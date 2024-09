La playa de Punta Candor de Rota inaugura su particular paraje con 'HACE'

Emotiva, sentida y alegre jornada la que se vivió en el nuevo complejo turístico que el grupo HACE -Hoteles Andaluces con Encanto- ha inaugurado este viernes de manera oficial. Dos meses y un día después de que los primeros huespedes se empezaran a alojar en los 127 apartamentos que ofrece el resort, el grupo hotelero ha querido hacer una bienvenida a la altura de lo que merece este nuevo concepto innovador y rompedor que tiene como principal atractivo el enclave en el que se ubica, la playa Punta Candor de Rota, una de las más bellas y vírgenes de la provincia gaditana.

No quisieron perderse detalle alguno una gran cantidad de autoridades, representantes e invitados de todo tipo en un mediodía en el que apetecía darse un chapuzón en una de las piscinas que ofrece este complejo y que servía como escenario para este acto que levantó mucha expectación. Álvaro Moreno de la Santa se encargaría de dar la bienvenida a los congregados, entre los que se vislumbraban, además de representantes municipales, provinciales y regionales, un par de sacerdotes y otro de almirantes.

El maestro de ceremonías, tras saludar a Stefan de Clerk, CEO de Hoteles Andaluces Con Encanto, y al resto de autoridades, inicio el acto remarcando que el Punta Candor Suites "va a marcar un antes y un después en el desarrollo turístico de Cádiz y Andalucía". Resaltó Moreno de la Santa, al igual que lo haría poco después el consejero delegado, el envidiable y único paisaje que envuelve a este complejo hotelero: la playa de Punta Candor, de la que se atrevió a decir que posee "el atardecer más bello del mundo". "Rota es la capital de la felicidad", apuntilló antes de dar paso a Stefan de Clerk.

"Es un día importante para mí y para mi familia", inició su emotivo discurso el CEO, que agradeció especialmente a sus padres, Jean y Caroline de Clerk, un matrimonio belga que inició su andadura en Rota hace 58 años, apostando por la localidad gaditana para su desarrollo empresarial. Con Punta Candor Suites, la familia De Clerck completa la terna en Rota formada por el Hotel Playa de la Luz, referente en la provincia y en Andalucía a nivel de playa, y el Duque de Najera. "Sin mis padres, el turismo en la Costa de la Luz hubiera sido muy diferente a lo que es ahora", remarcó entre lágrimas el consejero. Con un sinfín de agradecimientos por parte de Stefan de Clerk, destacó, sin poder evitar nuevamente las lágrimas, el referido a Pablo Albendea, Manager General de la empresa.

De Clerk continuó su intervención contextualizando lo que significa el nuevo resort que se estaba inaugurando. "Nace de nuestra pasión por Andalucía", resalta el CEO de HACE, que pone en valor el trabajo de todos los que han hecho posible, física y burocráticamente, un proyecto que comenzó hace 17 meses: "en febrero de 2023 esto era un solar". También agradeció el apoyo "que desde el primer momento hemos tenido del Ayuntamiento de Rota" para una inversión de 25 millones de euros que "ahora hay que pagar". "Cuando queremos, podemos, y lo hemos demostrado", finalizó el consejero delegado.

Posteriormente fue el turno para Antonio Sanz, Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, que verbalizó la anécdota de la jornada: el almirante de la flota de la Armada Española tuvo que rescatar uno de los papeles del discurso de Stefan de Clerk, que cayeron a la piscina tras un golpe de viento. El representante de la administración andaluza agradeció la labor de la familia de Clerk, "unos gaditanos, andaluces, españoles y belgas". "Si yo tuviera que imaginar el proyecto, jamás hubiera sido algo tan espectacular e impactante como la que me he encontrado", sorprendió tajante Sanz, que dijo "no haber visto nunca una cosa igual", sintiéndose orgulloso de que el complejo hotelero esté ubicado en la provincia de Cádiz. "Sin empresas como la que lidera Punta Candor Suites, Andalucía no tendría unas cifras ni un lugar destacado en el mundo del turismo internacional", concluyó Antonio Sanz.

El último en intervenir fue el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, que se refirió al imprescindible trabajo que se realiza desde el sector del turismo, con el que el Ayuntamiento trabaja de la mano en numerosos proyectos e iniciativas como la progresiva implantación del SICTED -Sistema Integral de Calidad Turística Española- en el que está incluido hoteles HACE. En esta misma línea, subrayó el esfuerzo y implicación de la familia De Clerk, con la que en estos últimos años "he tenido la oportunidad de compartir los 50 años del hotel Playa de la Luz , el 25 aniversario del Duque de Nájera en un enclave patrimonial muy singular, o la rotulación de la avenida Jean de Clerk que le da la dirección a este establecimiento hotelero.

Tras sonar ante los cientos de presentes los himnos de Andalucía y España, el acto protocolario de intervenciones se completó con el corte de la cinta inaugural, el descubrimiento de una placa conmemorativa, la firma en el libro de visitas del hotel y una visita a algunos de los 127 apartamentos de tres llaves que componen este eco-resort de Hoteles Andaluces con Encanto, en el que no faltan apartamentos con terrazas directas a una piscina, y apartamentos premium con grandes vistas a Punta Candor.