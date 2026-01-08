El paso de la borrasca 'Francis' erosiona el litoral de Rota

La borrasca Francis ha causado daños de consideración en el litoral de Rota, afectando de forma significativa a varias de sus playas y a los accesos a las mismas. El temporal ha provocado una notable pérdida de arena y desperfectos en infraestructuras costeras, lo que ha obligado al cierre parcial de algunas zonas por motivos de seguridad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Rota, las playas más perjudicadas han sido Galeones y Punta Candor, donde los daños se han concentrado tanto en la franja de arena como en los accesos, algunos de ellos gravemente deteriorados. En menor medida, el episodio meteorológico también ha tenido impacto en las playas de Puntalillo y La Ballena, que han sufrido afecciones similares aunque de menor intensidad.

El consistorio inició el pasado miércoles trabajos de reparación y acondicionamiento en los accesos más afectados, con el objetivo de restablecer la normalidad en el menor plazo posible. Estas actuaciones se centran, en una primera fase, en garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el acceso a las zonas que presentan mejores condiciones.

Ante la magnitud de los daños registrados, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar apoyo a otras administraciones para poder afrontar tanto las labores de reparación como las actuaciones necesarias para la recuperación de arena, consideradas esenciales para la regeneración del litoral.

Desde el gobierno municipal se ha indicado que se continuará evaluando la evolución de la costa y coordinando las intervenciones que sean necesarias en función del estado de las playas, al tiempo que se ha pedido comprensión y colaboración a vecinos y visitantes mientras se desarrollan los trabajos derivados de este episodio meteorológico adverso.