio del pasado verano tras uno de esos temporales, con rocas saliendo de la poca arena que había como estalactitas, accesos cortados y guijarros, dejando una imagen desoladora de la que hasta ese momento era una de las playas más coquetas de la costa gaditana.