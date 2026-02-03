El piloto de la narcolancha de Barbate, el único tripulante que será juzgado por asesinato

El magistrado que investiga la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez, los dos guardias civiles que fueron arrollados hace casi dos años en el puerto de Barbate por una narcolancha, ha dado por concluida la instrucción de la causa. Los dos principales imputados, el piloto Karim El Baqqali y otro de los tripulantes de la embarcación, Yassine El Morabet, serán juzgados por los delitos de asesinato y atentado. El instructor ya ha incoado el procedimiento para que el juicio a ambos se celebre con un tribunal con jurado, según ha adelantado Canal Sur.

Karim El Baqqali, principal acusado y en prisión provisional después de que se entregara a las autoridades a los siete meses de suceder los hechos, será juzgado por dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa (otros agentes sobrevivieron con lesiones tras ser arrollados por la semirrígida) y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.

Yassine El Morabet, arrestado y encarcelado en noviembre de 2024 y puesto en libertad en julio de 2025 tras pagar una fianza, será procesado como responsable de seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez instructor que que fue él quién apuntó con un láser a los guardias civiles que viajaban en la zódiac de la Guardia Civil la fatídica noche del 9 de febrero de 2024.

Además, en el auto el juez le impone a El Baqqali una fianza de 3.300.000 euros para hacer frente a futuras indemnizaciones.

El juicio con tribunal popular por la muerte de los dos guardias civiles en el recinto portuario de Barbate encara ya los últimos trámites para su celebración en la Audiencia Provincial Cádiz. Fuentes judiciales consultadas por este medio apuntan a que la vista podría tener lugar a mediados de este año.

Un informe pericial solicitado por el juez instructor sobre la intencionalidad del piloto de la semirrígida conluyó que en el momento del impacto, la embarcación de alta velocidad puso rumbo directo hacia la zódiac de los agentes sin hacer ninguna maniobra evasiva y manteniendo la velocidad de planeo, lo que desmontaría la versión ofrecida por Karim El Baqqali, quien sostuvo durante su declaración que instrucción su intención fue esquivar a la patrullera y que, por tanto, lo ocurrido aquella noche fue un accidente

Asimismo, a finales del pasado año, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate número 1 acordó en un auto excluir de la causa a dos de los cuatro detenidos por la muerte de los agentes. Dentro las pesquisas realizadas para calificar los hechos y determinar la responsabilidad penal exacta de cada uno de los implicados, el magistrado acordó que dos de los tripulantes de la embarcación que arrolló a la patrullera debían ser juzgados en una pieza separada por los delitos de contrabando (al viajar en la narcolancha, un género prohibido desde el año 2018) y pertenencia a grupo criminal. Estos dos tripulantes, por tanto, no irán a juicio acusados de las muertes de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González, ya que las diligencias practicadas no permiten sostener su participación en la maniobra que provocó el fatal desenlace.

La noche del 9 de febrero de 2024 una narcolancha embistió a la zódiac del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en el puerto de Barbate. El brutal impacto causó la muerte en el acto de Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y de David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR). Asimismo, provocó lesiones a otros cuatro agentes.