Rescatan a un hombre en Jerez que llevaba dos días atrapados en su camión por la crecida del río Guadalete

Efectivos del consorcio de Bomberos de Cádiz rescataron este viernes 30 de enero por la tarde a un hombre que, según indicaba, llevaba dos días atrapados en el interior de su camión tras quedarse aislado en una zona inundada por la crecida del río Guadalete a su paso por Jerez. En concreto, el vehículo se encontraba en las inmediaciones de la barriada rural de Lomopardo.

Según informan fuentes del Consorcio, el aviso lo recibieron a las 17:30 horas de este viernes, momento en que se activó el dispositivo de rescate, que tuvo que emplear una embarcación para poder acceder al camión. El vehículo se encontraba a más de un metro de profundidad y para poder llegar hasta él, había que avanzar un kilómetro y medio en una zona donde el agua discurría con mucha corriente.

A su llegada, los bomberos comprobaron que el conductor se encontraba bien y procedieron a su evacuación. Tras su rescate, quedó a disposición de la Policía Nacional, que se encargó de su traslado para facilitarle comida y alojamiento.

La crecida del Guadalete en Jerez

Las intensas lluvias de los últimos temporales junto a los desembalses de algunos pantanos y el estado propio del terreno, con mucho excedente de agua y al que le cuesta ya seguir drenando lluvia, han provocado la crecida del río Guadalete, que se mantiene por encima de los seis metros a su paso por Jerez.

El exceso de agua ha provocado inundaciones en las zonas rurales del municipio, que tradicionalmente son las más perjudicadas en este tipo de escenarios. Hasta 600 vecinos de barriadas como La Corta, El Portal, La Ina, Lomopardo, Las Pachecas, La Greduela y Los Cejos del Inglés tuvieron que ser desalojados de sus casas cuando el agua comenzó a convertirse en un peligro.

La estabilización del caudal del río en las últimas horas, aunque aún permanece en nivel rojo, ha permitido por ahora el regreso de unas 500 personas mientras que el resto aún esperan a poder volver a acceder a sus viviendas.

La subida del nivel del Guadalete ha provocado durante esta semana muchas escenas de rescates por parte de Bomberos y de efectivos de la Guardia Civil. Vecinos, y también varias mascotas, que se han visto obligados a salir de sus casas casi con lo puesto a la espera de que el caudal vuelva a unos niveles más moderados.